Рыбакина рвётся в 1/2 финала АO-2026! Ещё сыграют Джокович, Синнер и Звонарёва. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Australian Open. В среду, 28 января, в Мельбурне завершатся четвертьфиналы. В одиночке будет проведено четыре поединка – по два у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Матчей осталось так мало, что они теперь все умещаются на одном, центральном корте, а именно: Елена Рыбакина (пятый номер посева) – Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (6) – Аманда Анисимова (4), Лоренцо Музетти (5) – Новак Джокович (4), Бен Шелтон (8) – Янник Синнер (2). Также за место в полуфинале парного разряда сразится Вера Звонарёва.
Расписание среды
Сегодня продолжается 1/4 финала первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в одиночном разряде. Среди прочих сыграет и россиянка Вера Звонарёва. Вот как выглядит расписание дня.
