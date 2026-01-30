Грандиозная битва на Australian Open! Алькарас пережил драму и впервые сыграет в финале

Зверев отыгрался с 0:2 по сетам, но уступил за пять с половиной часов. Ему не помогли даже проблемы с ногами, которые накрыли испанца.

Сегодня, 30 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» проходят полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В первом встречались занимающий первое место в мировом рейтинге испанец Карлос Алькарас и третий номер посева немец Александр Зверев.

К 22 годам уроженец Эль-Пальмара успел выиграть уже шесть титулов на турнирах «Большого шлема»: по два на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. Однако именно в Мельбурне Карлос до этого года никогда не добирался дальше четвертьфинала. Благодаря победе над местным любимцем Алексом де Минором (7:5, 6:2, 6:1) испанец уже установил личный рекорд на австралийском «Шлеме», впервые в карьере влетев в четвёрку лучших. В 22 года 258 дней испанец стал третьим самым молодым игроком в Открытой эре, который вышел в полуфиналы на всех турнирах «Большого шлема». Раньше Алькараса это делали только Новак Джокович (20 лет 237 дней) и Рафаэль Надаль (22 года 83 дня).

28-летний Зверев в четвертьфинале выбил из борьбы обидчика Даниила Медведева американца Лёнера Тьена, одержав победу в четырёх сетах – 6:3, 6:7, 6:1, 7:6. Александр седьмой сезон кряду пробился в полуфинал ТБШ и в очередной раз показал, что австралийские корты являются для него относительно счастливым местом. В Мельбурне Зверев вышел в свой четвёртый полуфинал. Это второй результат среди действующих теннисистов, больше лишь у легендарного серба Новака Джоковича (13). В прошлом сезоне Зверев впервые сыграл в финале турнира, где уступил чемпиону двух последних австралийских «Шлемов» итальянцу Яннику Синнеру – 3:6, 6:7, 3:6.

Александр Зверев Фото: Getty Images

Ранее соперники 12 раз встречались в официальных матчах. Баланс их личных встреч в основном туре – 6-6. На «Больших шлемах» у них также ничья – 2-2. Последний раз испанец и немец встречались в прошлом году на «Мастерсе» в Цинциннати. Тогда победил Алькарас. Он же победил и в последней встрече на турнире «Большого шлема». Это произошло в 2024 году в Париже, где теннисисты провели классную встречу в финале «Ролан Гаррос». Тогда Алькарас победил в пяти партиях – 6:3, 2:6, 5:7, 6:2, 6:1. В свою очередь, на Australian Open теннисисты ранее также играли в 2024 году на стадии четвертьфинала. И тогда Зверев добыл победу в четырёх сетах – 6:1, 6:3, 6:7, 6:4.

Весь опыт выступлений в Мельбурне и большая история предыдущих личных встреч позволяли Звереву вполне обоснованно надеяться, что на данный момент именно в Австралии у него есть наилучший шанс зацепить Алькараса и прервать серию первой ракетки мира из трёх выходов в финал турниров «Большого шлема». В 2025 году испанец взял «Ролан Гаррос» и US Open, а также сыграл в финале Уимблдона, тогда как на Открытом чемпионате Австралии зачехлил ракетку в четвертьфинале, уступив Джоковичу.

До счёта 3:3 в первом сете теннисисты дошли без единой возможности зацепить чужую подачу. Первым проблемы в своём гейме испытал Зверев, причём возникли они практически на ровном месте. Александр уверенно вёл 30:0, потом стало 30:30, и в первом розыгрыше под давлением Алькарас отзащищался и с бэкхенда красиво обвёл крайне неудачно вышедшего к сетке Зверева. В этот момент немец классно включил первую подачу, отыграл брейковый шанс и удержал гейм – 4:3.

