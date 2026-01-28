«Мы боремся даже через боль». Музетти назвали слабаком, но топ-игрок встал на его защиту

Один из четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии — 2026 закончился по-настоящему драматично. На корте сражались четвёртая и пятая ракетки мира — серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти. Музетти уверенно вёл по сетам 2:0, не оставляя Джоковичу никаких шансов. Однако в третьей партии при счёте 3:1 в пользу серба не смог продолжить матч. Виной всему травма бедра, которая беспокоила теннисиста довольно долгое время. Так Лоренцо стал первым в истории игроком, кто снялся с ТБШ на стадии 1/4 финала, выигрывая 2:0 по сетам.

«Я почувствовал в начале второго сета, что с моей правой ногой что-то не так. Я продолжал играть, потому что играл действительно очень хорошо. Но я чувствовал, что боль усиливается, а проблема не уходит. В конце концов, когда я взял медицинский тайм-аут, уровень боли поднимался всё выше и выше. Так что сказать по этому поводу особо нечего.

Перед началом сезона мы проводили обследования, чтобы предотвратить подобные травмы. Но диагностика ничего не показала. Так что я даже не могу описать свои чувства и то, насколько тяжело переживаю эту травму. Я даже не представлял, что буду вести 2:0 по сетам у Новака, буду так проводить матч – и мне придется сняться. Конечно, это было невозможно представить. Мне очень больно», — рассказал о своём состоянии Музетти на пресс-конференции после матча.

Теннисный мир, включая Новака Джоковича, поддержал итальянца и выразил надежду на его скорое восстановление.

«Не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я уже собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать. Такое случается в спорте, со мной такое тоже несколько раз было. Очень досадно, когда в четвертьфинале турнира «Большого шлема» ведёшь 2:0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию. Желаю Лоренцо скорейшего выздоровления. Он, без сомнения, должен был стать победителем сегодня. Я, конечно, удвою свои молитвы сегодня вечером и буду благодарен богу за то, что он снова предоставил мне возможность сыграть в полуфинале. Так что через пару дней я приложу все усилия, чтобы воспользоваться ею», — сказал Джокович в послематчевом интервью.

Он также восхитился уровнем игры своего соперника: «Лоренцо заставляет вас играть, когда вы думаете, что игра окончена. Но это не так. Когда ты атакуешь его, ты не знаешь, чего ожидать: будет это кросс, или короткий срез, или он ударит прямо в корпус. Сегодня я снова это увидел. Я не чувствовал себя уверенно в первых двух сетах, но это также из-за его качества и разнообразия. Мне просто невероятно повезло, что я справился сегодня», — отметил Новак на корте.

«Лоренцо Музетти вынужден сняться с турнира в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии с Новаком Джоковичем. Он вёл по счёту в двух сетах. Очень печально покинуть Мельбурн так. Он показывал невероятный теннис», — такой комментарий в социальных сетях опубликовало издание The Tennis Letter.

«Разбитое сердце Лоренцо», — отреагировал на драматичное снятие итальянца аккаунт издания Tennis Channel.

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова тоже высказалась о произошедшем: «Как же не повезло Музетти. Для меня он явно был фаворитом, играл круто, уверенно, повёл 2:0 по сетам и… Дёрнул ногу и снялся.

Но с этого турнира Лоренцо должен уезжать на позитивной волне — такая игра позволяет ему быть, наверное, ближайшим из тех, кто хоть как-то может потрепать нервы Карлосу и Яннику. Результаты на «Больших шлемах», уверена, придут. Тем более в полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона он уже был.

С другой стороны, конечно, рада за Новака. Невероятное везение на этом турнире, в четвёртом круге с ним снялся Меншик. Но везёт тому, кто сам везёт. Удачи ему в полуфинале, будет непросто», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Главный редактор издания Punto de Break Хосе Морон также не остался в стороне от комментариев: «История с Музетти очень драматична. Я даже не хочу представлять, каково ему сейчас. Это происходит с ним не в первый раз. «Ролан Гаррос» с Джоковичем. Финал Монте-Карло с Алькарасом. Полуфинал «Ролан Гаррос» с Алькарасом. Сегодня снова с Джоковичем. Отличные матчи, отличные моменты — травма. Я не знаю, влияет ли это на настрой, но для Лоренцо это полоса несчастий, которая причиняет боль в ментальном плане. Ему придётся много работать, чтобы преодолеть это ещё раз, потому что победа была у него в руках. Каким же жестоким иногда бывает спорт. Очень больно», — отметил он в социальных сетях.

