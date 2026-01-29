«По конспектам Синнера с Уимблдона?» Что поможет Джоковичу в полуфинале АО-2026 с Янником

Australian Open — 2026 стремительно приближается к развязке, турнирная сетка сократилась уже до четырёх человек. Впереди — полуфинальные матчи, которые определят состав участников решающего поединка на мельбурнском «Шлеме». Одним из самых интригующих противостояний для болельщиков и экспертов на этой стадии станет битва Новака Джоковича и Янника Синнера. Все гадают, что может помочь сербу остановить итальянца и его серию выигранных матчей на австралийском мэйджоре.

Шагая по сетке Australian Open — 2026, 24-кратный чемпион ТБШ переиграл в первом круге испанца Педро Мартинеса-Портеро (6:3, 6:2, 6:2), далее теннисист оказался сильнее итальянца Франческо Маэстрелли (6:3, 6:2, 6:2), а следом спортсмен справился с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Незадолго до начала четвёртого круга соперник Джоковича Якуб Меншик снялся с турнира из-за травмы, так что в четвертьфинал Новак вышел без борьбы. В битве за полуфинал серб сражался с Лоренцо Музетти и безнадёжно проигрывал сопернику 0:2 по сетам, однако затем итальянец снялся из-за боли в бедре, и победитель Олимпиады-2024, таким образом, второй раз подряд прошёл в следующий круг на отказе оппонента.

После поединка с Лоренцо Новак дал небольшое интервью на корте, в котором отметил, что после проигранных сетов уже мысленно собирался домой. «Не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я уже собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать. Такое случается в спорте, со мной такое тоже несколько раз было. Очень досадно, когда в четвертьфинале турнира «Большого шлема» ведёшь 2:0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию. Не знаю, что ещё сказать. Желаю ему скорейшего выздоровления, он, без сомнения, должен был стать победителем сегодня», — сообщил Джокович.

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье раскритиковал игру Джоковича и дал ему совет, над чем именно стоит поработать перед полуфиналом. «Новак явно не был доволен своей игрой. Ему предстоит усердно потренироваться перед полуфиналом. У него есть над чем работать, возможно, он бы предпочёл сейчас быть дома. Немного тревожно видеть, что у него был такой неудачный день. Возможно, день отдыха и отсутствие матча в четвёртом круге немного выбили его из ритма. Если бы я был в его команде, я бы хотел, чтобы он час провёл на хорошей тренировке, сыграл несколько розыгрышей и попытался добавить интенсивности в игру. В матче с Музетти он был не в своей тарелке и в полуфинале себе этого позволить не сможет», — приводит слова Курье We Love Tennis.

Так или иначе, но, пройдя в полуфинал мельбурнского «Шлема», Новак Джокович записал на свой счёт уже 103-ю победу на Australian Open и обошёл по этому показателю Роджера Федерера. «Официальный король Мельбурна», — так отреагировал на рекорд серба аккаунт Tennis Channel в соцсетях.

А ещё 24-кратный чемпион ТБШ впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open на протяжении четырёх лет подряд (2023-2026). В 2025-м и 2024-м теннисист остановился на этой стадии, а вот в 2023-м выиграл турнир. Примечательно, что 38-летний Новак стал вторым по возрасту полуфиналистом на мельбурнском «Шлеме» в Открытую эру. Он моложе только Кена Розуолла в 1977 году (42 года 60 дней).

Состав полуфиналистов нынешнего АО оказался максимально статусным — впервые с 2013 года топ-4 сеяных в мужской одиночной сетке сумели выйти в эту стадию. В первом поединке сразятся лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас и третья ракетка мира Александр Зверев, на второй матч выйдут четвёртый номер мировой классификации Новак Джокович и Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мужской табели о рангах. И, помимо борьбы за трофей Australian Open, у Новака остались шансы вернуться на третье место рейтинга. Если и Джокович, и Александр Зверев уступят в полуфиналах, то вышеназванную строчку займёт серб. Чтобы этого не случилось, немцу необходимо выиграть своё сражение с Карлосом Алькарасом. В случае выхода Александра и Новака в решающий поединок третьей ракеткой мира станет победитель этой встречи.

Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Как уже было сказано выше, в полуфинале Новак Джокович сразится с Янником Синнером. История личных встреч сейчас на стороне итальянца — 6-4, хотя в 2023-м серб лидировал со счётом 4-1. Последний матч Джокович выиграл у Синнера в финале Итогового турнира — 2023, после чего уступил оппоненту аж в пяти встречах подряд.

Стоит отметить, что в четырёх из этих поединков Новак не смог взять у Янника ни одного сета. Последний раз 24-кратный чемпион ТБШ выиграл у итальянца партию как раз таки в полуфинале Australian Open, правда, 2024 года. Получается, что у Джоковича с Синнером сейчас серия из девяти проигранных сетов.

На пресс-конференции Янника спросили, как изменилась его жизнь после победы над Новаком в вышеупомянутом матче на мельбурнском «Шлеме». Итальянец ответил журналистам, а ещё рассыпался комплиментами в адрес соперника. «Когда делаешь шаг вперёд, выходишь в финал «Большого шлема», обыгрываешь Новака, жизнь, конечно, немного меняется. Но в то же время надо делать это снова и снова, а это очень тяжело. Это один из главных вызовов в нашем виде спорта. Здорово, что Новак до сих пор играет на очень высоком уровне. На «Больших шлемах» с Новаком всегда очень тяжело. Посмотрим, что будет. Конечно, что-то изменилось, но лично я всё тот же», — сказал теннисист.

В отличие от Джоковича, Синнер уступил соперникам всего один сет на Australian Open — 2026. На старте мэйджора он победил француза Юго Гастона (6:2, 6:1, отказ), далее теннисист справился с хозяином кортов Джеймсом Даквортом (6:1, 6:4, 6:2), следом спортсмен одолел американца Элиота Спиццирри (4:6, 6:3, 6:4, 6:4), в четвёртом круге итальянец оказался сильнее соотечественника Лучано Дардери (6:1, 6:3, 7:6 (7:2), а в 1/4 финала прошлогодний чемпион мельбурнского «Шлема» не испытал сложностей с седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном (6:3, 6:4, 6:4).

Так Синнер одержал уже 50-ю победу во встречах на хардовых мэйджорах из 60 сыгранных. Кроме того, Янник стал пятым игроком в Открытую эру, достигшим полуфинала на шести и более подряд ТБШ. А ещё двукратный чемпион Australian Open выиграл уже 19-й матч подряд на мельбурнском мэйджоре, сравнявшись по этому показателю с Роджером Федерером.

Любопытно, что в последних 36 поединках с игроками топ-10 итальянец одержал 31 победу и уступил всего в пяти сражениях. Всего же Синнер выиграл 60 противостояний с теннисистами из первой десятки и сейчас занимает 16-е место по количеству триумфальных матчей. Отметим, что лидерство по этому показателю принадлежит Новаку Джоковичу с 264 победами.

В преддверии сражения с сербом итальянец сказал тёплые слова в его адрес, заявив, что 24-кратный чемпион ТБШ вдохновляет всех молодых игроков. «Уровень, на котором он до сих пор играет… Я считаю его самым профессиональным спортсменом, который у нас есть в раздевалке. Мне, 24-летнему парню, очень повезло, что у меня перед глазами такой человек, и я надеюсь чему-то у него научиться. Я чувствую, что каждый день и каждый раз, когда он играет, я могу узнать что-то о нём, о Карлосе [Алькарасе], обо всех других великих игроках. Учитывая то, как он играет, если ты не профессионал, ты не будешь двигаться на таком уровне. Он вдохновляет всех нас, особенно молодых игроков», — отметил Синнер на пресс-конференции. «Ради таких моментов и тренируешься. Если хочешь победить, надо показывать максимум. В прошлом я получил хорошие уроки – результат даже не имеет значения, такие матчи помогают тебе стать лучше как игроку и как человеку. Нам повезло, что Новак ещё играет. Конечно, с ним будет очень сложно», — подчеркнул Янник в интервью на корте.