Повторить тот же трюк в следующем гейме на своей подаче у Зверева не вышло. Более того, на брейк-пойнте Александр не смог попасть в квадрат не только первым мячом, но и вторым. Немецкий теннисист дал двойную ошибку, позволив испанцу оформить первый брейк в матче, после чего Алькарас спокойно поставил точку в стартовой партии – 6:4.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В конце первого сета в очередной раз потерявший самообладание Зверев жаловался команде, что «играть невозможно». Вскоре после этого в трансляцию попал отрывок разговора между отцом теннисиста и его старшим братом Мишей, который тоже входит в его команду. «Потому что, *****, бороться [надо]. А он начинает… Сопли – просто сопли», – сказал Зверев-старший.

В первом гейме второго сета Зверев собрал целую коллекцию из двойной ошибки, полученного предупреждения за задержку времени на подаче и срыва смэша в глубочайший аут. Александр на этом участке матча в первую очередь боролся со своими нервами, тогда как Карлос выглядел совершенно спокойным. Немец подавал в течение 10 минут и в результате с огромным трудом сумел удержать свой гейм – 1:0.

Выплеснув негативные эмоции и пройдя через неудачный отрезок встречи, Зверев временно успокоился и в моменте стабилизировал игру, а вот то самое спокойствие Алькараса словно переросло в самоуспокоенность. На протяжении полутора сетов Александр не мог заработать ни одного брейк-пойнта, зато в шестом гейме второй партии в его распоряжении оказался сразу тройной шанс взять подачу испанца. Первые два Алькарас ликвидировал, но с третьей попытки Зверев сделал брейк, дождавшись ошибки Карлоса – 4:2.

Алькарас почти подарил партию Звереву, провалив её середину, но вернулся в борьбу в самый нужный момент. В девятом гейме немец вышел подавать на сет, однако эту возможность не реализовал, позволив испанцу в важнейший момент партии совершить ответный брейк. Восстановив равновесие в сете, при счёте 5:5 Алькарас был близок к тому, чтобы окончательно сломать соперника, но Звереву удалось уйти с 15:40 и заработать право на тай-брейк. Судьба сета решалась в 13-м гейме. На этом Australian Open Карлос имел идеальную статистику по тай-брейкам (три из трёх), тогда как Александр оставил за собой только 33% (один из трёх).

Первую половину тай-брейка соперники прошли без мини-брейков, дойдя до смены сторон при равном счёте – 3:3. Идеальную игру на своих подачах оба теннисиста продолжали демонстрировать до 12-го розыгрыша, в котором Зверев подавал при счёте 5:6. У Алькараса возник сетбол на приёме, которым шестикратный чемпион ТБШ сразу же и воспользовался. Карлос принял под заднюю линию, выскочил в хафкорт и мощно пробил в площадку, поведя 2:0 по партиям – 6:4, 7:6.

Испанец выиграл 17-й сет кряду на Australian Open – 2026, подтвердив идеальную статистику по игре на тай-брейках. Если бы Зверев использовал свой шанс во втором сете, то дальнейшее течение матча могло получиться совершенно иным, а так – отыграться с 0:2 по партиям во встрече с первой ракеткой мира для Александра вроде бы выглядело неразрешимой задачей. Кто бы знал, какой сюжет был уготован этому матчу в дальнейшем.

«Да-да, все виноваты, только ты красавец… Поменяй бокс, там тебе помогут», – в сердцах высказался отец и тренер Зверева после очередного словесного выпада сына в адрес своей команды.

Александр Зверев Фото: Kelly Defina/Getty Images

В третьем сете соперники максимально уверенно держали свои подачи до счёта 4:4. И в этот момент в матче случился тот самый резкий поворот, который может произойти только в пятисетовом формате. Карлос вдруг начал держаться за заднюю поверхность бедра и сильно прихрамывать. Испанец стал использовать всё положенное время на подготовку подачи, а однажды Зверев даже обратился к судье на вышке Марьяне Велович, чтобы она быстрее запускала счётчик.

Несмотря на проблемы со здоровьем, испанец удержал подачу, после чего взял медицинский тайм-аут, вызвав новую бурю негатива со стороны своего оппонента. Всё дело в том, что по теннисным правилам нельзя брать медицинский тайм-аут на судороги. Алькарас это правило прекрасно знал, поэтому сказал Велович, что у него травма ноги. В целом справедливому негодованию со стороны Зверева не было предела.

