Соболенко ждёт реванша за Итоговый-2025, а Рыбакина — за АО-2023. Кто победит в Мельбурне?

Подходит к завершению первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. В субботу, 31 января, состоится финал в женском одиночном разряде. В этом году за трофей поборются первая ракетка мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина, занимающая пятое место в рейтинге. Рассказываем, чем интересен этот поединок и кто на этот раз может стать королевой Мельбурна.

Соболенко на текущем турнире не отдала ни одного сета. На пути к финалу она победила француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражану, китаянку Чжосюань Бай, россиянку Анастасию Потапову, канадку Викторию Мбоко, американку Иву Йович и украинку Элину Свитолину.

Один из самых сложных матчей белоруска провела с Анастасией Потаповой в третьем круге. Он также стал самым затяжным — длился два часа. Оба сета Арина выиграла на тай-брейке, а во второй партии позволила сопернице отыграться с 1:4 до 4:4.

А в полуфинале белоруска встречалась с Элиной Свитолиной и одолела её за полтора часа со счётом 6:2, 6:3. Так Соболенко стала третьей в истории теннисисткой, кому удалось выйти в четыре финала подряд на Открытом чемпионате Австралии. До неё это удавалось швейцарке Мартине Хингис (шесть финалов подряд с 1997 по 2002 год) и австралийке Ивонн Гулагонг (1971-1976).

Кроме того, Арина в восьмой раз вышла в финал турнира WTA в Австралии. С 2000 года это получалось только у Серены Уильямс (11) и Жюстин Энен (10). А ещё белоруска — всего лишь третья спортсменка в Открытой эре, которая семь раз подряд достигала финала турниров «Большого шлема» в одиночном разряде на хардовых кортах, после Штеффи Граф и Мартины Хингис.

По окончании матча спортсменка отметила, что маленькая версия себя точно бы ею гордилась: «Никогда не думала, что войду в топ-10, стану стабильной и буду играть на таких больших аренах, здесь, получать такую поддержку. Каждый день я благодарна за всё, что у меня есть. Думаю, она гордилась бы мной», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Елена Рыбакина, как и Арина Соболенко, тоже не проиграла ни одной партии на Australian Open – 2026 на пути к решающему матчу. Одолев в полуфинале шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу — 6:3, 7:6, Елена в третий раз в карьере вышла в финал ТБШ.

Представительница Казахстана упустила три матчбола на приёме в девятом гейме, потом дважды не смогла подать на матч и завершила встречу лишь на тай-брейке. В интервью на корте она призналась, что этот момент напомнил ей тай-брейк с Анной Блинковой двухлетней давности в том же Мельбурне, который затем вошёл в историю как самый длинный. Его тогда забрала россиянка со счётом 22:20.

«Это было очень-очень нервно. Пару лет назад у меня здесь был эпический тай-брейк, и я его проиграла. Кажется, это был самый длинный тай-брейк в истории женского тенниса. И вот, знаете, всплыли такие флешбэки», — сказала Рыбакина.

Елена Рыбакина Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В числе побеждённых Еленой на Открытом чемпионате Австралии, помимо Пегулы, также оказались представительница Словении Кая Юван, француженка Варвара Грачёва, чешка Тереза Валентова, бельгийка Элисе Мертенс и Ига Швёнтек из Польши.

Чемпионке Уимблдона-2025 Швёнтек Рыбакина позволила взять в четвертьфинале всего лишь шесть геймов за матч, не оставив никаких шансов.

«Потрясающая лёгкость и мощь в каждом ударе. Непоколебимая уверенность в себе в решающие моменты. Никто не играет в эту игру так, как она. Приятно видеть, что она вернулась в финал «Большого шлема» спустя три года», — так отреагировало на игру Рыбакиной издание The Tennis Letter.

Аккаунт The Tennis Letter также опубликовал комментарий о достижениях теннисистки, назвав её Терминатором: «Елена выходит в свой второй финал Открытого чемпионата Австралии — в свой первый финал на турнире «Большого шлема» после Australian Open – 2023. Выиграно 12 сетов, проиграно — 0. Нет слов, чтобы описать, насколько она была хороша с конца 2025 года. Выиграла 19 из последних 20 матчей. Девятая победа подряд в противостоянии с теннисистками из топ-10, включая Швёнтек и Соболенко. Третий финал турнира «Большого шлема». 33-я победа над соперницами из топ-10. Мисс Терминатор снова наносит удар».

Любопытно, что Елена Рыбакина стала четвёртой среди действующих спортсменок, выигравшей свои первые два полуфинальных матча на Открытом чемпионате Австралии, после Наоми Осаки, Арины Соболенко и Виктории Азаренко. А ещё в последнем 10-летии Рыбакина — третья теннисистка, вышедшая в финал Итогового турнира WTA и Australian Open в следующем году после Арины Соболенко и Каролины Возняцки. Кроме того, по окончании турнира представительница Казахстана гарантированно станет третьей ракеткой мира.

История встреч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной

Турнир Результат 1 Ухань-2019, 1/4 финала 6:3, 1:6, 6:1 в пользу Соболенко 2 Абу-Даби-2021, 1/4 финала 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Соболенко 3 Уимблдон-2021, четвёртый круг 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Соболенко 4 Australian Open – 2023, финал 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Соболенко 5 Индиан-Уэллс-2023, финал 7:6, 6:4 в пользу Рыбакиной 6 Пекин-2023, 1/4 финала 7:5, 6:2 в пользу Рыбакиной 7 Итоговый турнир WTA – 2023, групповой этап 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Соболенко 8 Брисбен-2024, финал 6:0, 6:3 в пользу Рыбакиной 9 Мадрид-2024, 1/2 финала 1:6, 7:5, 7:6 в пользу Соболенко 10 Итоговый турнир WTA – 2024, групповой этап 6:4, 3:6, 6:1 в пользу Рыбакиной 11 Берлин-2025, 1/4 финала 7:6, 3:6, 7:6 в пользу Соболенко 12 Цинциннати-2025, 1/4 финала 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной 13 Ухань-2025, 1/4 финала 6:3, 6:3 в пользу Соболенко 14 Итоговый турнир WTA – 2025, финал 6:3, 7:6 в пользу Рыбакиной 15 Australian Open – 2026, финал ?

