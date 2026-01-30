Алькарас бьётся за место в финале АO-2026! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Australian Open. В пятницу, 30 января, в Мельбурне завершатся полуфиналы. У женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба поединка за право попасть в титульный матч: Карлос Алькарас (первый номер посева) – Александр Зверев (3) и Новак Джокович (4) – Янник Синнер (2). Также пройдут четвертьфиналы в юниорском турнире среди девушек. До этой стадии добрались сразу три россиянки: Мария Макарова (13), Рада Золотарёва и Екатерина Тупицына. Все подробности – в нашем лайве.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас без особых проблем победил Алекса де Минора (7:5, 6:2, 6:1) в четвертьфинале Australian Open и ждёт встречу с немцем Александром Зверевым на следующей стадии. Подробности читайте в нашем материале.
Опрос: кто чемпион?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом Australian Open — 2026.
Накануне прошёл 12-й день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.
Расписание пятницы
Сегодня продолжается 1/2 финала первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в одиночном разряде. Также сыграют юниорки, представляющие Россию. Вот как выглядит расписание дня.
