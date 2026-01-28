41-летняя Звонарёва продолжает удивлять! Россиянка ворвалась в парный полуфинал АО

Почти три часа на корте в тяжелейшем матче, закончившемся во втором часу ночи по местному времени.

Веру Звонарёву, без сомнений, можно назвать одной из главных рекордсменок и героинь современного женского тенниса. Да, выступать в личных соревнованиях в 41 год физически сложно, зато в парном теннисе уроженка Москвы продолжает не просто принимать участие, но и показывать классную игру.

На нынешнем австралийском мэйджоре Вера выступает в женском парном турнире вместе с японкой Эной Сибахарой. Девушки уже дошли до 1/4 финала турнира, где их ждало непростое испытание в лице хозяек корта: Кимберли Биррелл и Талии Гибсон. Значит, бороться нужно было не только против соперниц, но и против местных трибун.

Раньше эти пары друг с другом не играли. Собственно говоря, для Звонарёвой и Сибахары это второй совместный турнир после «челленджера» в Канберре в начале этого года, где они дошли до финала, а для Биррелл и Гибсон — третий. Они уже устроили в Мельбурне пару сенсаций, выбив сначала Эррани и Паолини, а затем Младенович и Го.

«У Веры Звонарёвой всё хорошо. Уже три пройденных круга в паре. Если выиграет следующий, то вернётся обратно в топ-100 пары [парного рейтинга]. Красотка!» — поделился своими эмоциями бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов.

В первом сете отчётного противостояния российско-японский дуэт смотрелся очень уверенно. Первый же гейм стал очень продолжительным, Вера и её напарница сделали брейк, затем сразу проиграли свою подачу, но снова выступили удачно на чужой. Этих двух брейков им хватило для успеха в партии, которую Сибахара и Звонарёва выиграли со счётом 6:4. 4/9 у Веры и Эны по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 14/23 у Кимберли и Талии.

Болельщики на трибунах старались активно поддерживать австралийский дуэт, но к позднему вечеру по австралийскому времени зрителей значительно убавилось, да и у японки с россиянкой были свои поклонники. Так что в плане атмосферы на арене был полный порядок.

Во втором сете Звонарёва и Сибахара тоже взяли инициативу в свои руки, но просто так отдавать матч их соперницы не собирались. В итоге при счёте 4:3 в свою пользу Вера и Эна под ноль проиграли подачу японки.

Воодушевлённые австралийки следом забрали свою подачу, но россиянка и японка следом отыгрались. В итоге дело дошло до тай-брейка, где удачливее оказались Биррелл и Гибсон. Они сыграли надёжнее и увереннее, в то время как Звонарёва и Сибахара допустили много ошибок.

В третьей партии завязалась упорная борьба, Сибахаре и Звонарёвой пришлось отыгрываться. При счёте 5:4 в пользу россиянки и японки у них был матчбол на чужой подаче, однако реализовать его не удалось.

При 5:5 получился тяжелейший гейм на подаче Сибахары, хорошо, что всё закончилось удачно. В 12-м гейме Биррелл начала сорить двойными ошибками (три за гейм) — сказывались нервы. Как итог — два матчбола у россиянки и японки, второй из которых удалось реализовать.

Почти три часа на корте — этот тяжелейший матч закончился во втором часу ночи по местному времени. Но главное, что закончился победой Веры и Эны. Завтра в полуфинале они сыграют с Мертенс и Шуай. Главное, чтобы у Звонарёвой и Сибахары остались силы.