Действительно, Музетти оказывался в похожей ситуации уже несколько раз. На грунтовом ТБШ в 2021-м он досрочно завершил встречу с тем же Джоковичем, у которого сначала выиграл два сета, в двух уступил и затем взял медицинский тайм-аут. А при счёте 0:4 в пятой партии снялся.

В прошлом сезоне из-за той же травмы бедра Лоренцо не смог достойно провести финал «Мастерса» в Монте-Карло с испанцем Карлосом Алькарасом. Музетти довёл матч до конца, но потом признался, что в третьем сете не мог играть в полную силу. Это сказалось и на результате: 3:6, 6:1, 6:0 — победил Алькарас.

Итальянцу пришлось сняться и с полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025, когда он снова встречался с Карлосом. При счёте 6:4, 6:7, 0:6, 0:2 Музетти покинул корт.

«Драматично. Музетти получил травму, когда выигрывал у Джоковича со счётом 2:0 и явно превосходил его. Невероятный. Это дико жестоко по отношению к нему. Приводящая мышца повреждается в самый неподходящий момент. Это очень, очень тяжело», — написал Хосе Морон в своих социальных сетях по окончании матча Музетти и Джоковича на Australian Open — 2026.

Официальный аккаунт Открытого чемпионата Австралии опубликовал комментарий в поддержку теннисиста: «Спорт, который мы все любим, иногда может быть жестоким… Желаем тебе скорейшего выздоровления, Лоренцо».

Присоединился к этим словам и официальный аккаунт «Ролан Гаррос»: «Так тяжело покидать корт, играя в такой потрясающий теннис. Поправляйся скорее, Лоренцо».

«Самый непредсказуемый результат. Ведя в счёте 6:4, 6:3, 1:3, Музетти выбывает из-за травмы», — было сказано в официальном аккаунте ATP-тура.

«Музетти играл в теннис на пределе возможностей. Какой жестокий способ выйти из игры», — в очередной раз восхитилось выступлением Лоренцо издание The First Serve.

Многим эта ситуация напомнила поединок Янника Синнера и Григора Димитрова в четвёртом круге Уимблдона-2025, когда Димитров не смог продолжить матч из-за травмы плеча. Болгарин снялся в третьей партии при счёте 2:2, выигрывая 2:0 по сетам у первой ракетки мира. Янник впоследствии стал победителем турнира.

А вот некоторые болельщики в социальных сетях, наоборот, обвинили Музетти в том, что он перестал бороться в шаге от победы. За итальянца заступился датчанин Хольгер Руне, которому в октябре 2025-го диагностировали полный разрыв верхней части ахиллова сухожилия. «Посмотрите, что случилось со мной, когда я получил травму ноги. Это стоило мне более длительного перерыва в теннисе, чем когда-либо прежде. Да, мы боремся любой ценой и даже через боль, но я прекрасно понимаю, что Музетти решил прислушаться к своему телу», — ответил он на один из комментариев.

Так Новак Джокович вышел в свой 54-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» и 13-й на Australian Open. При этом последний свой сет на текущих соревнованиях он выиграл в матче третьего круга с Ботиком ван де Зандсхулпом, так как его соперники в четвёртом раунде и 1/4 финала снялись из-за травм. Многие журналисты отметили, что подобное стечение обстоятельств — судьбоносное для серба.

«Новак Джокович, выигравший ноль сетов в четвёртом круге и ноль в четвертьфинале, вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Если на данный момент этот турнир не кажется ему судьбой, то что же это может быть?» — написал в социальных сетях американский теннисный журналист Бен Ротенберг.

А главный редактор Punto de Break Хосе Морон сказал, что Новака никогда не стоит списывать со счетов: «Джоковичу явилась ещё одна удача. Она даёт ему шанс, о котором он просил весь 2025 год: возможность выйти свежим на матч против Синнера или Алькараса. Проблема в том, что он попал в полуфинал, выиграв свой последний сет в третьем раунде. Это невероятно. Он провёл ужасный матч и знает, что, если будет играть так, как сегодня, полуфинал закончится быстро. Посмотрим, что будет дальше, как он отреагирует. Но я всегда говорю, чтобы не хоронили его раньше времени. Сражаясь с ним, никогда не знаешь, что может случиться».

Теперь за место в финале Джокович поборется с действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии — итальянцем Янником Синнером.

Australian Open проходит с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».