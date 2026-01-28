«Сегодня буду молиться вдвое больше». Джокович – о выходе в полуфинал АО

Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open – 2026 после того, как Лоренцо Музетти снялся с матча при счёте 2:0 по сетам в его пользу. В интервью на корте серб признался, что должен был сегодня проиграть и проход дальше – чистое везение, но теперь он будет молиться ещё усерднее.

«Буду молиться вдвое больше, что бог даёт мне ещё одну возможность»

— Не знаю, что сказать, кроме того, что я сочувствую Лоренцо. Сегодня он был намного лучше меня, а я уже собирался домой. Не знаю, что сказать, такое случается в спорте, и со мной случалось пару раз. Он вёл 2:0 по сетам в четвертьфинале «Шлема», у него всё было под контролем. Ему очень не повезло, желаю ему скорейшего восстановления. Сегодня он должен был победить, без сомнений.

— Вы начали матч очень агрессивно, выходили к сетке. Заметил, что вам тоже оказывали помощь, у вас была мозоль на правой ноге. Это было частью плана – укорачивать розыгрыши, воспользоваться тем, что он в оборонительной позиции?

— Эта стратегия хорошо работала первые пару геймов, а потом всё изменилось. В первых двух геймах я сделал четыре виннерса и в остальной части матча, может, ещё четыре виннерса и 40 ошибок. Так Лоренцо действует, заставляет играть дальше, когда ты уже думаешь, что розыгрыш закончен. Но нет. Сегодня было ветрено – когда атакуешь его, не знаешь, чего ожидать, будет это обводящий удар, или кросс, или укороченный, или плоский прямо тебе в корпус. Я старался как мог, не могу жаловаться. Да, были мозоли, однако в целом меня ничего особо не беспокоило, просто не чувствовал мяч, но это связано больше с качеством и вариативностью его игры. Мне нереально повезло пройти дальше.

— В предыдущем круге вы не играли из-за снятия соперника, это сказалось на вашем ритме?

— Если честно, на этом этапе карьеры я уже без понятия, что идёт мне на пользу, а что нет.

— Ну, вы в полуфинале.

— Слушайте, в предыдущем круге у меня была техническая победа, а сегодня я должен был проиграть, уступал 0:2 по сетам и выиграл. Сегодня буду молиться вдвое больше, возносить благодарность богу, что даёт мне ещё одну возможность. Я сделаю всё возможное, чтобы воспользоваться ею через пару дней.

— Как проведёте вечер – посмотрите матч или будете отдыхать?

— Конечно, буду смотреть матч с командой, постараюсь получить понимание игры обоих теннисистов. Но в любом случае приоритет – моя собственная игра. Я играл весь турнир очень хорошо, однако сегодня недоволен своим выступлением. Но через пару дней постараюсь показать свой максимум.

«Музетти был великолепен, но я сыграл ниже своего уровня»

На пресс-конференции он ответил на вопросы об опасности Янника Синнера и Карлоса Алькараса, о том, что игрокам негде спрятаться от камер, и рассказал, что ни за кем не гонится, а пишет свою историю.

— Когда поняли, что с Лоренцо что-то не так?

— В первый раз заметил что-то в третьем гейме третьего сета, когда забрал его подачу. Я говорил с членом его команды, своим бывшим агентом, Эдуардо. Он сказал, что Лоренцо начал жаловаться уже в начале второго сета. Но я не видел, что во втором сете это сильно влияло на его игру. Наверное, в третьем стало хуже.

— Что делает Янника и Бена такими опасными и как будете этому противостоять?

— С Беном я играл только однажды, много лет назад в полуфинале US Open. Если будем играть с ним, надеюсь, проведу хороший матч. А если с Янником, то я проиграл ему четыре или пять раз подряд. Он сейчас показывает высочайший уровень, они с Карлосом – два лучших игрока в мире. Он будет абсолютном фаворитом, но никогда не говори никогда. Надеюсь, я смогу показать свою игру против него. Она будет нужна, чтобы у меня хотя бы был шанс. Сегодня я и близко не играл на своём уровне.

— Вы брали медицинский тайм-аут. Расскажите о своём физическом состоянии и насколько затратно физически играть на этом уровне?

— У меня была мозоль, которую надо было проверить и переклеить. Других серьёзных проблем у меня нет. Мелкие проблемы есть всегда, но серьёзных, слава богу, нет, я могу двигаться так, как хочу. Да, игра физически затратная, это индивидуальный вид спорта. Сегодняшний пример с Музетти показывает, насколько затратен этот вид спорта. Он был лучше на корте, близок к победе, а затем что-то случилось. В командных видах спорта кто-то может тебя заменить на время, однако в теннисе это невозможно. В этом и красота, и вызов тенниса – всегда надо быть на пике, особенно на поздних стадиях «Шлемов». Мы все пашем, но иногда такое случается в разгар битвы, когда доводишь организм до предела. Эмоции играют большую роль, ты напряжён, двигаешься не так легко, как на тренировках, и риск травмы высок. Такое было со мной пару раз на «Шлемах» в прошлом году, так что мне знакомо это чувство. Это ужасно. Ты очень хорошо играешь, но тело не даёт играть так, как ты хочешь. Это горькая пилюля, однако такой у нас спорт.

