Рыбакина спустя три года сразится за трофей Australian Open! Впереди — битва с Соболенко

Второй женский полуфинал завершился на Australian Open сегодня, 29 января. По итогам первого матча путёвку в решающую стадию заполучила Арина Соболенко, а во втором поединке встречались Елена Рыбакина и Джессика Пегула.

Ранее Рыбакина (№5) и Пегула (№6) пересекались шесть раз, и счёт в их противостоянии был равным (3-3). При этом удивительно и показательно, что все матчи состоялись на харде! И ни разу девушки не пересекались на турнирах «Большого шлема».

И вот пришло время сыграть на мэйджоре. Пегула на пути к первому полуфиналу Australian Open одолела Анастасию Захарову (6:2, 6:1), Маккартни Кесслер (6:0, 6:2), Оксану Селехметьеву (6:3, 6:2), Мэдисон Киз (6:3, 6:4) и Аманду Анисимову (6:2, 7:6). Рыбакина в Мельбурне победила Кайю Юван (6:4, 6:3), Варвару Грачёву (7:5, 6:2), Терезу Валентову (6:2, 6:3), Элисе Мертенс (6:1, 6:3) и Игу Швёнтек (7:5, 6:1).

Елену перед матчем спросили, какой план на игру с Джессикой она себе наметила.

«Самое важное для меня – сфокусироваться на своей подаче. Если она работает, то это большое преимущество. Надо оставаться агрессивной в розыгрышах, посмотрим, кто выиграет. Джессика – очень опытная соперница, хорошо двигается и посылает низкие мячи, поэтому с ней бывает сложно играть. Постараюсь адаптироваться, обсудим с командой, составим план на матч. Буду стараться показать свой максимум», — ответила Рыбакина на пресс-конференции.

И, к счастью для Елены, подача в начале матча у неё была на месте. Всё в порядке было и с удержанием мяча в розыгрыше, и со стабильностью, и с уверенностью в себе. А вот Джессика, напротив, оказалась лишь бледной тенью себя на старте этого поединка, из-за чего проиграла первый же гейм на подаче. Хотя первая в этой партии у американки летела лучше (73%), чем у представительницы Казахстана (48%).

Большие проблемы возникали у Пегулы на приёме и в длительных обменах: мячи с ракетки улетали слишком мягко и удобно для соперницы, чем и пользовалась Рыбакина. В итоге пятая ракетка мира пронесла единственный брейк через весь сет и забрала его за 33 минуты со счётом 6:3. По активно выигранным мячам представительница Казахстана лидировала (восемь – у Елены, четыре – у Джессики), а по невынужденным ошибкам американка оказалась впереди (девять у неё против семи у соперницы).

Джессика Пегула Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Во второй партии всё будто бы складывалось ещё проще для Рыбакиной, хотя и нельзя было сказать, что играла Елена идеально. Временами она ошибалась в обменах на задней, не дорабатывала ногами к мячу и засиживалась в пассивной позиции. Правда, в этот день Пегула действовала ещё менее убедительно, из-за чего уступала оппонентке во многих аспектах.

Значительным плюсом для Рыбакиной стало давление, которое она на протяжении всей встречи оказывала на Пегулу. Благодаря этому Елена заработала три матчбола ещё на приёме при счёте 6:3, 5:3, но тут же весь прессинг перевела на себя, зажалась и не воспользовалась ни одним из шансов, а следом не смогла подать на матч, сделала брейк – и вновь не удержала его!

Пришлось ставить точку на тай-брейке, где ничего просто так в руки Рыбакиной не шло. Елена отыграла два сетбола и с четвёртой попытки поставила точку в матче – 6:3, 7:6 (9:7).

Победа позволила Рыбакиной выйти в третий финал турнира «Большого шлема» в карьере и в лайв-рейтинге вернуться в топ-3, обойдя Кори Гауфф и Аманду Анисимову!

Рыбакина и Соболенко уже разыгрывали трофей на Australian Open в сезоне-2023. Тогда сильнее оказалась Арина (4:6, 6:3, 6:4). Возможно, нас ждёт реванш? А случится он или нет, узнаем в субботу, 31 января. За развязкой Australian Open следите вместе с «Чемпионатом»!