«Не хочу просто участвовать в матче, я хочу его выиграть». Музетти — о реванше у Джоковича

Итальянец смог одолеть серба только в 1 из 10 поединков, но на AO настроен решительно после недавно проигранного финала в Афинах.

Близится к завершению первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. В одном из предстоящих четвертьфинальных матчей сразятся четвёртая и пятая ракетки мира — серб Новак Джокович, многократный победитель ТБШ, и итальянец Лоренцо Музетти. Рассказываем, чего ожидать от встречи и в какой форме к ней подошли оба теннисиста.

Джокович — 10-кратный чемпион мельбурнского ТБШ, на текущем турнире пока не проиграл ни сета. На прошедшей неделе он одержал 100-ю победу на Australian Open и стал первым игроком, достигшим 400 побед на турнирах «Большого шлема». А ещё Новак обогнал Роджера Федерера по количеству четвертьфиналов среди мужчин в истории Открытого чемпионата Австралии. У швейцарца их было 15, а у серба теперь 16.

Последнего из этих рекордов он достиг даже без удара по мячу: чех Якуб Меншик снялся с поединка с Джоковичем в четвёртом круге из-за травмы живота. Поэтому Новак получил ещё и дополнительные дни отдыха перед четвертьфиналом с Музетти.

Сербу по сетке достались не столь высокорейтинговые соперники на старте: в начале был побеждён испанец Педро Мартинес Портеро (93-я ракетка мира), затем квалифаер Франческо Маэстрелли из Италии (139-е место в рейтинге), а в третьем круге Джокович обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (77-й в мире).

У Лоренцо же путь до 1/4 финала был гораздо сложнее. В первом круге он встречался с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном, которому уступил в стартовом сете. Однако Рафаэль по ходу матча снялся. Во втором круге Музетти играл с соотечественником Лоренцо Сонего и одолел его без особых проблем.

А вот в третьем поединке на Australian Open теннисисту пришлось потрудиться. Он провёл с чехом Томашем Махачем тяжёлый пятисетовый матч, который длился четыре с половиной часа. Лоренцо выиграл со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

«Я осознал свои способности и знаю, на что способен на площадке. Думаю, победа над Махачем в пяти сетах, учитывая ту жару, через которую мы прошли, может стать поворотным моментом в моей карьере. Я воспринял это как подтверждение того, что сделал скачок в своей игре на всех уровнях», — отметил Музетти на пресс-конференции.

В четвёртом круге итальянец встречался с американцем Тейлором Фрицем, которому не так давно проиграл на Итоговом турнире в конце сезона-2025. Однако на этот раз Лоренцо взял убедительный реванш, победив в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:4.

Так Музетти стал третьим игроком, рождённым после 2000 года, кому удалось добраться до 1/4 финала на всех четырёх турнирах «Большого шлема» (до него это сделали Янник Синнер и Карлос Алькарас). А Новак, как уже было сказано, вышел в свой 16-й четвертьфинал на Australian Open и стремится выиграть рекордный 11-й трофей на ТБШ в Мельбурне.

Кроме того, Джокович в одиночку достигал 1/4 финала ТБШ чаще, чем остальные семь игроков-четвертьфиналистов вместе взятые. На его счету 65 четвертьфиналов в то время как у остальных в совокупности 61.

История встреч Новака Джоковича и Лоренцо Музетти

Турнир Результат 1 «Ролан Гаррос» — 2021, четвёртый круг 6:7, 6:7, 6:1, 6:0, 4:0 отказ, победа Джоковича 2 Дубай-2022, первый круг 6:3, 6:3 в пользу Джоковича 3 Париж-2022, 1/4 финала 6:0, 6:3 в пользу Джоковича 4 Монако-2023, третий круг 4:6, 7:5, 6:4 в пользу Музетти 5 Монако-2024, третий круг 7:5, 6:3 в пользу Джоковича 6 «Ролан Гаррос» — 2024, третий круг 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0 в пользу Джоковича 7 Уимблдон-2024, 1/2 финала 6:4, 7:6, 6:4 в пользу Джоковича 8 Олимпиада-2024, 1/2 финала 6:4, 6:2 в пользу Джоковича 9 Майами-2025, четвёртый круг 6:2, 6:2 в пользу Джоковича 10 Афины-2025, финал 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Джоковича 11 Australian Open — 2026, 1/4 финала ?

Джокович и Музетти провели за свою карьеру 10 очных матчей, однако итальянцу удалось победить всего раз — на «Мастерсе» в Монако в 2023-м.