На пресс-конференции после встречи с Музетти Джокович осадил журналиста после его вопроса о преследовании новой «Большой двойки». «Я гонюсь за Янником [Синнером] и Карлосом [Алькарасом]? В плане борьбы за титулы «Большого шлема»? То есть я всегда за кем-то гонюсь, а за мной – никто? Мне кажется неуважительным, как вы упускаете то, что было посередине. А это около 15 лет, когда я доминировал на «Шлемах». Важно упомянуть об этом. Не чувствую, что я гонюсь… Роджер и Рафа всегда будут моими главными соперниками. Я безмерно уважаю то, что делают Янник и Карлос и будут делать ещё 10-20 лет. Только богу известно, сколько они ещё будут играть. Но это естественный цикл в спорте, всегда будут две суперзвезды, может, будет и третья. Тогда я буду болеть за неё, потому что сам вначале был тем третьим. Однако такие противостояния идут на пользу спорту.

Что касается меня, то не считаю, что гонюсь за кем-то. Я пишу собственную историю. И ясно давал понять, что моя цель – дойти до финала, особенно на «Шлемах». «Шлемы» — одна из главных причин, почему я продолжаю играть. Больше нечего сказать. Действительно ли они сейчас лучше меня и большинства остальных? Да. Они показывают феноменальный уровень. Но это не значит, что я покажу им белый флаг. Я буду бороться до последнего мяча и делать всё, чтобы бросить им вызов», — высказался серб.

Теннисный мир не мог пройти мимо грядущего сражения за финал AO между Джоковичем и Синнером. Большинство экспертов считает, что 24-кратному чемпиону ТБШ в поединке с итальянцем может помочь только чудо. «Новак Джокович проходит в полуфинал на снятии Лоренцо Музетти. Причём Лоренцо вёл 2:0 по сетам. Ну что, теперь Новак будет действовать по конспектам Синнера с Уимблдона (итальянец выиграл титул на Уимблдоне-2025, хотя в четвёртом круге уступал 0:2 по сетам Димитрову, который в итоге снялся с матча из-за травмы. — Прим. «Чемпионата») и выиграет турнир?» — написала олимпийская чемпионка Елена Веснина в своём телеграм-канале.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский не строит больших ожиданий по поводу игры Новака в полуфинале мельбурнского ТБШ с Янником. «Конечно, Новак не раз опровергал самые пессимистичные прогнозы в свой адрес. Например, мало кто верил в то, что он выиграет олимпийский турнир в Париже. А Джокович это сделал и осуществил давнюю мечту. Думаю, в матче с Синнером он будет стараться, но, честно говоря, не ожидаю от него какого-то супержелания», — сказал Ольховский в интервью изданию GoTennis.

А Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, иронично отметил, что именно поможет Джоковичу победить Синнера. «Есть ли у Джокера [Новака Джоковича] шансы с Синнером? Да, безусловно, но Яннику должно быть плохо или он должен чувствовать себя не на 100%», — написал Рик в соцсетях.

Янник Синнер и Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ставки в противостоянии Синнера и Джоковича предельно высоки. На кону у Янника — выход в финал Australian Open, продолжение серии из выигранных матчей на этом мэйджоре и возможный хет-трик. Новак, в свою очередь, сражается за возможность завоевать 25-й трофей ТБШ и обрести единоличное лидерство по количеству титулов на мэйджорах. Дополнительный контекст грядущему поединку, конечно же, придаёт преимущество итальянца по личным встречам. Серб явно намерен прервать серию из пяти поражений и не хочет позволить сопернику повесить ему своеобразную «баранку».

Соревнования мужчин на Australian Open проходят с 18 по 1 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».