Алькарас снял своё проклятье! Выбил местного кумира и установил личный рекорд в Мельбурне

Зверев прошёл обидчика Медведева, а третья ракетка мира из США нарвалась на мощный разгром от украинки, которая вышла на Соболенко.

Сегодня, 27 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» были сыграны четвертьфинальные матчи в верхней половине сеток в мужском и женском одиночном разряде. В первом запуске утренней сессии белоруска Арина Соболенко нанесла разгромное поражение Иве Йович, позволив юной американке за весь матч набрать всего три гейма – 6:3, 6:0.

Первый четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026 у мужчин прошёл в более интересной борьбе. В нём встречались финалист минувшего австралийского «Шлема» немец Александр Зверев и обидчик Даниила Медведева американец Лёнер Тьен. В прошлом матче 20-летний Тьен показал шедевральную игру, буквально сметя с корта нашего теннисиста. Лёнер играл в настолько безукоризненной манере, что Даниил за три сета так и не нашёл ключей к сопернику, даже умудрившись нарваться на «баранку» в одной из партий.

Лёнер Тьен Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Но сегодня Тьену не удалось провести встречу на подобном уровне. В четвертьфинале он действовал намного грязнее, чем в матче четвёртого круга, и допустил на 20 невынужденных ошибок (42 против 22) больше, нежели его немецкий оппонент. Две партии Александр забрал без особой борьбы, а ещё по разу немец и американец обменялись выигранными тай-брейками. Таким образом, Зверев одержал победу со счётом 6:3, 6:7, 6:1, 7:6 и вышел в свой 10-й полуфинал турнира «Большого шлема» за карьеру.

Александр седьмой сезон кряду пробился в полуфинал ТБШ и в очередной раз показал, что австралийские корты являются для него относительно счастливым местом. В Мельбурне 28-летний Зверев вышел в свой четвёртый полуфинал Australian Open. Это второй результат среди действующих теннисистов, больше лишь у легендарного серба Новака Джоковича (12).

Александр Зверев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

При этом интересно, что сегодня немец обновил антирекорд Открытой эры по количеству полуфиналов на «Шлемах» без единого титула. На втором месте – Тони Роч (восемь полуфиналов в Открытой эре). До 1968 года у него было ещё пять полуфиналов и один титул («Ролан Гаррос» – 1966). Третье место занимает Томаш Бердых (семь полуфиналов), четвертое делят Давид Феррер, Жо-Вильфрид Цонга, Тодд Мартин, Тим Хенмэн и Стефанос Циципас (все – по шесть полуфиналов).

Вечернюю сессию открывал второй четвертьфинал в женской одиночке с участием американки Кори Гауфф и украинки Элины Свитолины, которая в двух предыдущих стадиях последовательно выбила из борьбы двух россиянок – Диану Шнайдер и Мирру Андрееву. Стартовый сет обернулся настоящим кошмаром для третьей ракетки мира. За всю партию американка не выиграла ни одного гейма на своей подаче, позволив оппонентке сделать четыре (!) брейка.

Элина Свитолина Фото: Phil Walter/Getty Images

Символично, что на сетболе Гауфф ещё и допустила двойную ошибку – уже пятую за партию – и этот срыв стал лучшим отражением того, насколько плохо Кори провела этот сет. Достаточно сказать, что на втором мяче американке удалось взять лишь один розыгрыш (1/10). Да и на первом мяче она забрала лишь 36% розыгрышей (4/11). Свитолина чувствовала смятение соперницы, играла максимально уверенно и выиграла сет со счётом 6:1.

