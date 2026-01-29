В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появится и россиянка.

Звонарёва рвётся в финал АO-2026! Ещё сыграют Соболенко, Рыбакина и Пегула. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на Australian Open. В четверг, 29 января, в Мельбурне начнутся полуфиналы. У мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба поединка за право попасть в титульный матч: Арина Соболенко (1-й номер посева) – Элина Свитолина (12) и Джессика Пегула (6) – Елена Рыбакина (5). Также состоятся полуфиналы в женском парном разряде. Среди прочих путёвку в финал оспаривает россиянка Вера Звонарёва вместе со своей напарницей Эной Сибахарой из Японии. Подробности – в нашем лайве дня.