В Мельбурне подходит к концу первый ТБШ в сезоне. В пятницу на корте появятся полуфиналисты.

Алькарас бьётся за место в финале АO-2026! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Australian Open. В пятницу, 30 января, в Мельбурне завершатся полуфиналы. У женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба поединка за право попасть в титульный матч: Карлос Алькарас (первый номер посева) – Александр Зверев (3) и Новак Джокович (4) – Янник Синнер (2). Также пройдут четвертьфиналы в юниорском турнире среди девушек. До этой стадии добрались сразу три россиянки: Мария Макарова (13), Рада Золотарёва и Екатерина Тупицына. Все подробности – в нашем лайве.