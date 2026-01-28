Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open — 2026, онлайн-трансляция: Рыбакина, Джокович, Синнер, Звонарёва, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Рыбакина рвётся в 1/2 финала АO-2026! Ещё сыграют Джокович, Синнер и Звонарёва. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open — 2026. LIVE!
Комментарии
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На корте появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Australian Open. В среду, 28 января, в Мельбурне завершатся четвертьфиналы. В одиночке будет проведено четыре поединка – по два у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Матчей осталось так мало, что они теперь все умещаются на одном, центральном корте, а именно: Елена Рыбакина (пятый номер посева) – Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (6) – Аманда Анисимова (4), Лоренцо Музетти (5) – Новак Джокович (4), Бен Шелтон (8) – Янник Синнер (2). Также за место в полуфинале парного разряда сразится Вера Звонарёва.

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Пары. Сетка
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 06:30 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:00 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 13:00 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Расписание среды

Сегодня продолжается 1/4 финала первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в одиночном разряде. Среди прочих сыграет и россиянка Вера Звонарёва. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android