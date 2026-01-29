Скидки
Australian Open — 2026: сколько заработали российские теннисисты, какие призовые получили Медведев, Мирра, Звонарёва, Рублёв

Медведев и Мирра получили на AO по $ 330 тыс. каждый. А Звонарёва — вне топ-10 россиян
Александр Насонов
Призовые россиян на Australian Open — 2026
Оксана Селехметьева за одну неделю заработала треть от суммы призовых за всю предыдущую карьеру.

После поражения Веры Звонарёвой в полуфинале парного разряда на Australian Open российских участников в сетках турнирах не осталось. В мужской одиночке изначально было заявлено трое теннисистов от России, в женской выступили девять наших девушек. Шесть из них присутствовали и в парном разряде, к которым присоединились ещё пять российских теннисисток. Таким образом, в женском парном разряде выступили 11 россиянок, но пар с участием наших было девять, так как два дуэта были мононациональными. В мужских парах россиян не было, а в миксте сыграли три россиянки — из тех, что выступали в женских парах.

Самое время подсчитать призовые, которые заработали наши участники ТБШ в Мельбурне. Следует отметить, что организаторы до сих пор не предоставили данных по выплатам для участников микста, так что текущая таблица в какой-то степени остаётся неполной. Вместе с тем кардинальных изменений ожидать в ней не стоит, так как призовые в смешанных парах всегда ещё меньше, чем в мужских и женских, не говоря уже об одиночных разрядах. Так кто же из россиян заработал на AO больше других?

Первую строчку поделили между собой Даниил Медведев и Мирра Андреева. Они выступали только в одиночке. Медведев и Мирра вышли во вторую неделю турнира, но проиграли в четвёртом круге. За это каждому из них причитается по 480 тыс. австралийских долларов (далее A$), или примерно по 336 тыс. долларов США (далее $). (Окончательные суммы в $, которые будут опубликованы в понедельник, 2 февраля, могут незначительно отличаться в ту или иную сторону ввиду колебаний курса валют.)

На третьем месте также двоевластие. Диана Шнайдер и Анна Калинская показали одинаковые результаты на этом AO. В одиночном разряде они дошли до третьего круга, а в парном турнире потерпели поражение на первой стадии. При этом Шнайдер и Калинская выступали в разных дуэтах: Диана играла с Людмилой Самсоновой, Анна — с румынкой Сораной Кырстей. За выступления в двух разрядах Шнайдер и Калинская заработали по A$ 349 750, или по $ 244 825.

Места с пятого по седьмое разделили три теннисиста. Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Оксана Селехметьева в одиночке показали такие же результаты, что и Шнайдер с Калинской, однако отстали от них ввиду того, что не играли в парных разрядах. За выход в 1/16 финала Рублёв, Хачанов и Селехметьева заработали по A$ 327 750, или по $ 229 425. Для Андрея и Карена такие призовые не выглядят чем-то заоблачным. Первый за карьеру заработал более $ 31 млн, второй — более $ 21 млн. А вот для 23-летней Селехметьевой, впервые вышедшей в 1/16 финала ТБШ, это станет серьёзным подспорьем. За всю предыдущую карьеру Оксане насчитали $ 815 773 призовых, а за эти две недели (фактически за неделю) она увеличила свой общий заработок почти на 30%!

Оксана Селехметьева

Оксана Селехметьева

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

И в который раз можно отметить, насколько же меньше зарабатывают парники. 41-летняя Вера Звонарёва выбыла в полуфинале парного разряда — это лучший результат среди россиян на Australian Open — 2026. Но в нашей таблице она даже в первую десятку не попала! За парный полуфинал AO Звонарёвой выплатят A$ 137,5 тыс., или $ 96 250. В одиночке даже за поражение в первом круге платят больше (A$ 150 тыс., или $ 105 тыс.). Эта сумма ещё незначительно увеличится в силу того, что Вера выступала и в миксте (поражение в первом круге). Но на общую картину это не повлияет. К слову, в смешанном парном разряде лучший результат из наших показала Ирина Хромачёва, дошедшая до 1/4 финала. А Александра Панова, как и Звонарёва, уступила в первом же матче.

Призовые российских теннисистов на Australian Open — 2026

МестоТеннисистОдиночкаПараСумма, A$Сумма, $
1-2-еДаниил Медведев480 000480 000336 000
1-2-еМирра Андреева480 000480 000336 000
3-4-еДиана Шнайдер327 75022 000349 750244 825
3-4-еАнна Калинская327 75022 000349 750244 825
5-7-еАндрей Рублёв327 750327 750229 425
5-7-еКарен Хачанов327 750327 750229 425
5-7-еОксана Селехметьева327 750327 750229 425
8-9-еАнастасия Павлюченкова150 00032 000182 000127 400
8-9-еАнна Блинкова150 00032 000182 000127 400
10-11-еЕкатерина Александрова150 00022 000172 000120 400
10-11-еЛюдмила Самсонова150 00022 000172 000120 400
12-еАнастасия Захарова150 000150 000105 000
13-еВера Звонарёва*137 500137 50096 250
14-еМария Козырева32 00032 00022 400
15-17-еАлександра Панова*22 00022 00015 400
15-17-еИрина Хромачёва*22 00022 00015 400
15-17-еЕлена Приданкина22 00022 00015 400

* Без учёта микста.

