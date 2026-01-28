Какая драма на AO! Джокович без шансов проигрывал 0:2 по сетам, но его соперник снялся

Во вторник, 27 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» был определён состав участников первого полуфинального матча в мужском одиночном разряде. В верхней половине сетке в четвёрку лучших пробились первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Для шестикратного чемпиона «Шлемов» Алькараса выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии стал первым в карьере.

Сегодня же за выход в эту стадию турнира бился 24-кратный чемпион мэйджоров и 10-кратный победитель Australian Open Новак Джокович. Для 38-летнего серба выступление на нынешнем турнире складывалось как нельзя лучше. Для начала сам Новак прошёл первые три круга, затратив на них едва ли не минимально возможное количество сил. Джокович не проиграл ни одной партии, лишь в одной из них позволив своему оппоненту – нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу в матче третьего круга, добраться до тай-брейка.

Стадию четвёртого круга Новак и вовсе преодолел без борьбы, получив незапланированный дополнительный выходной: чех Якуб Меншик снялся с турнира из-за травмы. Таким образом, в распоряжении Джоковича было несколько дней на подготовку к четвертьфиналу с итальянцем Лоренцо Музетти. Ранее теннисисты провели 10 матчей между собой – Джокович победил в девяти из них. Единственная победа итальянского теннисиста случилась в апреле 2023 года на турнире в Монте-Карло.

Старт четвертьфинала лучше удался Джоковичу, который сразу же повёл с брейком 2:0, однако спустя всего 15 минут Музетти удалось не только восстановить равновесие в сете, но и самому повести с брейком – 4:2. Новак старался вести розыгрыши, но допускал чудовищно много невынужденных ошибок. К концу шестого гейма их количество уже подбиралось к полутора десяткам (14). Музетти же почувствовал просадку со стороны соперника, поймал кураж и сам был практически безгрешен на этом отрезке матча.

В седьмом гейме Музетти даже находился в шаге от третьего брейка подряд. У Джоковича было 0:40 на своей подаче, однако в критический момент серб добавил и продолжил борьбу за партию, сумев уйти с тройного брейк-пойнта. Впрочем, на своей подаче Музетти действовал очень надёжно. За три последних выхода на приём в этом сете Джокович выиграл всего два розыгрыша, благодаря чему Лоренцо довёл партию до победы – 6:4.

Лоренцо Музетти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Новак впервые на Australian Open – 2026 проиграл сет и оказался в роли догоняющего, а в самом начале второй партии положение серба осложнилось ещё сильнее. Каждый из трёх геймов на старте сета неизменно завершался брейком, и в этом обмене больше преуспел Музетти – 2:1. В четвёртом гейме итальянец сумел подтвердить брейк и впервые в сете оторвался на два гейма – 3:1. Удерживая свои подачи, теннисисты так и добрались до счёта 5:3 в пользу Музетти во второй партии.

В девятом гейме Новак проявил чудеса благородства, за которое заплатил поражением в сете. Джокович вёл 30:15 на своей подаче и уже вроде бы заработал 40:15. Музетти при выполнении удара не попал в корт, однако судья на вышке Джеймс Кеотавонг не заметил, что серб коснулся мяча ракеткой. Джокович подошёл к британскому арбитру и признался в касании, в результате чего вместо 40:15 стало 30:30. Борьба в гейме значительно обострилась, и Музетти с помощью ещё одного брейка смог поставить точку в сете – 6:3 и 2:0 по партиям.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сегодня Новак проводил юбилейный 1400-й матч в карьере. Перед началом четвертьфинала баланс побед и поражений серба составлял 1167:233. Больше матчей в карьере, чем Джокович, на уровне тура провели только швейцарец Роджер Федерер (1526) и американец Джимми Коннорс (1557). Чтобы отметить юбилей победой, Новаку необходимо было в 38 лет найти силы на камбэк с 0:2 по партиям. И перед началом третьего сета серб использовал медицинский тайм-аут, пригласив на корт физио.

Интересно, что однажды Джокович в подобной ситуации уже переигрывал Музетти. Это произошло в 2021 году на кортах «Ролан Гаррос» во время первой в карьере встречи между сербом и итальянцем. Стоит отдельно отметить, что тогда Лоренцо было всего 19 лет. Он выиграл первые два сета у Джоковича на тай-брейках, но на продолжение матча у Музетти банально не хватило сил. За следующие два с половиной сета он взял лишь один гейм, после чего при счёте 0:4 в решающей партии отказался от продолжения борьбы.

С того момента Лоренцо значительно окреп, набрался опыта и взлетел на пятую строчку в мировом рейтинге, что является его высшим достижением в карьере. Но надо же такому случиться, что проблемы со здоровьем настигли итальянца и сейчас. В начале третьего сета Джокович сделал брейк и повёл 2:1, после чего Музетти запросил медицинский тайм-аут.

По картинке сложилось ощущение, что у итальянца словно произошёл надрыв одной из мышц. Лоренцо просто перестал двигаться и перешёл на игру в один удар, стараясь пробивать наотмашь из любого положения. В одну из пауз итальянец подошёл к своему боксу и услышал в ответ: «Ну, это твоё дело». Очевидно, речь шла о том, сниматься итальянцу или нет. И при счёте 1:3 в сете Музетти принял решение отказаться от продолжения борьбы.

Лоренцо Музетти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Я был уже на пути домой. Конечно, он должен был забирать эту игру, ведь он был намного лучше. Я не чувствовал мяча первые два сета. Мне очень повезло, что я оказался в полуфинале. Я должен был сегодня проигрывать», – произнёс ошеломлённый Джокович после столь неожиданного завершения встречи.

Вот таким образом 38-летний серб вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026. Там он сыграет с победителем встречи между чемпионом двух последних австралийских «Шлемов» итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном.

Материалы по теме Новак Джокович установил рекорд по победам на Australian Open, превзойдя Федерера

Джокович сыграет в полуфинале Australian Open 13-й раз в карьере. Он доходит здесь минимум до этой стадии c 2019 года (кроме 2022-го, когда не смог сыграть из-за проблем с визой). В 38 лет и 255 дней Джокович стал вторым по возрасту полуфиналистом этого турнира в Открытой эре (после Кена Роузуолла). С тех пор, как сербу исполнилось 35 лет, он вышел в 12 полуфиналов на турнирах «Большого шлема» – это рекорд.