В теории матч за трофей может стать чисто российским, так как Екатерина и Рада находятся в разных половинах турнирной сетки.

Две россиянки — в полуфинале юниорского AO: Тупицына и Золотарёва в шаге от битвы за титул

Сегодня, 30 января, на юниорском Australian Open состоялись четвертьфинальные матчи среди девушек. В трёх встречах из четырёх принимали участие российские теннисистки. Первой по времени отыграла Екатерина Тупицына, соперницей которой была китаянка Синьжань Сунь, посеянная под шестым номером.

Поначалу всё складывалось не в пользу Тупицыной. В первом сете россиянка вообще уступала 1:5, потом отыграла один брейк, но догнать соперницу не смогла — 6:3 в пользу Сунь. И вот после такого начала Екатерина одержала волевую победу! Вторую и третью партии она выиграла с одинаковым счётом 7:5. В обоих случаях уступала с брейком, вскоре после чего отыгрывалась и дожимала соперницу. В решающем сете китаянка при 5:4 не подала на матч, а Тупицына после этого забрала ещё два гейма и победила — 3:6, 7:5, 7:5 за 2 часа 26 минут.

Статистика свидетельствует, что россиянка действовала первым номером. Её соотношение активно выигранных очков к невынужденным ошибкам составило 42/41, в то время как у Сунь эти показатели составили 14 и 19 соответственно. Кроме того, успешными оказались 13 из 17 выходов к сетке в исполнении Екатерины (у китаянки — лишь один из четырёх).

Рада Золотарёва противостояла Юйшань Шао (11) из Китая. В этой встрече всё решило огромное количество невынужденных ошибок у китаянки — 34 против 11 у россиянки. В первом сете Золотарёва дважды вела с брейком, соперница дважды отыгрывалась, однако в 12-м гейме Рада приняла на партию — 7:5. Во втором сете Шао вела 2:0, но потом Золотарёва отдала лишь один гейм и победила — 7:5, 6:3 за 1 час 7 минут.

А Мария Макарова (13) сражалась с американкой Ти Фродин (8). Тут соперница россиянки была явно сильнее. За весь матч она ни разу не подпустила Макарову к брейк-пойнтам. Первый сет Фродин взяла с двумя брейками, а во второй партии и вовсе выписала «баранку» — 6:3, 6:0 всего за 1 час 3 минуты.

Таким образом, Тупицына в полуфинале сразится с Фродин, а Золотарёву ожидает встреча с победительницей противостояния Канон Савасиро (Япония, 10) — Ксения Ефремова (Франция, 5).

На момент публикации материала заключительный четвертьфинал ещё не был сыгран.