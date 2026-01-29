Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Соболенко, Рыбакина, Звонарёва, Пегула, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Звонарёва рвётся в финал АO-2026! Ещё сыграют Соболенко, Рыбакина и Пегула. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open 2026, онлайн-трансляция
Комментарии
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на Australian Open. В четверг, 29 января, в Мельбурне начнутся полуфиналы. У мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба поединка за право попасть в титульный матч: Арина Соболенко (1-й номер посева) – Элина Свитолина (12) и Джессика Пегула (6) – Елена Рыбакина (5). Также состоятся полуфиналы в женском парном разряде. Среди прочих путёвку в финал оспаривает россиянка Вера Звонарёва вместе со своей напарницей Эной Сибахарой из Японии. Подробности – в нашем лайве дня.

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Пары. Сетка
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 10:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай
Не начался
1 2 3
         
         
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня начинается 1/2 финала первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в одиночном разряде. Также сыграет россиянка Вера Звонарёва в женской паре. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android