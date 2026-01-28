«Мы звери в зоопарке?» На АО разгорелся скандал после вирусного видео с американкой Гауфф

На Australian Open — 2026 продолжают разгораться скандалы из-за событий, которые происходят не только во время матчей, но и за пределами кортов. На этот раз предметом бурных обсуждений стало отсутствие приватности у спортсменов в подтрибунных помещениях теннисной арены. То, что раньше оставалось за закрытыми дверями, теперь регулярно оказывается в публичном пространстве, вызывая недовольство спортсменов.

В центре разгоревшихся дискуссий оказалась Кори Гауфф. В четвертьфинале Australian Open американка встретилась с 12-й ракеткой мира Элиной Свитолиной и неожиданно проиграла ей с разгромным счётом 1:6, 2:6. После матча двукратная чемпионка ТБШ покинула корт в слезах, не сумев сдержать эмоции. Такое расстройство выглядело вполне объяснимым, однако куда больший резонанс вызвал эпизод, случившийся уже за пределами корта: камера турнира сняла, как в коридоре Кори в гневе сломала ракетку, после чего это видео мгновенно разлетелось в соцсетях.

Кори Гауфф разбивает ракетку Фото: Кадр из видео

На пресс-конференции после поединка с украинкой третья ракетка мира высказалась о своём поведении в подтрибунном помещении, объяснив, что ей просто нужно было выпустить пар. «Я хорошо себя знаю. Я не хочу срываться на своей команде, ведь они хорошие люди и не заслуживают этого. Понимаю, что я эмоциональный человек, поэтому мне нужно буквально на минуту выплеснуть всё вот таким образом. Не считаю, что это что-то плохое. Я стараюсь не делать этого на корте, на виду у детей и других людей, но мне правда нужно дать выход этим эмоциям. Иначе я начну огрызаться на окружающих, а я этого не хочу. Повторюсь, они этого не заслуживают. Они сделали всё, что могли. Я — тоже. Просто нужно выпустить наружу разочарование», — заявила Гауфф.

Кроме того, Кори поделилась мнением по поводу съёмки подобных закадровых моментов и выставления их на всеобщее обозрение. «Да, у меня есть определённые претензии к трансляциям. Мне кажется, что некоторые моменты не обязательно показывать, например, произошедшее с Ариной после финала US Open — 2023 (Соболенко тогда тоже не сдержала эмоций и разбила ракетку в подтрибунном помещении. — Прим. «Чемпионата»). Я пыталась пойти туда, где, как мне казалось, не было камер, потому что мне не особо нравится ломать ракетки, но я взяла всего три гейма за матч. Я сломала одну ракетку в 1/4 финала или в 1/8 финала «Ролан Гаррос», и я сказала, что никогда больше не буду делать этого на корте, потому что не считаю, что это хороший пример для подражания. Повторюсь, я пыталась пойти туда, где это не будет всем показано, но, очевидно, они всё же это сделали. Так что да, возможно, стоит поговорить на эту тему, потому что мне кажется, что раздевалка на этом турнире — это единственное место, где у нас есть уединение», — отметила американка.

Кори Гауфф покидает Australian Open — 2026 в слезах Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Чуть позже двукратная чемпионка ТБШ в соцсетях оставила болельщикам трогательное послание. «Век живи — век учись. Но я всё равно буду продолжать двигаться вперёд. Кроме того, я живой человек со своими чувствами… Мне не всё равно, и я стараюсь изо всех сил. Спасибо тем, кто это понимает», — написала третья ракетка мира.

Соотечественница Гауфф американка Джессика Пегула, вышедшая в полуфинал, высказалась в защиту Кори, отметив, что она ощущает съёмку буквально повсюду. «Да, я не фанатка камер. Я увидела это вчера вечером и подумала: «Ого, то же самое было, когда Арина проиграла в финале». Промелькнуло в мыслях: «Неужели вы не можете дать девушкам хоть минутку побыть наедине с собой?»

