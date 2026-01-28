«Это будет кино». Выйдет ли Соболенко в свой четвёртый подряд финал Australian Open?

За место в решающем матче Арина сразится с украинкой Свитолиной. Обе пока не отдали ни сета на турнире и в 2026-м выступают без поражений.

Близится к развязке первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. В четверг, 29 января, стартуют полуфиналы в женской основной сетке. В одном из них сойдутся белоруска Арина Соболенко, первая ракетка мира, и украинка Элина Свитолина, занимающая 12-ю строчку в рейтинге. Рассказываем, чего ожидать от предстоящей встречи и в какой форме к ней подошли теннисистки.

Соболенко, будучи двукратной чемпионкой Australian Open, на текущем турнире пока не проиграла ни одного сета. В числе побеждённых оказались француженка Тьянцоа Ракотоманга-Ражана, китаянка Чжосюань Бай, россиянка Анастасия Потапова, канадка Виктория Мбоко и юная американка Ива Йович.

Йович в четвертьфинале Арина совсем не оставила шансов: позволила взять всего три гейма за матч, а во втором сете и вовсе повесила обидную «баранку» — 6:3, 6:0.

«Я очень рада одержать эту победу. Ива хоть и молода, но уже отличный игрок. Довольна уровнем, который я показала сегодня на корте, напротив была потрясающая теннисистка. Во втором сете почувствовала, что должна показать свой уровень. Это очень помогло мне, когда дело дошло до того, чтобы наносить удары и больше доверять своей игре. Определённо, выступление во втором сете было потрясающим», — отметила Соболенко на пресс-конференции.

Так белоруска стала третьей после Серены Уильямс (2016) и Эшли Барти (2022) теннисисткой, кому за последнее десятилетие удалось достичь всех полуфиналов на Australian Open, не проиграв ни одной партии.

«Когда нахожусь на турнире, никогда не думаю о статистике, хотя, конечно, в какой-то момент мы все задумываемся о том, какого уровня можем достичь. Если честно, это [выход в 1/2 финала] звучит невероятно, даже трудно поверить. Мы же понимаем, насколько особенными являются такие достижения, но больше всего мне помогают постоянная включённость в игру, умение не терять фокус, концентрироваться исключительно на том, что зависит от меня. Именно это и привело меня к такому уровню постоянства», — также сказала Арина.

Данный выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на хардовом покрытии — восьмой подряд для Соболенко. Начиная с 1988-го только две теннисистки, кроме неё, добивались такого результата — американка Линдсей Дэвенпорт и швейцарка Мартина Хингис.

Свитолина, как и её будущая соперница, тоже не отдала ни одной партии на Открытом чемпионате Австралии. Любопытно, что перед Australian Open украинка стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Окленде, а Арина — победительницей «пятисотника» в Брисбене. Поэтому у обеих теннисисток пока продолжается восхитительная беспроигрышная серия с самого начала сезона.

Элина успела выбить с текущего турнира двух россиянок: Диану Шнайдер в третьем круге и Мирру Андрееву – в четвёртом. На пути к полуфиналу Свитолина также одолела испанку Кристину Букшу, польку Линду Климовичову и чемпионку «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф.

Победа над Гауфф стала настоящей сенсацией. Третья ракетка мира смогла взять у украинки только три гейма и проиграла в четвертьфинале за 59 минут — 1:6, 2:6.

«В этом полностью её заслуга. Именно она заставила меня играть так. Это не было похоже на то, что я просто проснулась и подумала: «Ну да, сегодня плохой день». Плохие дни очень часто возникают именно из-за того, как действует твой соперник. Мне нужно понять, как не допускать того, чтобы такие матчи, как сегодня, случались. По сути, я всё делала неправильно — у меня нет ответов. Элина провела отличный матч, а я так и не смогла приблизиться к её уровню», — рассказала Кори на пресс-конференции.

Попадание в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — первое для Свитолиной. Она стала теннисисткой, которой для выхода в свой первый полуфинал в женском одиночном разряде на Australian Open потребовалось больше всего выступлений в основной сетке (13).

«Я стараюсь постоянно подталкивать себя вперёд. Очень довольна тем, как выступаю на этом турнире в Австралии. В целом поездка получилась для меня удачной. Я действительно счастлива выйти в полуфинал», — сказала Элина в интервью на корте.

Кроме того, по завершении турнира украинка гарантированно вернётся в топ-10. «Неплохо, неплохо. Я очень довольна тем, как для меня складывается турнир. И, конечно, возвращение после декрета всегда было моей мечтой. Вернуться в топ-10 было моей целью. К сожалению, в прошлом году этого не произошло из-за того, что я завершила сезон после сентября. Но в межсезонье, когда мы тренировались, я сказала своему тренеру: «Я всё ещё хочу вернуться в топ-10». Это и было моей главной задачей на этот год», — так Свитолина отреагировала на своё возвращение в десятку.

Теперь Элине предстоит сразиться с лидером рейтинга — белоруской Ариной Соболенко.

История встреч Арины Соболенко и Элины Свитолиной

Турнир Результат 1 Ухань-2018, второй круг 6:4, 2:6, 6:1 в пользу Соболенко 2 Страсбург-2020, 1/2 финала 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Свитолиной 3 «Ролан Гаррос» — 2023, 1/4 финала 6:4, 6:4 в пользу Соболенко 4 Рим-2024, четвёртый круг 4:6, 6:1, 7:6 в пользу Соболенко 5 Цинциннати-2024, третий круг 7:5, 6:2 в пользу Соболенко 6 Мадрид-2025, 1/2 финала 6:3, 7:5 в пользу Соболенко 7 Australian Open — 2026, 1/2 финала ?

Теннисистки за свою карьеру провели шесть очных встреч, и только в одной из них Свитолина смогла выиграть. Это произошло в полуфинале турнира WTA-250 в Страсбурге в 2020 году. Украинская спортсменка впоследствии завоевала титул на этих соревнованиях.

А однажды матч Элины и Арины и вовсе завершился скандалом. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» в 2023-м, где Соболенко победила со счётом 6:4, 6:4, Свитолину освистали болельщики за то, что она не подошла пожать руку сопернице по завершении поединка. До этого украинка неоднократно заявляла, что принципиально будет отказываться от рукопожатий с белорусскими и российскими игроками из-за своей политической позиции. Но Арина, как она сказала потом, подошла к сетке после матча «инстинктивно», потому что делает так всегда. Тем не менее Элина получила приличную порцию хейта от зрителей.

Соболенко уже успела высказаться о предстоящем полуфинальном матче со Свитолиной: «Неважно, с кем я сыграю в полуфинале, это будет отличная битва с невероятным соперником. Думаю, что мой подход будет таким же, я сосредоточусь на себе и своей игре, буду бороться за каждое очко. Менталитет всегда одинаков, в глубине души мы все хотим выиграть турнир, но я пытаюсь переключить внимание на правильные вещи. Я хочу делать это шаг за шагом, просто делать всё возможное в каждом матче, в каждом моменте».

Сама Элина на пресс-конференции рассказала, что пока не знает, за счёт чего может победить Арину: «Не уверена, что сейчас скажу вам, что именно я собираюсь делать».

А журналист Tennis majors Бастьен Фачан отметил, что матч теннисисток будет по-настоящему интересным: «Как вам тот факт, что Арина Соболенко и Элина Свитолина сыграют на Australian Open? Это будет настоящий фильм», — написал он в социальных сетях.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».