«Невероятно, что ему можно оказывать помощь из-за судорог. Это просто чушь», – сказал Зверев супервайзеру.

Александр Зверев Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В 10-м гейме Александр оказался всего в двух мячах от поражения. Карлос колотил в один удар и иногда попадал, но Зверев крайне вовремя нашёл подачу и сравнял счёт – 5:5. Алькарас продолжал испытывать очевидный дискомфорт и после каждого сыгранного розыгрыша подходил к своему боксу за консультациями.

Карлос страдал и ускорял игру, а Александр никак не мог воспользоваться его состоянием. В перерывах испанцу продолжали массировать ногу, а у Зверева снова шалили нервы. В 12-м гейме он четыре раза подряд не смог подать первым мячом, снова давая шанс Алькарасу закончить матч, избегая тай-брейка. Карлос имел 30:0 на приёме, однако состояние ног не позволяло ему в фирменном стиле перемещаться по корту – 6:6.

В результате судьба партии второй раз подряд решалась на тай-брейке, где Зверев свой шанс уже не упустил. Карлос торопился в розыгрышах, рисковал и не попадал в корт. Зверев сильно нервничал и сам не был безгрешен, но состояние соперника было уж сильно плохим. Александр забрал тай-брейк со счётом 7:3, отыграв один сет – 4:6, 6:7, 7:6.

Испанец впервые проиграл партию на этом турнире, однако главный вопрос теперь заключался в том, отпустит его или нет и позволит ли его состояние продолжать матч в полноценном режиме. Нечто похожее мы уже видели на нынешнем мэйджоре, когда в четвертьфинале Новак Джокович без особых вариантов проигрывал 0:2 по партиям Лоренцо Музетти.

Тогда по ходу матча итальянец получил травму ноги и в середине третьего сета был вынужден отказаться от продолжения встречи. Но там была явная травма, которая точно не могла пройти самостоятельно. Здесь же у Алькараса всё-таки присутствовала надежда, что ещё что-то изменится и ему станет лучше.

Интересно, что практически всю игру в этот момент встречи продолжал вести испанец. Он выигрывал мячи в атаке, много ошибался, а потом снова выигрывал. Зверев же, особенно в игре на приёме, действовал исключительно от соперника, надеясь, что находящийся в плохом состоянии испанец сам ему всё отдаст.

В шестом гейме на подаче Алькараса было 15:40, однако четырьмя подряд выигранными розыгрышами Карлос избежал брейка – 3:3. При следующем выходе на подачу испанцу удалось отыграться с 0:30 – 4:4. В 10-м гейме испанец ещё раз отыгрался с 0:30, проявив чудеса характера – 5:5. Трибуны изо всех сил поддерживали испанца, вознаграждая его бурными аплодисментами за каждый выигранный гейм.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но проблемы испанца заключались в том, что ему абсолютно не удавалось цепляться на приёме. Немец намного легче забирал свои геймы, тогда как Карлос постоянно находился под давлением счёта, ведь каждый раз он ещё и уступал в партии, так как Александр подавал первым. И до поры до времени делал это просто отлично. Вот этот инструмент в четвёртом сете долгое время постоянно приходил на помощь Звереву, хотя столько раз подводил его в ходе карьеры.

В четвёртом сете теннисисты третий раз кряду добрались до тай-брейка, который получился волнообразным. Алькарас всё ещё не был в порядке, а Зверева психологически зажало, как с ним это ранее бывало неоднократно. К первой смене сторон соперники успели в общей сложности сделать четыре мини-брейка – 3:3.

Кульминация наступила в 10-м розыгрыше, в котором Карлос допустил ошибку при ударе по линии, запустив мяч в середину сетки. Зверев заработал двойной сетбол и ещё одним мини-брейком его реализовал, спустя четыре часа после начала встречи сравняв счёт в матче – 4:6, 6:7, 7:6, 7:6.