Честно говоря, мы обсуждали камеры ещё несколько лет назад. Помню, когда Мэдисон Киз была председателем совета (игроков), её главным приоритетом было приостановление этих безумств с камерами. Я думаю, в итоге они поставили таблички, чтобы люди знали, что там камеры, но в этом году всё стало ещё хуже. Например, я вижу, что нахожусь в спортзале, а там есть видео того, как я захожу на площадку. Я видела людей, о которых даже не знала, что они там находятся, в местах, где ты не думаешь, что кто-то за тобой наблюдает. Это буквально в каждом коридоре», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Джессика продолжила свою тираду, заявив, что некоторые моменты не должны выставляться на публику. «Коко не была неправа, когда сказала, что единственное приватное место — это раздевалка. Безумие просто! Знаете, вы просто делаете свою работу и постоянно чувствуете, что кто-то снимает вас на камеру… Я видела в интернете, как люди приближали камеры к телефонам игроков, чтобы увидеть их переписки. Это совершенно недопустимо. Я просто думаю, что это вторжение в частную жизнь. Мы на корте — нас снимают камеры, мы в подтрибунке — нас снимают камеры. Буквально единственное время, когда тебя не снимают, это когда ты идёшь в душ или в туалет.

Я считаю, что нам определённо нужно это ограничить. Да, я не думаю, что то, что сделала Коко, было неправильно. И я не думаю, что то, что сделала Арина, было неправильно. Просто люди случайно видят такие моменты. Ты просто чувствуешь, что за тобой постоянно наблюдают под микроскопом. А потом кто-то выкладывает это в интернет, а затем либо вырывает из контекста, либо судит тебя за момент, который не должен был выставляться на публику», — подчеркнула американка.

Под конец пресс-конференции шестая ракетка мира высказала претензии в адрес организаторов турнира и в очередной раз поддержала Кори. «Я действительно не фанатка подобного. Турнир сказал мне убрать некоторые вещи, потому что у них права на отснятый материал и тому подобное. Я такая: «Вы серьёзно? Я выкладываю что-то, что может быть удалено, но затем вы снимаете меня в каждом коридоре, в который я захожу, и выкладываете это в интернет? Это не круто». Да, я думаю, Коко была права, когда указала на это. Это определённо не ново, но кажется, что на АО стало хуже, чем, возможно, в другие годы. Поэтому я думаю, что теперь об этом определённо будут снова говорить и обращать внимание в будущем», — поделилась мнением Джессика.

Ига Швёнтек, которая проиграла в четвертьфинале Australian Open и пока не реализовала свою мечту о «Карьерном шлеме», не осталась в стороне и тоже выступила против съёмки игроков в подтрибунном помещении. «Мы теннисисты или звери в зоопарке, где за ними наблюдают, даже когда они ходят в туалет? Ладно, это, конечно, преувеличение, но было бы неплохо иметь немного личного пространства и не быть постоянно под наблюдением.

Например, в других видах спорта есть определённые технические моменты, которые вы хотите отработать. Было бы здорово иметь пространство, где это можно сделать, не находясь под пристальным вниманием всего мира. Мы должны быть под наблюдением на корте и в прессе. Это наша работа. Наша работа не в том, чтобы стать мемом, когда мы забываем свою аккредитацию. Это, конечно, забавно, людям есть о чём поговорить. Для нас, думаю, это не нужно», — сказала вторая ракетка мира на пресс-конференции.

Польская спортсменка неспроста упомянула забытую аккредитацию. Совсем недавно Ига потеряла бейджик и не смогла попасть на теннисную арену без него. Всё бы ничего, вот только камера турнира засняла этот момент, после чего ролик стал вирусным в соцсетях. Пользователи посмеялись в комментариях над рассеянностью шестикратной чемпионки ТБШ, чем она наверняка осталась недовольна.

Португальский обозреватель Жозе Моргаду тоже осветил инцидент с Кори Гауфф, отметив в соцсетях высказывания Иги Швёнтек с пресс-конференции. «Швёнтек громко заявляет о «Большом брате», которым является Australian Open», — написал он.

Алексис Оганян, сооснователь известной соцсети и муж Серены Уильямс, опубликовал пост, в котором написал добрые слова в адрес Кори Гауфф. «Честно говоря, мне нравится эта энергия и эмоции от Коко Гауфф. Мы любим спорт, потому что он настоящий, потому что эти спортсмены вкладывают в борьбу ВСЁ, и иногда, как и в жизни, ты не побеждаешь. СМИ будут использовать этот личный момент для заголовка, чтобы привлечь внимание, но Коко здесь ни в чём не виновата».