Последняя их встреча произошла чуть больше двух месяцев назад в финале турнира ATP-250 в Афинах. Тогда у Лоренцо на кону стояло попадание на Итоговый турнир. Ему было необходимо выиграть, чтобы опередить находившегося на восьмом месте канадца Феликса Оже-Альяссима. А Джокович, одержав волевую победу со счётом 4:6, 6:3, 7:5, казалось, этот шанс у итальянца отобрал. Однако уже во время рукопожатия у сетки после матча серб сказал Музетти, что на Итоговый не едет. Так итальянский теннисист занял место Новака, оказавшись впервые в числе восьми лучших игроков на Nitto ATP Finals.

«Новак действовал в рамках правил ATP и турнира. Странность ситуации была в том, что Джокович играл буквально за неделю до «Мастерса», это немного необычно для уже квалифицировавшегося игрока. В конце матча у сетки он сказал мне, что не приедет, мы рассмеялись. Всю неделю было очень любопытно, приедет он или нет, но старался сосредоточиться на себе, думаю, у меня это получилось, хотя я и не выиграл в финале. В Афинах не было никаких его заявлений. Он сказал на пресс-конференции, что скажет да или нет после турнира, так и было, Новак сдержал своё слово, сказал мне это прямо у сетки, когда выиграл у меня», — сказал тогда Музетти в интервью изданию Ubitennis.

А сам Новак отметил, что итальянец значительно прибавил в своей игре: «Невероятная битва… Три часа физически изнуряющего тенниса, любой из нас мог победить. Музетти сыграл потрясающе – поздравляю его. Я знаю, как тяжело проигрывать, но сегодня ты сыграл на впечатляющем уровне. Ты уже был невероятен на грунте, а теперь прибавил на харде», — отметил серб на церемонии награждения.

Сейчас Лоренцо решительно настроен взять у Джоковича реванш. «Вы знаете, играть с Новаком всегда страшно, особенно здесь, где он победил много раз, знал довольно хорошо условия и другие всевозможные вещи. Играть против него всегда большой вызов. Каждый раз, когда мы встречались друг с другом, я делал много выводов и извлекал уроки из каждого матча. Я знаю, что будет очень трудно его победить, он ещё не проиграл ни одного сета. К тому же он выйдет отдохнувшим благодаря тому, что не сыграл в 1/8 финала. Я знаю всё о встречах с ним. Надеюсь, возьму реванш, потому что в прошлый раз был очень к этому близок. Я чувствую, что у меня ещё есть шанс», — рассказал итальянец на пресс-конференции после победы над Тейлором Фрицем в 1/8 финала Australian Open — 2026.

Он также отметил, чего ему не хватало для победы в предыдущих матчах: «Мне не хватало хладнокровия и ясности в важные моменты, а также не хватало агрессивности, когда у меня были варианты закрыть игру. Когда я сталкивался с ним, я пропускал последний шаг. Думаю, это связано с тем, что у меня не было настоящего убеждения, что я могу победить. Теперь я считаю, что всё может быть иначе. Я не хочу играть этот матч, я хочу его выиграть».

А Новак заявил, что на старте сезона находится в лучшей форме для того, чтобы показывать высокие результаты: «Думаю, что в тот день, когда я чувствую себя хорошо физически и морально, когда я играю хорошо, я могу бросить вызов любому и всё ещё верю, что могу победить всех. Если бы это было не так, меня бы здесь не было. В прошлом году три из четырёх ТБШ были не очень. Я не чувствовал себя комфортно, играя с Синнером и Алькарасом на поздних этапах, но, надеюсь, это изменится.

Думаю, здесь, наверное, лучший шанс, потому что сейчас начало года, и моё тело свежее, чем, возможно, в другие отрезки сезона. Я хорошо бью по мячу. Я усердно тренировался последние пару месяцев, и на площадке всё идёт нормально. Так что важнее экономить энергию, не нагружать тело излишними тренировками. Рад быть там, где я сейчас, и надеюсь на лучшее в будущем», — сказал он после матча третьего круга Australian Open — 2026, в котором одолел Ботика ван де Зандсхулпа.

Матч между Джоковичем и Музетти обещает быть по-настоящему захватывающим. Новак будет стремиться к рекордному титулу, а Лоренцо — взять реванш за череду поражений.

Любопытно, что хоть серб и старше итальянца на 15 лет, но время всё равно на его стороне: он провёл на корте меньше всего времени на пути к предстоящему четвертьфиналу — 6 часов 59 минут, в то время как Музетти играл больше всех остальных теннисистов — 12 часов 26 минут.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».