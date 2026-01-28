Рыбакина — снова в полуфинале AO! Елена разбила мечты Швёнтек о карьерном «Шлеме»

Сегодня, 28 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне завершились четвертьфиналы в женском одиночном разряде. В нижней половине сетки состоялись яркие противостояния, и в одном из них играли чемпионки ТБШ. Пятая сеяная Елена Рыбакина, которая в 2022 году завоевала титул на Уимблдоне, вышла на корт с шестикратной победительницей мэйджоров Игой Швёнтек (2).

На пути к очной встрече Рыбакина и Швёнтек на двоих отдали лишь один сет на этом турнире. Польская теннисистка в третьем круге с необычным счётом 6:1, 1:6, 6:1 обыграла Анну Калинскую. Рыбакина же из восьми выигранных партий шесть взяла с преимуществом более чем в два гейма. Она же и считалась фаворитом встречи, но с незначительным перевесом: примерно 52 на 48.

А в личных встречах минимальный перевес был на стороне Швёнтек: 6-5, в том числе 3-1 в сезоне-2025. В прошлом году последнее слово осталось за Еленой, которая обыграла Игу в группе Итогового чемпионата (3:6, 6:1, 6:0) и в итоге выиграла тот турнир.

Перед новой встречей Рыбакина и Швёнтек поделились ожиданиями от матча.

«Мы много раз играли друг против друга в прошлом, и я понимаю, что именно мне нужно, чтобы противостоять ей. Я должна сохранять агрессивный стиль и постоянно искать свои удары. Когда мы играли здесь раньше, всегда было очень жарко, поэтому мяч летал так же, как и сегодня.

Посмотрим, какими будут условия и кто в итоге одержит победу. Безусловно, для меня ключевой акцент — подача. Это фундамент, который позволит мне и дальше действовать агрессивно», — приводит слова Елены Punto de Break.

«Я бы не сказала, что история противостояния имеет значение. Кто бы ни выигрывал, всегда был тяжёлый матч. Так что нет смысла задумываться, кто выиграл последние матчи или как это было. Каждый матч — это отдельная история. В каждом поединке она была сильной. Её теннис, безусловно, великолепен. Мне нужно быть готовой на 100%, идти на риск и использовать свой опыт, а также знания, полученные в предыдущих матчах», — а это слова Швёнтек с пресс-конференции.

Первый сет проходил в целом в равной борьбе: в начале партии небольшое преимущество было у Швёнтек, в конце — у Рыбакиной. Елена никак не могла найти первую подачу (всего 41% попадания первым мячом), зато в розыгрышах была убедительна. На первой подаче она взяла 13 очков из 14. Начала матч Рыбакина с того, что не удержала свой гейм, однако ответила обратным брейком. В третьем гейме казахстанская теннисистка отыграла тройной брейк-пойнт, и больше шансов на брейк у Швёнтек не было. В 12-м гейме Елена использовала второй сетбол на приёме — 7:5 за 1 час. Ига в этом гейме могла выйти на геймбол, но при 30:30 в не самой сложной ситуации отправила мяч в аут.

Во второй партии Рыбакина уже доминировала: 3:0 с брейком — и дело сделано. Швёнтек так и не придумала, что можно сделать на приёме. Её соперница стала лучше попадать первым мячом (60%) и сделала семь эйсов в этой партии (а всего за матч — 11). Под занавес встречи Рыбакина оформила ещё один брейк и сразу после этого подала на матч — 7:5, 6:1 за 1 час 36 минут.

Рыбакина впервые с 2023 года вышла в полуфинал AO, а всего на ТБШ — в четвёртый раз. Три года назад она дошла до финала в Мельбурне, в котором уступила Арине Соболенко. Елена в восьмой раз подряд обыграла теннисистку из топ-10 и в 18-й раз в карьере — теннисистку из топ-5. Швёнтек же ещё как минимум на сезон придётся отложить мечту о карьерном «Шлеме» (все остальные мэйджоры полька уже выигрывала).

***

В заключительном четвертьфинале встретились американки Джессика Пегула (6) и Аманда Анисимова (4). Они шли по сетке без потери сетов, причём Пегула в 1/8 финала выбила теперь уже бывшую чемпионку AO Мэдисон Киз — 6:3, 6:4. Ранее сегодняшние соперницы трижды играли друг с другом, и всякий раз побеждала Джессика. При этом стоит отметить, что в 2025-м Аманда, для которой минувший сезон стал по-настоящему прорывным, не играла с соотечественницей.

Пегула стабильнее провела первый сет и заслуженно выиграла его. Джессика оказалась лучше и по активно выигранным очкам (12 против 8), и по невынужденным ошибкам (6 против 13). Пегула вела 5:1, сделав на отрезке два брейка; Анисимова же даже на брейк-пойнты не выходила. В восьмом гейме Аманда впервые получила шанс взять чужую подачу, однако Джессика ушла с брейк-пойнта и использовала первый же сетбол — 6:2 за 31 минуту.

Во второй партии Анисимова продолжила ошибаться, но это не помешало ей отыграть три брейк-пойнта в первом гейме. А в восьмом гейме Аманда впервые в матче взяла чужую подачу и при 5:3 приготовилась подавать на сет. Пегула не растерялась и ответила обратным брейком, а потом и сравняла счёт — 5:5. Это вроде бы надломило Анисимову: следующий гейм она проиграла с 40:15 на подаче. Однако Джессика не смогла подать на матч, и сет перешёл в тай-брейк. Там преимущество Пегулы было неоспоримым, и она вышла в полуфинал — 6:2, 7:6 (7:1) за 1 час 37 минут. Анисимова закончила этот матч с 44 невынужденными ошибками (против 21 у соперницы).

Пегула в третий раз в карьере вышла в полуфинал ТБШ, причём впервые сделала это на AO. В личных встречах с Анисимовой она ведёт уже 4-0. Джессика в 12-й раз обыграла представительницу топ-5 рейтинга.

Таким образом, в полуфинале Рыбакина и Пегула сыграют друг против друга. А другую полуфинальную пару составят Арина Соболенко и Элина Свитолина, которая после победы над Мирры Андреевой выбила ещё и Кори Гауфф.

Также сегодня состоятся оставшиеся мужские четвертьфиналы: сначала Новак Джокович встретится с Лоренцо Музетти, потом на корт выйдут Янник Синнер и Бен Шелтон. А в женском парном разряде в полуфинал попробует пробиться Вера Звонарёва.

Полуфиналы в женском одиночном разряде состоятся в четверг, 29 января, финал — в субботу, 31 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».