Сама 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс поддержала мужа в соцсетях и с долей иронии подбодрила Гауфф. «Отлично сказано! Нет ничего плохого в том, чтобы ненавидеть проигрывать. Теперь, Коко, когда захочешь, я могу показать тебе, как уничтожить ракетку одним движением… в стиле Серены», — написала Уильямс, которая в своё время частенько разбивала ракетки на радость хейтерам.

Серена Уильямс разбивает ракетку Фото: Matthew Mallett/Getty Images

Американская теннисистка Аманда Анисимова также поделилась мнением по поводу съёмки игроков в подтрибунном помещении после поражений. «Я знала, что там есть камера, поэтому опустила голову и ушла в раздевалку. Конечно, есть и хорошие моменты, которые попадают в эфир, и это здорово. Когда проигрываешь, бывают, наверное, не очень хорошие моменты. Коко [Гауфф] не имела права голоса в публикации видео с её участием, и это непросто. Но на этом этапе турнира я понимаю, что у меня не так много личного пространства, поэтому просто ушла в раздевалку. Знала, что там смогу побыть одна», — сказала четвёртая ракетка мира на пресс-конференции.

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович на пресс-конференции посочувствовал Кори Гауфф и сказал, что он против трансляции закадровых моментов. «Я понимаю, что произошло с Коко Гауфф после её матча. Послушайте, я ей сочувствую. Знаю, каково это — сломать ракетку. Я сам несколько раз сталкивался с этим в своей карьере. Я понимаю, каково это — быть расстроенным, особенно после матча, в котором ты не показал себя с лучшей стороны. И я с ней согласен. Очень грустно, что нельзя куда-нибудь уйти, спрятаться и выплеснуть своё разочарование, свой гнев так, чтобы это не попало в объектив камеры. Но мы живём в обществе, где контент — это всё. Это более глубокая тема для обсуждения. Мне очень трудно представить, что тенденция изменится в противоположную сторону, в том смысле, что мы уберём камеры. Всё останется как есть, или даже станет ещё больше камер. Я удивлён, что у нас нет камер, когда мы принимаем душ. Это, вероятно, следующий шаг (смеётся).

Я против этого. Я думаю, что должна быть граница между нашим пространством и контентом. Но с коммерческой точки зрения всегда есть спрос: как игроки разминаются, что они говорят, когда болтают со своими тренерами, как они успокаиваются после тренировки. Они хотят видеть, как мы подъезжаем на машине и идём по коридорам. Нужно быть осторожным постоянно. Я помню времена, когда у нас не было столько камер. Привыкнуть к тому, что за тобой постоянно наблюдают, но ты об этом не знаешь или иногда забываешь, непросто. Порой хочется расслабиться и быть собой, но ты не хочешь, чтобы это видели все. Мне очень тяжело видеть, что ситуация ухудшается. Думаю, с этим просто нужно смириться», — заявил серб.

Камеры Australian Open не всегда снимают исключительно негативные происшествия с игроками. Так, в трансляцию попал забавный ролик с Миррой Андреевой, которая дурачилась со своей командой и притворялась, что звонила кому-то.

Мирра Андреева Фото: Кадр из видео

А ещё мельбурнский «Шлем» заснял разминку Даниила Медведева перед матчем с Лёнером Тьеном. Правда, мощная тренировка накануне встречи не помогла россиянину и он проиграл сражение со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Тренировка Даниила Медведева Фото: Кадр из видео

История с Кори Гауфф лишь в очередной раз напомнила, насколько тотальным стал контроль камер на турнирах, превращая соревнования в реалити-шоу. Организаторам Australian Open в гонке за вирусными роликами важно чувствовать грань между забавным эпизодом и личной драмой. Не каждый момент за пределами корта должен становиться достоянием общественности, ведь звёзды имеют право на эмоции и личное пространство.

Соревнования в женской одиночной сетке Australian Open проходят с 18 по 31 января, а в мужской — с 18 января по 1 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».