Australian Open — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Вера Звонарёва проиграла в полуфинале в парном разряде

Не хватило сил. Звонарёва билась, но не смогла выйти в финал парного АО
Павел Панышев
Эна Сибахара и Вера Звонарёва
Дуэт Веры с японкой Сибахарой уступил очень сильным соперницам. Однако россиянка ворвётся в топ-100 парного рейтинга.

Накануне 41-летняя Вера Звонарёва и её партнёрша Эна Сибахара провели тяжелейший практически трёхчасовой матч с австралийским дуэтом Биррелл/Гибсон. Девушки закончили играть во втором часу ночи по местному времени, отдали уйму сил, но выступили здорово и добрались до полуфинала Australian Open — 2026.

Australian Open — 2026. Женские пары. Турнирная сетка

Кто-то, как Дмитрий Турсунов, был настроен скептически, но критиковать людей сидя на диване всегда просто. Мы же со своей стороны похвалим Веру и Эну. Вряд ли многие могли предугадать, что россиянка и японка пройдут так далеко по турнирной сетке.

«Я рад за Веру, что она играет и получает удовольствие. Чему тут удивляться? В наше время удивляться ничему уже нельзя. Можно и так расценивать, что это пример для более молодого поколения. Я не слежу за соперницами, но хочу, чтобы у Веры всё получилось», — высказал своё авторитетное мнение двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

Как Звонарёва и Сибахара вышли в полуфинал АО:
41-летняя Звонарёва продолжает удивлять! Россиянка ворвалась в парный полуфинал АО

В полуфинале Звонарёву и Сибахару ждало, мягко говоря, непростое испытание в лице грозных Элисе Мертенс и Чжан Шуай.

Этим парам предстояло впервые сыграть друг с другом. Для Звонарёвой и Сибахары это вообще второй совместный турнир в карьере, а Мертенс и Шуай объединились впервые с Майами-2025. Напомним, основных успехов, включая победы на Уимблдоне и Итоговом чемпионате WTA, Элисе в прошлом году добилась вместе с Вероникой Кудерметовой, которая пропускает начало нынешнего сезона из-за травмы и перенесённой операции.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 10:10 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва

Первый сет в отчётном матче остался за бельгийско-китайским дуэтом. 13/8 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Мертенс/Шуай, 9/11 – у Сибахары/Звонарёвой. Было видно, что Элисе и Шуай играют с позиции силы и именно они являются фаворитами. Только в седьмом гейме у них был небольшой провал, когда Мертенс допустила две подряд двойные ошибки.

Вера и Эна старались, порой проводили неплохие комбинации, но бельгийка и китаянка выглядели более свежими, делая брейки и стараясь не давать соперницам свободного пространства и возможностей для атак. Конечно, важную роль играла в том числе подача.

Во второй партии силы у Звонарёвой и Сибахары окончательно закончились, в то время как энергичные Мертенс и Чжан только прибавляли. При счёте 5:0 по геймам в пользу Элисе и Шуай дело шло к «баранке», однако россиянка с японкой смогли сделать брейк и не позволили соперницам выиграть всухую, а затем взяли и свою подачу.

При счёте 5:2 Мертенс и Чжан закрыли встречу с третьего матчбола. Они выглядели сильнее и победили абсолютно по делу. В финале женского парного турнира дуэт сыграет с Анной Данилиной и Александрой Крунич. А Веру и Эну мы искренне благодарим за игру и борьбу.

Выход в полуфинал — достойное достижение, в том числе в финансовом плане. Кроме того, в обновлённом парном рейтинге в ближайший понедельник Вера Звонарёва ворвётся в топ-100.

