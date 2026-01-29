Россиянки зажигают на юниорском AO: Макарова и Золотарёва выбили первых двух сеяных

В 1/4 финала сыграют три наших девушки. А вот парни до этой стадии не добрались.

На взрослом Australian Open уже сыграны четвертьфиналы, и сегодня будут проведены полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Юниоры вступили в борьбу позже и потому ещё не добрались до столь далёких стадий. В ночь с 28 на 29 января мск на юниорском AO завершились матчи третьего круга, по итогам которых стали известны все четвертьфиналисты в обеих одиночных сетках — у юношей и у девушек.

От России на этом юниорском AO выступили 12 теннисистов: трое юношей и девять девушек. По традиции начнём с представителей сильного пола. К сожалению, похвастаться нашим парням особо нечем. Дальше всех по сетке прошёл Савва Рыбкин, девятый сеяный. В первом круге Рыбкин в непростом матче одолел поляка Яна Хлодницкого – 7:5, 7:6 (13:11), а потом одержал волевую победу (3:6, 7:5, 6:2) над японцем Хю Каваниси. В 1/8 финала россиянин вышел на Зангара Нурланулы из Казахстана, и восьмой сеяный остановил Савву — 6:1, 6:4.

А Кирилл Филаретов и квалифаер Марат Салбиев выбыли в первом круге. В соперниках у них были сеяные игроки: японец Рё Табата (3) и Жига Шешко (7) из Словении соответственно. Филаретов смог взять одну партию – 7:5, 4:6, 3:6, а Салбиев уступил в двух сетах – 3:6, 2:6.

Куда больше порадовали наши девушки. В 1/4 финала вышли сразу три российские теннисистки. Больше всего впечатлили Мария Макарова и Рада Золотарёва, ведь они выбили сестёр Алёну и Яну Ковачковых, посеянных первой и второй соответственно!

Макарова имела 13-й номер посева, но нельзя сказать, что он стал для неё несчастливым. В первом круге россиянка два с половиной часа билась с китаянкой Линь Юцзюнь (Q) — 7:5, 4:6, 6:3. Матч второго круга с немкой Мариэллой Тамм прошёл куда спокойнее — 6:4, 6:3 всего за 1 час 15 минут. А в 1/8 финала Мария выбила Алёну Ковачкову (1) — 7:6 (7:3), 7:5. Она ни разу не уступала в счёте с брейком, вот разве что на тай-брейке в первом сете пришлось отыгрывать мини-брейк. Благодаря этой победе Макарова вышла в четвертьфинал, в котором сразится с американкой Теа Фродин (8).

Золотарёва, не имевшая привилегий при посеве, в стартовом матче чуть более чем за час расправилась с американкой Нэнси Ли — 6:4, 6:1. А во втором круге нарвалась на Яну Ковачкову — и тоже не отдала ни партии – 7:5, 6:4. В первом сете россиянка дважды уступала с брейком, во второй партии ещё раз оказалась в подобной ситуации. И всякий раз с честью выходила из положения. А в 1/8 финала Рада одержала волевую победу над Цюй Ихань (Q) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1. Во втором сете китаянка не подала на матч при 5:4.

В четвертьфинале Золотарёва выйдет на корт с другой китаянкой Шао Юшань (11), выбившей Анну Пушкарёву — 4:6, 6:3, 6:4. В третьем сете Пушкарёва вела 3:0 с брейком, но уступила. В первых двух матчах Анна не проиграла ни сета, однако в 1/8 финала позволила сопернице одержать волевую победу.

Меньше всего усилий пришлось приложить Екатерине Тупицыной. В первом круге Тупицына прошла японку Риру Косаку (Q), обыграв её 6:2, 6:3, потом получила внеплановый отдых, так как бразильянка Виктория Луиза Баррус (4) снялась ещё до матча, а в третьем круге победила украинку Софию Белинскую – 6:2, 7:6 (7:5). В четвертьфинале Екатерина сыграет с китаянкой Сунь Синьжань (6).

Турнирная сетка сформирована таким образом, что Макарова и Тупицына могут сыграть друг с другом в полуфинале, а в нижней половине Золотарёва в случае победы в 1/4 финала сразится либо с японкой Канон Савасиро (10), либо с уроженкой Москвы Ксенией Ефремовой (3), выступающей за Францию.

Четвертьфиналы юниорского AO-2026. Девушки



Мария Макарова (Россия, 13) — Теа Фродин (США, 8)

Екатерина Тупицына (Россия) — Сунь Синьжань (Китай, 6)

Канон Савасиро (Япония, 10) — Ксения Ефремова (Франция, 3)

Шао Юшань (Китай, 11) — Рада Золотарёва (Россия).

Другие россиянки выступили менее успешно. Анастасия Лизунова и Александра Малова проиграли во втором круге, Алиса Терентьева и Фелицата Дорофеева-Рыбас — в первом. Всех их выбивали сеяные теннисистки.