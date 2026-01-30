«Сначала думал, проблема с мышцей, позвал физио». Алькарас — после выхода в финал АО

Карлос Алькарос одержал победу над Александром Зверевым в пяти сетах и вышел в финал Australian Open – 2026. В послематчевом интервью на корте первая ракетка мира отвечал на вопросы знаменитого чемпиона АО Джима Курье и рассказал, что всегда продолжает верить в себя, как бы ни складывался поединок.

«Верить, не прекращать верить. Всегда говорю, что надо верить в себя, как бы тебе ни было трудно. Верить всегда. Мне было тяжело в середине третьего сета. Физически это был один из самых затратных матчей в моей короткой карьере. Но я уже бывал в таких матчах и знал, что должен делать. Что надо вкладывать всю душу в игру. Думаю, мне это удалось, я бился до последнего мяча. Я знал, что у меня будут шансы, сохранял терпение в пятом сете. Очень горжусь своей подачей и тем, как вернулся в игру в пятом сете», — сказал Алькарас.

«Один из самых выматывающих матчей в карьере. Мы довели друг друга до предела»

На пресс-конференции испанец назвал эту битву со Зверевым одним из самых выматывающих матчей в своей карьере, объяснил, почему брал медицинский тайм-аут, и что будет делать, чтобы подготовиться к финалу.

— На какое место поставите эту победу среди всех остальных в карьере?

— Это был один из самых выматывающих матчей в моей карьере. Физически мы довели друг друга до предела, уровень в пятом сете был очень высок. Очень рад, что выиграл, совершил камбэк. Это один из лучших матчей, что я когда-либо выигрывал.

— После первого гейма в четвёртом сете вы сделали такое движение, как будто уже собирались пожать Саше руку. Был момент во встрече, когда думали, что не сможете продолжать играть?

— Нет-нет. Я видел видео, видел, что люди это обсуждают, но я ни секунды не думал о снятии. Просто были моменты, когда я позволял ему пойти первым, были моменты, когда он меня пропускал первым. В том видео был момент, когда решали, кто кого пропустит, вот и всё.

— Вы говорили, что надо верить в себя в любой ситуации. Откуда эта вера, почему вы верите даже в моменты, когда многие другие потеряли бы её?

— Я просто не сдаюсь. Ненавижу сдаваться. Просто не хочу этих ощущений после того, как сдаёшься. Когда я был моложе, были моменты, когда я сдавался и переставал биться. Но я возмужал и ненавижу это ощущение. Когда думаешь, что мог бы сделать чуть больше, такие мысли просто убивают. Каждая секунда борьбы и страданий стоит того, поэтому я бьюсь до последнего мяча и всегда верю, что могу выйти из любой ситуации.

«Даже сначала не думал, что это судорога. Физио решил взять тайм-аут»

— Что бы выбрали – этот АО и стать самым молодым теннисистом, собравшим карьерный «Шлем», или взять остальные три «Шлема» в этом году?

— Я бы выбрал этот «Шлем» и стал бы самым молодым теннисистом с карьерным «Шлемом».

— Саша был недоволен тем, что вы взяли медицинский тайм-аут из-за судорог. Объясните, что с вами было, почему тайм-аут был взят по правилам?

— Матч был очень выматывающим. У меня были судороги до этого, вначале только одна мышца. Я даже сначала не думал, что это судорога, не знал, что именно это, просто пошёл на форхенд и почувствовал что-то в правой приводящей. Поэтому позвал физио. В тот момент остальные мышцы в ногах были в порядке. Ну, не в порядке, но приемлемо. А после я не знал, что происходит, станет ли хуже или нет… Но в тот момент я позвал физио и сказал, что хочу бежать на форхенд и чувствую правую приводящую. Он решил взять медицинский тайм-аут. Потом я взял три напоминания, при смене сторон, и всё.

— Всё началось в гейме при 4:0?

— Нет, немного раньше, но через пару геймов ощущения усилились.

— У вас есть травма и как вообще себя чувствуете?

— Устал. Тело могло бы получше себя чувствовать, однако это нормально после пяти с половиной часов игры. Сделаю всё возможное, чтобы завтра чувствовать себя лучше. Приму ледяную ванну, поработаю с физио, и посмотрим.

Надеюсь, всё обойдётся, но после такого длинного матча на таком высоком уровне мышцы напряжены. Сделаю всё возможное, чтобы быть в порядке к финалу.

— Как проведёте остаток вечера – будете восстанавливаться, посмотрите второй матч, отпразднуете с командой? И когда ляжете спать?

— Да, я смотрел второй полуфинал, первые два сета. Сейчас буду стараться сделать всё, чтобы быть готовым к финалу. Это займёт пару часов, на адреналине после такого матча тяжело заснуть. Постараюсь лечь как можно раньше, однако чтобы заснуть, нужно будет пару часов.