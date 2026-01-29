Алькарас мощно улучшил подачу на пути к карьерному «Шлему». У него уже рекорд века на AO

Карлос ещё никогда не выступал в Мельбурне настолько уверенно и очень близок к заветному титулу.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас без особых проблем победил Алекса де Минора (7:5,6:2, 6:1) в четвертьфинале Australian Open и ждёт встречу с немцем Александром Зверевым на следующей стадии.

Публика в Мельбурне не помогла местному теннисисту взять хотя бы сет – слишком хорош сейчас Алькарас, который очень хочет собрать карьерный «Шлем» уже на этой неделе.

Карлос в 10-й раз вышел в полуфинал на мэйджорах и впервые сделал это в Австралии. Он стал вторым самым молодым игроком (22 года 258 дней) – после Рафаэля Надаля (22 года 243 дня) – в Открытой эре, которому удалось достигнуть данной отметки, опередив Бориса Беккера (22 года 292 дня), Бьорна Борга (23 года 5 дней) и Матса Виландера (23 года 22 дня). В XXI веке Роджер Федерер, Давид Налбандян, Новак Джокович, Марат Сафин, Энди Маррей, Томаш Бердых, Марин Чилич и Янник Синнер тоже добивались подобного, но в более позднем возрасте, чем Карлос и Рафа.

Алькарас одержал первую победу над игроком топ-10 на кортах «Мельбурн Парка». В целом испанец выиграл 17 из 25 матчей с соперниками из первой десятки рейтинга ATP на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Это лучший результат для мужского тенниса в XXI веке. Только легендарные Бьорн Борг (19) и Пит Сампрас (18) добились более солидного показателя в прошлом столетии.

Карлос Алькарас Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Алькарас стал третьим самым молодым – после Новака Джоковича (20 лет 250 дней) и Рафаэля Надаля (22 года 96 дней) – теннисистом, которому удалось дойти до полуфинала на каждом из мэйджоров. Карлосу теперь осталось сделать два шага, чтобы превзойти Новака и Рафу по куда более значимому показателю. 22-летний Алькарас может стать самым молодым игроком в истории с карьерным «Шлемом», если завоюет титул в Мельбурне.

В полуфинале Australian Open Карлос сразится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, который в своем четвертьфинальном поединке одолел Лёнера Тьена (6:3, 6:7, 6:1, 7:6). Соперник не является простым для Карлоса – по личным встречам с Александром на текущий момент наблюдается равенство — 6-6.

Три из четырёх последних матчей забрал Алькарас, в том числе он одолел Зверева в финале «Ролан Гаррос» — 2024. Александр с тех пор так и не завоевал свой первый титул на ТБШ, сильнее всего приблизившись к этому в прошлом году на AO, когда уступил в финале Яннику Синнеру. Зверев явно не против ещё раз сыграть в решающем матче в Мельбурне, однако Алькараса ему будет пройти крайне сложно.

Карлос выступает на Australian Open хуже всего – до старта турнира в этом году у него было всего 73% побед (11 в 15 матчах) в Мельбурне. Испанец стремительно улучшает свой показатель. Алькарас добрался до полуфинала, не отдав соперникам ни сета. Подобным на нынешнем турнире не может похвастать никто.

Алькарас постоянно перестраивает и корректирует свою игру, особенно подачу — единственную аспект, который когда-то всерьёз оставлял желать лучшего. В разное время он менял свою стартовую позицию, технику и темп. Заметный прогресс Карлоса можно было наблюдать на US Open – 2025, где он взял титул, когда все считали фаворитом Янника Синнера.

Подача стала главной частью беспроблемного чемпионского пути испанца на харде Нью-Йорка. Его удар разгонялся, словно гоночный автомобиль после пересечения стартовой линии, пресекая те немногие возможности, которые были у соперников на приёме. В 2025 году Алькарас выиграл 67% очков на первой подаче, но конкретно на US Open этот показатель составил 83%. Карлос взял 98 из 101 гейма – всего по одному разу брейк смогли сделать даже Новак Джокович и Янник Синнер в полуфинале и финале.

Начали появляться видео, на которых Алькарас экспериментировал со своей техникой, причем делал это весьма необычным образом. Его движения стали напоминать подачу Джоковича: он держал ракетку высоко и двигал позвоночником во время удара, используя фирменный поворот Новака.

«Всем приходится вносить изменения, прорабатывать мелкие детали. Для меня подача — это то, что я действительно хочу улучшать каждый год, на каждом турнире. Я постоянно работаю над своей подачей. Я не копировал Новака, при этом могу сказать, что у него не самая быстрая подача, но она невероятно точная. Её невозможно предугадать. Мяч ударяется о линии, соскальзывает с корта, и вернуть его практически невозможно. Иногда точность важнее скорости. Вероятно, вы увидите еще одни изменения. Не знаю, в следующем месяце или в конце года. Я постоянно вношу изменения в каждый удар», — сказал Карлос.

Подача Карлоса сполна проявляется сейчас на Australian Open. Он выиграл 36 из последних 37 сетов на турнирах «Большого шлема». Доля выигранных очков на первой подаче снизилась по сравнению с US Open и составляет 74%, но показатель всё равно солидный и куда лучше периода первой половины 2025 года и ранее.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева тоже отмечает качественные улучшения в подаче Карлоса и видит схожесть с техникой Джоковича.

