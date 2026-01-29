Соболенко – четвёртый год подряд в финале АО! Выбила украинку, обыгравшую двух россиянок

Сегодня, 29 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» проходят полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В первом встречались белорусская теннисистка Арина Соболенко и украинка Элина Свитолина. 27-летняя Соболенко является двукратной чемпионкой Australian Open (2023, 2024) и финалисткой прошлого австралийского мэйджора (2025), тогда как 31-летняя Свитолина на нынешнем турнире установила личный рекорд, впервые в карьере добравшись в Мельбурне до полуфинальной стадии.

Ранее девушки шесть раз встречались на теннисных кортах в официальных матчах. И перед началом сегодняшнего счёт личных встреч фиксировал пятикратное преимущество Соболенко – 5-1 (2-0 на харде).

Белорусская теннисистка выиграла в Ухане-2018, на «Ролан Гаррос» — 2023, в Риме-2024, в Цинциннати-2024 и в Мадриде-2025. Украинка же оказалась сильнее в Страсбурге-2020.

Примечательно, что все четыре полуфиналистки Открытого чемпионата Австралии – 2026 добрались до этой стадии турнира, не проиграв на своём пути ни одного сета. Посеянная под 12-м номером Свитолина в Мельбурне прибавляла от игры к игре. Только россиянке Диане Шнайдер удалось взять у Элины шесть геймов за партию и добраться до тай-брейка. Это произошло в матче третьего круга, который украинка оставила за собой – 7:6, 6:3. В четвёртом круге Свитолина выбила из борьбы ещё одну россиянку Мирру Андрееву (6:2, 6:4), а в четвертьфинале учинила форменный погром третьей ракетке мира американке Кори Гауфф (6:1, 6:2).

Элина Свитолина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Любопытно, что первая ракетка мира из Беларуси наибольшие сложности также испытала в третьем круге, где ей пришлось пройти через два тай-брейка во встрече с представляющей теперь Австрию Анастасией Потаповой (7:6, 7:6). В следующем матче Соболенко выиграла ещё один тай-брейк у канадки Виктории Мбоко (6:1, 7:6), а в четвертьфинале Арина уже не испытала ни малейших проблем в игре с американкой Ивой Йович (6:3, 6:0). В целом же Соболенко за пять матчей в Мельбурне провела на кортах Australian Open на час больше (7 часов 25 минут), нежели Свитолина (6 часов 19 минут).

2026 год обе девушки открыли титулами на подготовительных турнирах к Открытому чемпионату Австралии. Соболенко выиграла соревнование в Брисбене, а Свитолина стала лучшей в Окленде. В активе обеих теннисисток значились идентичные 10-матчевые победные серии при отсутствии поражений, поэтому можно было ожидать интересной борьбы.

В стартовом гейме украинка сразу же заработала двойной брейк-поинт, но Соболенко моментально включилась в игру, ушла с 15:40 и удержала подачу – 1:0. Так теннисистки добрались до счёта 2:1 в пользу белоруски, после чего на старте четвёртого гейма в ход встречи неожиданно вмешалась судья на вышке, взявшая на себя ответственность за очень редкое решение.

В первом розыгрыше гейма сорвался у Арины кросс справа и попал куда-то в район задней линии, однако шведский арбитр Луиза Аземар Энгзелль остановила розыгрыш и в итоге, послушав запись видеоповтора, отдала очко Элине за слишком громкие звуки от белоруски. Решение, которое практически невозможно увидеть во встречах ранних стадий, вдруг было принято в полуфинале.

Арина Соболенко Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Этот момент разозлил и буквально завёл белоруску, которая резко включила максимальные обороты. Через несколько минут Арина сделала первый в матче брейк, а следом подтвердила завоёванное преимущество – 4:1. Находившаяся в прекрасной форме украинка продолжала сражаться, в седьмом гейме имела «ровно» на подаче соперницы и могла возвращаться в борьбу за партию в случае совершения обратного брейка.

Впрочем, Соболенко своего не упустила. Она выстояла в своём гейме, а в следующем заработала тройной сетбол на подаче Свитолиной. Первые два украинка не без везения отыграла – в одном из случаев ей помог нетбол, удачно свалившийся на сторону белоруски, – однако с третьей попытки Арина ещё одним брейком поставила в стартовой партии точку – 6:2.

Этот сет для Свитолиной стал первым проигранным на всём турнире. В этот момент Элина прибавила, тогда как сама Арина на какое-то время словно потеряла внимание. Белоруска начала чаще ошибаться, чем тут же и воспользовалась её оппонентка, сумевшая на старте второй партии повести с преимуществом в два гейма – 2:0.

Но никакого перелома в игре не случилось. Белоруска быстро погасила локальный спад, пришла в себя и фирменными мощнейшими ударами не только восстановила равновесие в сете, но и сама вышла вперёд – 3:2. За три гейма она выиграла 12 розыгрышей из 13, буквально за 10 минут полностью перевернув ситуацию на корте.

Следующий гейм был во многом определяющим. В нём Элина имела 40:30 на подаче и могла сравнивать счёт в сете. Однако в розыгрыше завязалась перестрелка на задней линии, завершившаяся срывом украинки кросса с форхенда. Розыгрыш продолжался очень долго, и срыв выбил украинку из колеи. Она не успели восстановиться, допустила двойную ошибку, а следом Соболенко вцепилась в неё мёртвой хваткой и сделала брейк – 4:2.

Арина Соболенко Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В седьмом гейме Арина ушла с брейк-поинта, выиграла пятый гейм подряд и вышла на завершение полуфинала. Совершить камбэк и выбраться из фактически безвыходной ситуации у украинки не получилось. Соболенко одержала победу со счётом 6:2, 6:3 и четвёртый год подряд вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В свою очередь, Свитолина потерпела первое поражение в этом сезоне и четвёртый раз уступила в полуфиналах ТБШ.

В решающем матче турнира Арина сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся американка Джессика Пегула и представительница Казахстана Елена Рыбакина. В случае победы Рыбакиной в Мельбурне состоится ремейк финала Australian Open – 2023, когда Соболенко выиграла свой первый титул на «Шлемах». С Пегулой же Арина встречалась в финале US Open – 2024, на котором белоруска также выиграла титул.