— Вы привыкли выходить на пик к поздним стадиям «Шлема», уверены, что это снова произойдёт, или после такого матча начали думать, что больше уже не сможете прибавить?

— Не хочу принижать уровень, который показал Музетти сегодня, он был великолепен. Но думаю, что я сыграл ниже своего уровня на этом турнире. Мне надо играть лучше. Если я хорошо себя чувствую, хорошо играю, у меня всегда есть шанс. Это полуфинал «Шлема», уверенность и мотивация всегда будут. Должны быть, иначе зачем вообще играть? Я много раз бывал в таких ситуациях, четыре раза в прошлом году. Знаю, что дальше будет только сложнее, надо быть к этому готовым. Я не могу предсказать результат, сыграю ли хорошо, но я буду стараться.

— На этом турнире очень много снятий до и во время матчей, не слишком ли много? Может, жара влияет или нехватка времени для восстановления из-за расписания?

— Да, много говорят о расписании. Это начало сезона, с одной стороны, игроки должны быть отдохнувшими и хорошо готовыми, нет никаких поводов для травм. Однако это палка о двух концах, потому что межсезонье – единственное время в году, когда можно максимально пахать на корте, вносить изменения в игру. Это тоже энергозатратно. Так что если с этой стороны смотреть, то это можно понять. Плюс для большинства это первый официальный турнир за полтора-два месяца. Думаю, это всё влияет на снятия. Последние пять-шесть лет у меня у самого были какие-то травмы в Австралии. Может, в моём случае возраст сказывается или что-то ещё. Однако в целом ты действительно свеж и мотивирован, но в то же время начало сезона — шок для организма. Хочется сделать больше, чем обычно, потому что это начало года, и это может привести к травмам.

«Удивительно, что нас ещё в душе не снимают. Наверное, это будет следующий шаг»

— Теннисистки жаловались на то, что их эмоции в подтрибунке снимают на камеру. Когда только эти камеры появились, вы говорили, что мы живём в мире «Большого брата». Что думаете о том, что турнир всё больше становится как реалити-шоу, и, может, игроков всё же начнут слушать?

— Да, я видел момент с Коко… Сочувствую ей, я понимаю, каково это – разбивать ракетку, злиться на то, что показал плохую игру. Я с ней согласен, по сути, тебе некуда спрятаться, чтобы выпустить эмоции без камер. Но мы живём в обществе, где контент решает всё. Это тема для более глубокого обсуждения. Не вижу, что этот тренд будет меняться, что камеры уберут. Дальше будет либо так же, либо ещё больше камер. Удивлён, что нас не снимают в душе, наверное, это будет следующий шаг. Я против этого, должны быть границы и личное пространство. Однако есть запрос на то, чтобы показывать разминку игроков, как они общаются с тренерами, как заминаются после матча. Люди хотят видеть, как мы приезжаем на матч, идём по коридорам. Надо быть осторожнее. Я помню времена, когда не было столько камер, а теперь надо держать в уме, что они на тебя всегда нацелены. Это пугает. Может, ты хочешь расслабиться, быть собой, не для публики. Но мне сложно представить, что это откатят. Видимо, с этим просто надо смириться.

«Янник и Карлос феноменальны, но это не значит, что я выброшу белый флаг»

— На старте карьеры вы гнались за Роджером и Рафой в борьбе за титулы, сейчас – за Янником и Карлосом.

— Я гонюсь за Янником и Карлосом? В каком плане?

— В борьбе за титулы «Большого шлема».

— То есть я всегда за кем-то гонюсь, а за мной – никто?

— Тем временем вы выиграли 24 «Шлема»…

— Спасибо, иногда стоит об этом вспоминать.

— Можно сравнить то время, когда вы гнались за Роджером и Рафой, с тем, когда все «Шлемы» забирают Янник и Карлос?

— Мне кажется неуважительным, как вы упускаете то, что было посередине. А это около 15 лет, когда я доминировал на «Шлемах». Важно упомянуть об этом. Не чувствую, что я гонюсь… Роджер и Рафа всегда будут моими главными соперниками. Я безмерно уважаю то, что делают Янник и Карлос и будут делать ещё 10-20 лет, только богу известно, сколько они ещё будут играть. Но это естественный цикл в спорте, всегда будут две суперзвезды, может, будет и третья. Тогда я буду болеть за неё, потому что сам вначале был тем третьим. Однако такие противостояния идут на пользу спорту.

Что касается меня, то не считаю, что гонюсь за кем-то. Я пишу собственную историю. И ясно давал понять, что моя цель – дойти до финала, особенно на «Шлемах». «Шлемы» — одна из главных причин, почему я продолжаю играть. Больше нечего сказать. Действительно ли они сейчас лучше меня и большинства остальных? Да. Они показывают феноменальный уровень. Но это не значит, что я выброшу белый флаг. Я буду бороться до последнего мяча и делать всё, чтобы бросить им вызов.