«Основное изменение — это ведение ракетки на замахе ближе к себе. Карлос дольше держит кисть в расслабленном состоянии, а ракетку головкой вниз. Благодаря более компактному движению рук подброс становится точнее и выше. Расслабленная кисть помогает добавить силу удару без дополнительных усилий. Мне ещё заметен более сильный разворот корпуса, Карлос держит левую руку ближе к ракетке, тем самым закрывая для соперника свою подготовку и направление подачи. Уже много шуток в соцсетях про схожесть с подачей Новака Джоковича, а также вопросы о проценте с призовых сербу. Движения и правда похожи, но ведь не запрещено подсматривать у более именитых теннисистов особенности ударов», — написала Вихлянцева в своих соцсетях.

Даже сам Джокович заметил, что Алькарас в некотором роде позаимствовал его технику.

«Как только я это увидел, сразу написал ему сообщение. Сказал: «Нам надо поговорить об авторских правах». А когда я увидел его здесь, то добавил, что мы ещё должны обсудить процент от его призовых. За каждый эйс, который он здесь сделает, я, знаете ли, ожидаю определенную «долю» для себя. Посмотрим, придержится ли он этой договоренности», — с улыбкой заявил Новак по ходу AO-2026.

К качеству тенниса Алькараса действительно сложно предъявить претензии. Возможно, некоторое проседание было в первом сете четвертьфинала с де Минором, но оно не носило критического характера – в нужный момент Карлос включился и забрал партию, а затем и вовсе буквально вынес соперника.

«Трудно представить себе более идеальный матч, чем тот, что провёл сегодня Карлос Алькарас. В его действиях было всё. Мощные удары, атакующая игра, защита, выходы к сетке, укороченные. Он делает всё это, и у него отлично получается. Он уже в полуфинале, где сыграет со Зверевым, и мечтает об ещё одном финале ТБШ», — отметил испанский обозреватель Хосе Морон.

Карлос Алькарас и Александр Зверев на Australian Open – 2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Как упоминалось выше, в противостоянии Алькараса и Зверева пока равенство 6-6, в том числе 2-2 на «Шлемах». Пожалуй, самое обидное поражение Карлос потерпел в четвертьфинале Australian Open — 2024, когда Александр одолел его со счётом 6:1, 6:3, 6:7, 6:4. Тогда Карлос не был настолько доминирующим, как сейчас, но уже успел выиграть два мэйджора (US Open – 2022, Уимблдон-2023). Алькарас рассматривался как реальный претендент на титул, однако Зверев переиграл его очень убедительно.

Карлос помнит тот матч с Александром в Австралии и нацелен взять реванш. Испанец чувствует уверенность в своих силах на AO-2026 и не стесняется говорить об этом.

«Я очень доволен тем, как играю в каждом матче. Думаю, что с первого круга и до сих пор мой уровень повышался. Разговаривал со своей командой, которая, как мне кажется, увлечена своим делом, потому что прямо сейчас я действительно хочу достичь всего того, о чём вы наверняка знаете [собрать карьерный «Шлем»]. После первого матча они сказали мне, что желаемый уровень игры обязательно придёт. Сегодня я действительно чувствую себя очень комфортно, показывая отличный теннис, которым горжусь. Чрезвычайно рад выйти в полуфинал.

В матче со Зверевым мне нужно повысить свой уровень. Я видел Сашу на протяжении всего турнира и знаю, что он играет в отличный теннис, очень агрессивно. Он отлично подаёт. Мы тренировались с ним за неделю до начала турнира, и он победил меня со счетом 7:6, играя в отличный теннис. Мы должны быть готовы – не только я, но и моя команда. Тактически нужно сыграть очень хорошо. Так что это будет великая битва. Я с нетерпением жду возможности снова сыграть с ним здесь, взять реванш. Это будет здорово. Не могу дождаться. Через два дня постараюсь выступить наилучшим образом», — сказал Карлос в интервью на корте после четвертьфинала.

Карлос Алькарас уверен в себе перед решающими матчами Australian Open Фото: Quinn Rooney/Getty Images​​​​​​​

Важно отметить, что перед стартом турнира Алькарас подчёркивал, что приехал в Мельбурн именно за карьерным «Шлемом». Карлос признаёт сложности на своём пути, но нацеленность на результат у него огромная, что является важным элементом потенциального успеха.

«Я хочу собрать карьерный «Большой шлем». Это очень важно. С нетерпением жду дня, когда смогу победить на Australian Open. Но это будет непросто: сезон только начинается, это первый крупный турнир, и ты приезжаешь без соревновательной практики», — сказал Алькарас.

Получится ли у Алькараса выполнить задуманное? С таким уровнем тенниса, какой он показывает на турнире, успех более чем вероятен. Карлоса часто упрекают, что он склонен расслабляться и допускать отрезки с приличным количеством брака на корте, в отличие от своего главного конкурента Янника Синнера. Это не раз выливалось в проигранные партии номинально куда более слабым соперникам и лишнюю трату сил.

В Мельбурне ничего подобного пока не наблюдается. Алькарас не отдал ни сета на пути в полуфинал наиболее неудобного для себя ТБШ. Когда Карлос максимально сконцентрирован, то у соперников практически нет шансов его одолеть. Даже у Синнера, который уступает ему 6-10 по личным встречам за карьеру, в том числе 3-7 на харде. Можно не сомневаться: в какой-то момент Алькарас оформит карьерный «Шлем», но очень высока вероятность, что он сделает это уже в предстоящее воскресенье на арене Рода Лэйвера.