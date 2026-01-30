Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open — 2026, девушки: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Тупицына и Золотарёва вышли в полуфинал

Две россиянки — в полуфинале юниорского AO: Тупицына и Золотарёва в шаге от битвы за титул
Александр Насонов
Екатерина Тупицына
Комментарии
В теории матч за трофей может стать чисто российским, так как Екатерина и Рада находятся в разных половинах турнирной сетки.

Сегодня, 30 января, на юниорском Australian Open состоялись четвертьфинальные матчи среди девушек. В трёх встречах из четырёх принимали участие российские теннисистки. Первой по времени отыграла Екатерина Тупицына, соперницей которой была китаянка Синьжань Сунь, посеянная под шестым номером.

Материалы по теме
Россиянки зажигают на юниорском AO: Макарова и Золотарёва выбили первых двух сеяных
Россиянки зажигают на юниорском AO: Макарова и Золотарёва выбили первых двух сеяных

Поначалу всё складывалось не в пользу Тупицыной. В первом сете россиянка вообще уступала 1:5, потом отыграла один брейк, но догнать соперницу не смогла — 6:3 в пользу Сунь. И вот после такого начала Екатерина одержала волевую победу! Вторую и третью партии она выиграла с одинаковым счётом 7:5. В обоих случаях уступала с брейком, вскоре после чего отыгрывалась и дожимала соперницу. В решающем сете китаянка при 5:4 не подала на матч, а Тупицына после этого забрала ещё два гейма и победила — 3:6, 7:5, 7:5 за 2 часа 26 минут.

Australian Open — 2026. Девушки. Турнирная сетка

Статистика свидетельствует, что россиянка действовала первым номером. Её соотношение активно выигранных очков к невынужденным ошибкам составило 42/41, в то время как у Сунь эти показатели составили 14 и 19 соответственно. Кроме того, успешными оказались 13 из 17 выходов к сетке в исполнении Екатерины (у китаянки — лишь один из четырёх).

Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7
6 		5 5
         
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь

Рада Золотарёва противостояла Юйшань Шао (11) из Китая. В этой встрече всё решило огромное количество невынужденных ошибок у китаянки — 34 против 11 у россиянки. В первом сете Золотарёва дважды вела с брейком, соперница дважды отыгрывалась, однако в 12-м гейме Рада приняла на партию — 7:5. Во втором сете Шао вела 2:0, но потом Золотарёва отдала лишь один гейм и победила — 7:5, 6:3 за 1 час 7 минут.

Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2026, пятница. 05:40 МСК
Юйшань Шао
Китай
Юйшань Шао
Ю. Шао
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Рада Золотарёва
Россия
Рада Золотарёва
Р. Золотарёва

А Мария Макарова (13) сражалась с американкой Ти Фродин (8). Тут соперница россиянки была явно сильнее. За весь матч она ни разу не подпустила Макарову к брейк-пойнтам. Первый сет Фродин взяла с двумя брейками, а во второй партии и вовсе выписала «баранку» — 6:3, 6:0 всего за 1 час 3 минуты.

Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2026, пятница. 06:25 МСК
Мария Макарова
Россия
Мария Макарова
М. Макарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Ти Фродин
США
Ти Фродин
Т. Фродин

Таким образом, Тупицына в полуфинале сразится с Фродин, а Золотарёву ожидает встреча с победительницей противостояния Канон Савасиро (Япония, 10) — Ксения Ефремова (Франция, 5).

На момент публикации материала заключительный четвертьфинал ещё не был сыгран.

Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2026, пятница. 07:45 МСК
Канон Савасиро
Япония
Канон Савасиро
К. Савасиро
1 2 3
         
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android