Финальный поединок на Australian Open – 2026 станет для Рыбакиной и Соболенко 15-й очной встречей. До этого момента Арина и Елена пересекались уже 14 раз, в восьми из которых сильнее оказывалась белоруска. А в последнем матче, который состоялся в финале Итогового турнира WTA в конце прошлого сезона, победила Рыбакина со счётом 6:3, 7:6. Тогда Соболенко весьма неоднозначно высказалась о сопернице. «Раз в год и палка стреляет», — сказала Арина в слезах после поражения.

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова отметила, что именно поэтому Елена в этот раз будет бороться до последнего: «Будет интересный финал. Арина уже пару раз спотыкалась на финальных стадиях ТБШ. Но комментарий Соболенко после победы Рыбакиной на Итоговом турнире, я думаю, оставил занозу у Елены. Поэтому Рыбакина будет стараться дожать матч до конца и дать понять Арине, что она была неправа и чтобы та забрала свои слова обратно».

Предстоящий матч также будет ремейком финала Australian Open – 2023 — на этой стадии Открытого чемпионата Австралии Соболенко и Рыбакина уже играли. Тогда со счётом 4:6, 6:3, 6:4 волевую победу одержала белоруска.

Рыбакина уже успела высказаться о предстоящем матче, вспомнив о поединке 2023 года: «Последний матч, который мы здесь играли, был очень равным. Во время него у меня были небольшие шансы, но в конце третьего сета Арина сделала шаг вперёд. Она подавала намного лучше и заслужила победу.

С тех пор прошло много лет, сыграно много матчей. Надеюсь, я смогу использовать весь опыт, который приобрела в том финале, применить его в нашем субботнем матче, показать всё, на что способна, конечно, быть сосредоточенной на подаче. Поскольку мы обе очень агрессивные игроки, подача является ключевым фактором. Буду бороться до конца, и, надеюсь, на этот раз удача будет на моей стороне», — сказала она на пресс-конференции.

Елена также рассказала, что собирается делать, если подача окажется неэффективной: «Подача часто не работает так, как мне хотелось бы. Нужно быть готовой выигрывать за счёт других аспектов своей игры. Сейчас я стараюсь сохранять спокойствие в таких ситуациях, думать и приспосабливаться по ходу матча. Пока это работает. Так что надеюсь, подача поможет мне в субботу. Но если нет, я всё равно постараюсь найти способ выиграть».

Арина тоже поделилась своими ожиданиями: «У неё тяжёлые, глубокие, плоские удары — против таких нелегко. У нас с ней богатая история матчей, она невероятная теннисистка, мы с ней провели много отличных битв, много финалов. С нетерпением жду того, чтобы противостоять её мощи», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко Фото: Phil Walter/Getty Images

Белоруска отметила, что не будет оглядываться назад и оценивать результаты предыдущего поединка в Мельбурне: «Не буду смотреть на тот финал, мы обе уже другие игроки, через многое прошли, стали сильнее физически и ментально, наш теннис стал лучше. Буду подходить к этому финалу как к совершенно другому матчу. После того финала мы уже не раз играли. Буду подходить к этому поединку как к самому первому и постараюсь сделать всё возможное».

Интересно, что Арина и Елена в этот раз сумели установить и несколько рекордов. Они стали ещё одной парой, которая встретилась в финале WTA Finals и сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии в следующем году. Впервые это произошло у Мартины Хингис и Линдсей Дэвенпорт (1999-2000).

Кроме того, в четвёртый раз с начала 2000 года два игрока турнира «Большого шлема» вышли в финал, не проиграв ни одного сета. Ранее такое случалось на:

Открытом чемпионате Австралии – 2000: Мартина Хингис играла с Линдсей Дэвенпорт;

Открытом чемпионате Австралии – 2004: Ким Клейстерс играла с Жюстин Энен;

Уимблдоне-2008: Серена Уильямс играла с Винус Уильямс;

Открытом чемпионате Австралии – 2026: Арина Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной.

«Они разделили свои последние шесть встреч. Ни одна из них не проиграла ни сета за весь турнир. Самые сильные теннисистки мира… чего ещё мы можем желать? Кто победит?» — прокомментировало будущий поединок издание The Tennis Letter.

«Их финал на Australian Open в 2023 году был одним из лучших в этом столетии», — так отреагировал на прошлую встречу Арины и Елены в решающем матче ТБШ португальский журналист Жозе Моргаду в социальных сетях.

Главный редактор издания Punto de Break Хосе Морон поддержал эту идею: «Я думаю, что женский финал Australian Open — это лучший финал из всех возможных, которые у нас могли быть. Две лучших в лучшей форме. Повтор финала трёхлетней давности. Как вы думаете, кто победит?»

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова тоже высказалась о предстоящем финале: «Женский финал Australian Open будет таким, как я и хотела до полуфиналов. И Арина Соболенко, и Лена Рыбакина за шесть матчей в Мельбурне не проиграли соперницам ни сета.

Три года назад в финале Australian Open между ними победу праздновала Арина, их последний матч друг с другом в финале Итогового выиграла Лена. Какой же интересный финал нас ожидает! Кто окажется сильнее на этот раз? Интрига», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».