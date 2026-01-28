Синнер — в двух шагах от защиты титула на АО! Янник без потери сета прошёл Шелтона

Последний мужской четвертьфинал завершился на Australian Open – 2026. Сегодня, 28 января, заключительную путёвку в 1/2 финала разыграли Янник Синнер (№2) и Бен Шелтон (№8).

Ранее парни встречались друг с другом девять раз, и восемь матчей остались за Синнером (8-1). Единственную победу в этом противостоянии Шелтон добыл в их первом поединке – на «Мастерсе» в Шанхае в сезоне-2023 (2:6, 6:3, 7:6). Однако за ним, увы, последовали восемь поражений, да ещё и ни одного сета в этих встречах американец не взял! При этом на предстоящую четвертьфинальную встречу Бен смотрел с позитивом.

«Именно ради таких матчей и играешь в теннис. Я хотел снова оказаться здесь, получить ещё один шанс, исправить то, что не получилось в прошлом году, и выложиться на полную. Как уже говорил, я поставил перед собой много целей, и многое нужно доказать. Надеюсь, вы придёте. Я буду готов», — сказал Шелтон в интервью на корте.

Кстати, год назад Янник и Бен тоже встречались на Australian Open – тогда это был полуфинал. Итальянец, который позже стал чемпионом, одержал победу со счётом 7:6, 6:2, 6:2. Не исключено, что в этот раз нас ждал реванш? К тому же Синнер неважно чувствовал себя в матче третьего круга против Элиота Спиццирри и волновался в поединке 1/8 финала против Лучано Дардери.

Янник Синнер взял медицинский тайм-аут на Australian Open Фото: Hannah Peters/Getty Images

Оба теннисиста вышли на корт в хорошей форме, на протяжении получаса показывали равный теннис и проводили длительные геймы, но первым при счёте 1:2 дал слабину Шелтон: отдал свою подачу и позволил Синнеру выйти вперёд с брейком. А это, как показывает практика, роковая ошибка в матчах против Янника.

Итальянец удержал преимущество, а гейм на своей подаче при 5:3 закрыл под ноль. Стартовый сет за 49 минут остался за Синнером – 6:3. И в какой плюс Янник вышел по количеству виннерсов и невынужденных – 18/4! У американца эта же статистика – 12/10.

Во втором сете свою подачу Шелтон потерял ещё раньше, уже при счёте 1:1, хотя как подавал! Были у него шансы тут же сделать обратный брейк, но ни одной из четырёх возможностей Бен не воспользовался.

Шелтон понял, что в этот момент матча ему нужно потерпеть и подержать мяч, затягивая Синнера в затяжные розыгрыши. В какой-то момент это стало приносить свои плоды и даже организовало счёт 5:4, 30:30 на подаче Янника. Только вот под давлением Бен начинал действовать неоправданно резко, из-за чего допускал ошибки. В итоге второй сет также остался за итальянцем – 6:4.

Бен Шелтон Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В третьей партии Синнер стал чуть хуже двигаться, чем Шелтон пользовался вплоть до девятого гейма, пока сам в розыгрышах под давлением не начал лепить невынужденные ошибки, из-за которых позволил Яннику сделать важнейший брейк.

А вторая ракетка мира такими шансами не разбрасывается. Синнер идеально отподавал в следующем гейме и закрыл матч со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Янник одержал в противостоянии с Беном девятую победу подряд! И вышел в свой третий полуфинал на Australian Open.

В 1/2 финала Синнера ожидает Новак Джокович, в 13-й раз дошедший до этой стадии на Australian Open. Серб, кстати, встречу Янника и Бена смотрел. Ещё и со всей командой.

Мужские полуфиналы в Мельбурне состоятся в пятницу, 30 января, а финал – в воскресенье, 1 февраля. За развязкой австралийского «Шлема» следите на «Чемпионате»!