Белоруска действительно издаёт громкие звуки на корте. Но справедливо ли её наказали в полуфинале АО-2026?

Соболенко в игре с украинкой лишили очка из-за криков. Такого скандала у Арины ещё не было

Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно обыграла украинку Элину Свитолину (6:2, 6:3) в полуфинале Australian Open.

Соболенко стала первой теннисисткой после Мартины Хингис (1997-2000), вышедшей в четыре финала AO подряд. Всего 27-летняя белоруска пробилась в седьмой финал турниров «Большого шлема» и будет стремиться взять на них пятый титул, а конкретно в Мельбурне — третий.

Игровое преимущество Соболенко не вызывало никаких сомнений практически с самого начала матча со Свитолиной. Хотя в первом сете случился скандальный момент, который потенциально мог сбить Арину с ритма.

Арина Соболенко Фото: Kelly Defina/Getty Images

Выкрик Соболенко признали помехой для соперницы, когда при счёте 2:1 в розыгрыше на подаче Свитолиной белоруска пробила и посчитала, что мяч полетит в аут, поэтому крикнула «ай-ай-а». Мяч попал в корт, но судья на вышке Луиза Аземар Энгзелль остановила розыгрыш и отдала очко Свитолиной. Соболенко пыталась оспорить это решение, однако судья посмотрела видеоповтор и сказала: «Это был не обычный звук».

Арина в конечном счёте максимально сконцентрировалась и сделала первый брейк в этом гейме, но решение рефери в любом случае выглядит странно. Не так давно судья закрывала глаза, когда четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака кричала «камон» между подачами Сораны Кырсти, а проступок Арины выглядел куда безобиднее, если её действия вообще можно так назвать.

«Такого со мной никогда не случалось. Не знаю, как это объяснить. Мяч шёл глубоко, баланс нарушился, прошло какое-то время, и я закричала. Всё случилось естественно, а потом судья приняла своё решение. Я подумала: «Что с тобой не так?» Считаю, что судья ошиблась. Она меня разочаровала, однако это действительно помогло мне. Я извлекла выгоду из этого и стала играть агрессивнее.

Решение судьи меня не обрадовало, но помогло забрать этот матч. Если она когда-то захочет повторить подобное, то пусть не боится и смело наказывает. Это мне поможет. Сегодня несправедливое решение мне помогло стать агрессивнее, однако я не могу контролировать такие моменты. Я попросила повтор, но она не изменила своё решение. Другой человек не мог на это повлиять, только судья. Если что-то находится вне моего контроля, то я просто не обращаю внимания. Считаю, что это лучший способ выйти из подобных ситуаций», — сказала Соболенко на пресс-конференции после матча.

Соболенко действительно издаёт громкие звуки на корте, но правилами это не запрещено. На Уимблдоне-2025 в матче третьего круга с британкой Эммой Радукану электронная система зафиксировала крик Арины громкостью 113 децибел. Для сравнения: это сопоставимо с рыком льва с расстояния 1 м, рёвом реактивного самолета на взлёте и превышает звук гоночного автомобиля, мотоцикла, вертолёта. Примечательно, что болевой порог для человеческого уха находится на уровне от 120-130 децибел.

Это даже больше, чем выдавали главные «крикуньи» прошлых эпох Мишель Ларшер де Бриту (109 децибел), Мария Шарапова (105), Виктория Азаренко (95), Моника Селеш (93,2) и Серена Уильямс (88,9).

Конечно, в Лондоне-2025 наблюдался исключительный случай и личный рекорд Соболенко. Зачастую её крики звучат громко, но не превышают 100 децибел. Раньше Арину за подобное не штрафовали, тем более дико выглядит наказание за действие в незавершённом игровом моменте. Можно послушать аудио – по меркам Соболенко это была даже близко не максимальная громкость.

Теннисное сообщество удивила позиция рефери по моменту с криком Соболенко.

«Мне никто никогда не высказывал ничего, но есть определённые правила о протяжённости выкрика во время удара. И если звук продолжается в тот момент, когда мяч уже пересёк сетку и оказался на стороне соперницы, тогда можно получить замечание. Было несколько раз, что на меня жаловались соперницы, что мой выкрик им мешает. Однако судья на вышке и супервайзеры в тот момент очень чётко проследили, что выкрик заканчивался на подлёте мяча к сетке. В целом никогда у меня проблем с этим не было.

И ситуация с Ариной сложилась именно из-за того, что судье показалось, что Арина дважды что-то выкрикнула. Относительно правил судья сделала всё верно, но относительно момента — нет. Всё было тихо, незаметно и разовый случай. Такого раньше у Арины никогда не было. Поэтому судья только накалила обстановку, если честно, создав проблему из ничего», — сказала олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина в интервью телеграм-каналу «Теннисология».

«Это очень смелое решение судьи!» — отметил в соцсети телеканал TNT Sports.

«Это было предвзятое решение. Я поддерживаю Соболенко. Её хейт выглядит притянутым. Она сейчас лучшая теннисистка в мире, так что плачьте, пишите в соцсетях, жалуйтесь. Это не изменит реальность», — подчеркнул нигерийский спортивный журналист Ошио Куаке.

«Я считаю это решение очень странным, но Соболенко восприняла всё довольно спокойно», — написал американский обозреватель Уинстон Уиллис.

«Вы не можете остановить Соболенко таким образом – она всё равно пройдёт дальше», — высказал своё мнение блогер Kenneth Base.

«Соболенко обыграла Свитолину и, несмотря на предупреждение, вышла в четвертый финал Открытого чемпионата Австралии», — констатировал портал UbiTennis.

К счастью, штраф Соболенко за громкий крик стал лишь небольшим эпизодом, который никак не повлиял на результат встречи. Арину это не вывело из себя, а наоборот, заставило активизироваться и сделать быстрый брейк, после чего белоруска спокойно удерживала преимущество и довела матч до победы. Однако данный случай должен быть проанализирован судьями. Наказание теннисистки за крик является крайне редким явлением и не должно превращаться в тенденцию, иначе очень много розыгрышей будут прерываться досрочно.