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» никогда ранее не проигрывал, если вёл 2:0 по сетам, но сегодня вроде бы была совершенно иная история, учитывая, что Карлос действовал максимум процентов на 50 от своих возможностей. После завершения турнира испанцу ещё предстоит вместе с его командой разобраться в причинах, почему после пяти подряд уверенных побед в трёх сетах сегодня в середине третьей партии его довольно неожиданно накрыли такие проблемы с ногами.

Пожалуй, схожие проблемы уже случались с Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2023, когда Карлоса хватило на два сета против Джоковича, после чего испанец не мог полноценно продолжать игру (3:6, 7:5, 1:6, 1:6). Но тогда Карлосу только-только исполнилось 20 лет, а за его плечами был всего один титул на мэйджорах. Сейчас же он является игроком совершенно иного калибра, и было сложно представить, что такие проблемы настигнут его спустя всего два с половиной часа после начала встречи. Зато в этот раз всё для него в итоге закончилось благополучно.

Хотя начало решающей партии осталось за Зверевым. В первом же гейме пятого сета Зверев совершил необходимый брейк, после которого мог вести матч к победному завершению. Но ситуация на корте уже снова начала меняться. В четвёртом гейме Александр имел 40:0 на своей подаче, а в итоге Алькарас заработал несколько шансов на обратный брейк. С огромным трудом Зверев отыграл два брейк-пойнта, удержал свой гейм и сохранил лидерство в партии – 3:1.

В середине пятого сета этот полуфинал официально стал самым продолжительным матчем на нынешнем Australian Open. К этому моменту соперники провели на корте уже 4 часа 43 минуты. И тут едва не произошёл ещё один крутой поворот. Карлоса наконец подотпустило, он выдал несколько шикарных розыгрышей и снова заработал брейк-пойнт, однако и Александр поднял собственный уровень. Именно сейчас Зверев перешёл в атаку и сам, своими усилиями и стараниями удержав преимущество – 4:2.

Алькарас пережил кризис и задвигался в разы лучше, чем в концовке третьего и на протяжении всего четвёртого сета. В восьмом гейме Карлос повёл 30:0 на приёме, Зверев выиграл три розыгрыша кряду и получил геймбол, следом Алькарас заработал брейк-пойнт, затем ещё один, однако последнее слово осталось за Александром – 5:3. Именно в эти минуты Зверев играл в свой лучший теннис в матче. Он наконец-то сам диктовал игру, искал счастья в атаке и был вознаграждён грандиозным попаданием в корт на геймболе.

Александр Зверев Фото: Phil Walter/Getty Images

Спустя 5 часов 12 минут при счёте 5:4 в пятом сете Александр вышел подавать на матч. Тремя с половиной часами ранее Зверев не смог подать на вторую партию, а теперь не подал и на выход в финал. Алькараса больше ничего не беспокоило, и он снова был тем самым игроком, который занимает первое место в мировом рейтинге – 5:5 в решающем сете.

Следом Карлос уверенно взял свою подачу и теперь уже Зверев оказался под сумасшедшим давлением. Донельзя расстроенному Александру нужно было на заказ брать свой гейм, чтобы добираться до чемпионского тай-брейка. Сделать это у него не получилось. Алькарас заработал матчбол и отличным обводящим поставил точку в этой сумасшедшей битве – 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5. Полуфинальная встреча продолжалась 5 часов 27 минут! Третий по продолжительности матч за всю историю турнира.

Таким образом, Карлос пережил явный кризис со здоровьем и впервые в карьере пробился в финал австралийского «Шлема». В его активе появилось заветное достижение в виде прохода в финалы на всех турнирах «Большого шлема», а спустя двое суток он побьётся за карьерный «Шлем». В свою очередь, Зверев не смог подтвердить прошлогодний результат и не сумел второй год кряду сыграть в решающем матче австралийского мэйджора. В нём Карлос сыграет с победителем полуфинала между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.