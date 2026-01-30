Скидки
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Алькарас, Джокович, Синнер, Зверев, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Алькарас бьётся за место в финале АO-2026! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open — 2026, онлайн-трансляция
В Мельбурне подходит к концу первый ТБШ в сезоне. В пятницу на корте появятся полуфиналисты.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Australian Open. В пятницу, 30 января, в Мельбурне завершатся полуфиналы. У женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба поединка за право попасть в титульный матч: Карлос Алькарас (первый номер посева) – Александр Зверев (3) и Новак Джокович (4) – Янник Синнер (2). Также пройдут четвертьфиналы в юниорском турнире среди девушек. До этой стадии добрались сразу три россиянки: Мария Макарова (13), Рада Золотарёва и Екатерина Тупицына. Все подробности – в нашем лайве.

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Девушки. Сетка
Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Не начался
1 2 3
         
         
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2026, пятница. 04:30 МСК
Юйшань Шао
Китай
Юйшань Шао
Ю. Шао
Не начался
1 2 3
         
         
Рада Золотарёва
Россия
Рада Золотарёва
Р. Золотарёва
Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2026, пятница. 04:30 МСК
Мария Макарова
Россия
Мария Макарова
М. Макарова
Не начался
1 2 3
         
         
Ти Фродин
США
Ти Фродин
Т. Фродин
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 11:30 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Опрос: кто чемпион? Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Первая ракетка мира Карлос Алькарас без особых проблем победил Алекса де Минора (7:5, 6:2, 6:1) в четвертьфинале Australian Open и ждёт встречу с немцем Александром Зверевым на следующей стадии. Подробности читайте в нашем материале.

01:01 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом Australian Open — 2026.

00:31 Даниил Сальников

Накануне прошёл 12-й день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.

00:01 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Сегодня продолжается 1/2 финала первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в одиночном разряде. Также сыграют юниорки, представляющие Россию. Вот как выглядит расписание дня.

