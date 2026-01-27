Скидки
Самые яркие наряды теннисисток на Australian Open — 2026, рейтинг: Мирра Андреева, Соболенко, Рыбакина, Шнайдер, Калинская, Осака

Неоновая Мирра, морская Осака, пёстрая Соболенко. Самые яркие наряды на AO-2026
Маргарита Сальникова
Рейтинг: самые яркие образы участниц AO-2026
Выбираем лучшие образы теннисисток на мельбурнском «Шлеме».

Australian Open — 2026 ещё не завершился, однако болельщики уже успели запомнить немало стильных образов теннисисток, выходивших на корты Мельбурна. Мы собрали самые эффектные наряды участниц австралийского мэйджора и предлагаем вам выбрать лучший из них. Отдавайте голос за понравившийся аутфит и объясняйте своё решение в комментариях.

Рейтинг: самые запоминающиеся образы участниц Australian Open — 2026
Фото: Robert Prange/Getty Images
1 место

Анна Калинская (Россия)

Результат на Australian Open — 2026: третий круг
Лучший результат на Australian Open: 1/4 финала (2024 год)

Анна Калинская на Australian Open тоже пошла по тренду на синие оттенки. Сочетание приталенного верха на молнии, контрастных вставок и прямой юбки позволили представить зрителям небанальный и эффектный наряд. Холодная палитра отлично гармонировала с типажом спортсменки и передавала её элегантность.

Фото: Robert Prange/Getty Images
2 место

Арина Соболенко (Беларусь)

Результат на Australian Open — 2026: участница 1/2 финала
Лучший результат на Australian Open: титул (2023 и 2024 годы)

Арина Соболенко сделала ставку на пёстрые цвета и точно не потерялась на кортах Мельбурна. Розово-оранжевый верх в сочетании с чёрной вставкой на юбке смотрелся особенно необычно на фоне синего хардового покрытия. Если кому-то и подходит такой экспериментальный микс цветов, то именно лидеру рейтинга!

Фото: Robert Prange/Getty Images
3 место

Мирра Андреева (Россия)

Результат на Australian Open — 2026: 4-й круг
Лучший результат на Australian Open: 4-й круг (2024, 2025 и 2026 годы)

Наряд Мирры Андреевой на Australian Open без всяких сомнений стал одним из самых ярких луков. Неоново-жёлтое платье с чёрной диагональной вставкой и зелёным поясом сделали из спортсменки буквально теннисный мячик! Стильно, модно, молодёжно и стопроцентно попало в её образ юной и дерзкой крушительницы более возрастных коллег.

Фото: Robert Prange/Getty Images
4 место

Анастасия Потапова (Австрия)

Результат на Australian Open — 2026: третий круг
Лучший результат на Australian Open: третий круг (2021 и 2026 годы)

В потоке неоновых луков на Australian Open бордовый образ Анастасии Потаповой смотрелся особенно стильно. Наряд глубокого винного цвета выглядел сдержанно и элегантно, напоминая скорее вечернее платье, чем обычный теннисный аутфит. Это редкий случай, когда простота смотрелась дороже любых сложных дизайнерских решений.

Фото: Fred Lee/Getty Images
5 место

Елена Рыбакина (Казахстан)

Результат на Australian Open — 2026: участница 1/4 финала
Лучший результат на Australian Open: финал (2023 год)

Ультрамариновое платье Елены Рыбакиной — это точно один из самых стильных нарядов на Australian Open. Глубокий синий цвет с градиентными вставками, минималистичный дизайн и посадка по фигуре создали образ, в котором сочетаются мощь и элегантность. Спортсменка, как и Диана Шнайдер, выбрала главный оттенок сезона, который идеально подчеркнул её внешность и фирменную невозмутимость.

Фото: Robert Prange/Getty Images
6 место

Кори Гауфф (США)

Результат на Australian Open — 2026: 1/4 финала
Лучший результат на Australian Open: 1/2 финала (2024 год)

Для мельбурнских кортов Кори Гауфф подобрала выразительное оранжевое платье, поддержав в этом отношении соотечественницу Джессику Пегулу. Облегающий верх и плиссированная юбка добавили образу лёгкости, а вишенкой на торте стали серёжки в виде цветочков. Оранжевый — хит сезона у американок!

Фото: Robert Prange/Getty Images
7 место

Наоми Осака (Япония)

Результат на Australian Open — 2026: третий круг
Лучший результат на Australian Open: титул (2019 и 2021 годы)

Наоми Осака появилась на австралийском «Шлеме» в бирюзово-голубом платье с необычной текстурой, напоминающей морские волны. Абстрактный принт и мягкие оборки по краям превратили обычный теннисный наряд в подиумный образ. Пожалуй, такой косплей на медузу получился самым оригинальным образом на Australian Open.

Фото: Robert Prange/Getty Images
8 место

Ребекка Шрамкова (Словакия)

Результат на Australian Open — 2026: первый круг
Лучший результат на Australian Open: второй круг (2025 год)

Ребекка Шрамкова выбрала для Australian Open белый комплект с неоново-жёлтыми акцентами, которые сразу бросались в глаза. В образ спортсменки органично вписалась не только повязка на голову, но и компрессионный нарукавник! На фоне более звёздных теннисисток она выглядела выигрышнее, ярче и интереснее.

Фото: Robert Prange/Getty Images
9 место

Диана Шнайдер (Россия)

Результат на Australian Open — 2026: третий круг
Лучший результат на Australian Open: третий круг (2026 год)

На Australian Open Диана Шнайдер появилась в платье глубокого синего оттенка с бело-жёлтой окантовкой возле груди, россиянка даже напульсники подобрала под цвет выреза. Бежевая косынка в горошек добавила образу индивидуальности и не перегрузила его. В итоге аутфит смотрелся максимально гармонично и попал в стиль теннисистки.

Фото: Robert Prange/Getty Images
10 место

Джессика Пегула (США)

Результат на Australian Open — 2026: участница 1/4 финала
Лучший результат на Australian Open: 1/4 финала (2021, 2022, 2023 и 2026 годы)

Джессика Пегула вышла на корты Мельбурна в ярком оранжевом платье, привлекающем внимание болельщиков. Белые аксессуары с оранжевыми деталями помогли добавить контраста и сделать образ цельным. Такой наряд точно выделил американку на фоне соперниц и придал её внешности свежести.

