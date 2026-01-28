Рыбакина рвётся в 1/2 финала АO-2026! Ещё сыграют Джокович, Синнер и Звонарёва. LIVE!

В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На корте появится и россиянка.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Australian Open. В среду, 28 января, в Мельбурне завершатся четвертьфиналы. В одиночке будет проведено четыре поединка – по два у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Матчей осталось так мало, что они теперь все умещаются на одном, центральном корте, а именно: Елена Рыбакина (пятый номер посева) – Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (6) – Аманда Анисимова (4), Лоренцо Музетти (5) – Новак Джокович (4), Бен Шелтон (8) – Янник Синнер (2). Также за место в полуфинале парного разряда сразится Вера Звонарёва.