В схожем ключе начался и второй сет, на старте которого Элина сделала пятый брейк в матче, под ноль забрав подачу Кори. При счёте 0:3, 0:30 вконец подавленная Гауфф подошла к своему боксу и прямо в ходе гейма выслушала короткие наставления в свой адрес. Вмешательство команды американки длилось не более 15 секунд, но этого отрезка хватило, чтобы хоть как-то приободрить их подопечную. Гауфф ушла с 0:30 и впервые в матче удержала свою подачу, заодно прервав серию из восьми подряд проигранных геймов.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

С этого момента американка заиграла чуть лучше, но всего лишь чуть. Украинка игру из-под своего контроля уже не выпустила и довела матч до победного завершения – 6:1, 6:2. На весь матч находящаяся в роскошной форме Свитолина затратила меньше часа, оформив победу за 59 минут. 31-летняя уроженка Одессы четвёртый раз в карьере вышла в полуфинал ТБШ и первый на Australian Open. В предстоящем полуфинале австралийского «Шлема» Элина сыграет с Соболенко.

Последним запуском на корте появился испанский теннисист Карлос Алькарас, который встречался с кумиром местных трибун первой ракеткой Австралии Алексом де Минором. К 22 годам уроженец Эль-Пальмара успел выиграть уже шесть титулов на турнирах «Большого шлема»: по два на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. Однако именно в Мельбурне занимающий первую строчку в мировом рейтинге Карлос никогда ранее не добирался дальше четвертьфинала. Австралийский «Шлем» пока что однозначно является наиболее неудобным для испанского теннисиста.

Впрочем, было понятно, что в сегодняшнем четвертьфинале Карлос в любом случае считался стопроцентным фаворитом. Ранее испанец и австралиец пять раз встречались на теннисных кортах в официальных матчах: Алькарас выиграл все эти матча (2-0 на харде). Он обыгрывал де Минора на грунте Барселоны в 2022 и 2025 годах, на траве Лондона в 2023-м и на крытом харде в Роттердаме-2025 и в группе Итогового чемпионата — 2025. Матчи в Лондоне и Роттердаме были финалами турниров.

Первый сет прошёл в очень интересной борьбе. Испанец сделал быстрый брейк и стремительно повёл 3:0 в стартовой партии. Однако де Минор выдал аналогичную серию из трёх выигранных геймов и восстановил равновесие в партии – 3:3. Следом испанец второй раз в сете вырвался вперёд с брейком (5:3), но и в этот раз австралиец остался в борьбе за партию (5:5). Кульминация наступила в 12-м гейме, в котором Алькарас заработал тройной сетбол на приёме. Де Минор отыгрался с 0:40, однако с четвёртого сетбола испанец всё-таки дожал оппонента – 7:5.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Начало второй партии получилось таким же, как и в первом сете. Карлос снова выдал серию из трёх выигранных геймов, сделав задел в брейк – 3:0. Вот только в этот раз столь же оперативно вернуть потерянную подачу у шестой ракетки мира из Австралии не получилось. Алекс боролся за каждый гейм, изо всех сил навязывая сопротивление титулованному испанцу, однако в решающие моменты Карлос неизменно оказывался на шаг впереди. В седьмом гейме Алькарас ликвидировал брейк-поинт, после чего сам ещё раз «брейканул» оппонента и завершил партию в свою пользу – 6:2.

Алекс де Минор Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Перед началом матча в послужном списке де Минора значилось шесть проигранных четвертьфиналов ТБШ. В случае совершения сенсации он мог впервые в карьере пройти в полуфинал мэйджора, но чуда не произошло. В третьем сете силы окончательно покинули австралийского теннисиста, и он совершенно поник. Сегодня австралиец потерпел седьмое подряд поражение на этой стадии ТБШ, приблизившись к антирекорду россиянина Андрея Рублёва среди действующих теннисистов (10 из 10 поражений в четвертьфиналах «Шлемов»).

Материалы по теме Рублёв первый теннисист, установивший антирекорд по поражениям в 1/4 финала ТБШ

Алькарас довёл матч до закономерной победы (7:5, 6:2, 6:1), шестой раз подряд обыграв де Минора и заодно установив свой личный рекорд в Мельбурне. Испанский теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open. На этой стадии турнира он сразится со Зверевым, которому два года назад проиграл здесь в четвертьфинале.