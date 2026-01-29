«Судья меня реально взбесила. Но мне это помогло». Соболенко — о выходе в финал АО

Арина Соболенко обыграла Элину Свитолину в двух сетах и в четвёртый раз подряд вышла в финал Australian Open, где сразится с Еленой Рыбакиной. На пресс-конференции после матча белоруска поделилась мнением о спорном решении судьи, которая сняла у неё очко за помеху, рассказала, как относится к возможному возвращению Серены Уильямс, и поделилась ожиданиями от поединка за титул.

«Судья меня реально взбесила. Но мне это помогло»

— Что такого в этом турнире и корте, что вы показываете здесь свой лучший теннис?

— Просто нравится здесь, этот стадион, Мельбурн. Просто получаю здесь удовольствие.

— Сравните свою нынешнюю форму с тремя предыдущими АО.

— Мне не нравится сравнивать себя нынешнюю даже со вчерашней. Мне кажется, это не лучшее занятие, нужно просто выходить и делать то, что должен сейчас. Каждый раз, когда вспоминаю, когда была хороша, стараюсь воспроизвести ту форму, а это не есть хорошо. Но если спросите, как сейчас себя чувствую, то я довольна своим теннисом. Всё, над чем я работала в межсезонье, работает. Я просто иду день за днём.

— Раньше вы говорили, что ваша цель – выиграть больше финалов, потому что вы постоянно в финалах. В межсезонье работали над тем, чтобы иначе подходить к финалам? Чтобы показывать свой лучший теннис в самый важный момент.

— Я знаю, что было не так во всех финалах, которые я играла и проиграла. В прошлом году я вынесла много уроков о себе, и это точно не повторится в этом сезоне. Я просто буду стараться подходить к каждому финалу иначе. Тогда я злилась и расстраивалась из-за того, что происходило в моменте. Сейчас я готова ко всему, что будет в финале. Я готова биться и делать всё возможное. Думаю, с таким подходом я показываю лучший теннис. Такой у меня подход к финалам в этом сезоне.

— Момент, когда судья сигнализировал помеху, что тогда подумали об этом?

— Со мной такого никогда не случалось. Тем более с моими возгласами. Думаю, это была ошибка, я просто выдыхала. Мяч был глубоко, отскок был неправильным, и это просто тайминг, я просто выдохнула. Это случилось естественно, а она сигнализировала помеху, и я такая: «Да что с тобой не так?». Думаю, судья ошиблась, ну да ладно. Она реально меня взбесила, и мне это на самом деле помогло и пошло на пользу моей игре. Я стала более агрессивной. Я была недовольна решением судьи, и это помогло мне взять этот гейм. Если она ещё когда-нибудь захочет так сделать, пусть не боится – давай, вперёд, мне это поможет.

— Когда в матче случается что-то, что, на ваш взгляд, несправедливо, вы начинаете играть лучше?

— Не знаю. Сегодня мне это помогло, я стала более агрессивной. Я попросила посмотреть видеоповтор, она всё равно оставила своё решение в силе. Я-то думала кто-то другой будет принимать решение, а принимала всё равно она, так что я понимала, что она его не изменит.

Если дело в чём-то, что я не могу контролировать, то мне всё равно. Думаю, это правильный подход к таким ситуациям.

«Отсутствие рукопожатий — её решение, главное, что мы уважаем друг друга как игроки»

— Елена выиграла первый сет. Как думаете, у неё такие же мощные удары, как у вас?

— У неё тяжёлые, глубокие, плоские удары, против таких нелегко. У нас с ней богатая история, она невероятная теннисистка, мы с ней провели много отличный битв, много финалов. Если в финале будет она, то с нетерпением жду того, чтобы противостоять её мощи.

— Если в финале окажется Елена, то будет повторение АО-2023, когда вы выиграли свой первый «Шлем». Что думаете о том матче и что можно вынести из него сейчас?

— Не буду смотреть на тот финал, мы обе уже другие игроки, через многое прошли, стали сильнее физически и ментально, наш теннис стал лучше. Буду подходить к этому финалу как к совершенно другому матчу. После того финала мы уже не раз играли. Буду подходить к этому поединку как к самому первому и постараюсь сделать всё возможное.

— Как относитесь к тому, что вам нельзя подойти и поприветствовать Свитолину после матча? Думаете об этом вообще?

— Я на этом не фокусируюсь, они уже давно это делают, это их решение, и я его уважаю. Я могу выразить уважение к ней в интервью на корте, она знает, что мы уважаем друга друга как игроки, это единственное, что важно. А отсутствие рукопожатий – это их решение, и я его уважаю.

— У вашего колье есть какой-то посыл, значение? И второе, вы что-то сказали Элине, когда подходили к сетке?

— Колье с синим сапфиром – тут синее небо, волны, океан. Мне кажется, оно очень австралийское и сияющее, мне нравится.

Что касается Элины, у меня не было даже возможности сказать ей «молодец». Сейчас есть, так что – молодец, отличный матч. Ты великолепный игрок и провела потрясающий турнир. Она играла невероятно. А после встречи я ничего ей не говорила, только поблагодарила судью, и всё.

— Ходят слухи, что Серена Уильямс может вернуться. Как к этому относитесь?

— Это потрясающе! Слышала, что она наслаждается жизнью. Я рада за неё, если она хочет вернуться, это будет её решение. Будет классно снова увидеть её в туре, она классная и весёлая. Будет круто!

— А в раздевалке это обсуждают?

— Не знаю, я лично не обсуждала это ни с кем. Думаю, все считают одинаково – что бы ни делало её счастливой, это её жизнь, и она может делать всё, что хочет.

— Четвёртый финал подряд здесь, считаете себя определяющим, эпохальным игроком этого турнира? Что у вас есть шанс не просто войти в историю, но и стать определяющей фигурой эпохи?

— Я не думаю об этом, просто делаю свою работу и иду день за днём, от гейма к гейму. Фокусироваться на настоящем – правильный подход, а в конце карьеры уже можно будет посмотреть и обсудить это. Пока что я просто стараюсь делать свою работу.