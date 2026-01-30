Джокович оставил Синнера без финала АО! Новак в 11-й раз сразится за трофей в Мельбурне

Второй мужской полуфинал завершился на Australian Open – 2026! Днём в пятницу, 30 января, за путёвку в решающую стадию сразились Янник Синнер (№2) и Новак Джокович (№4).

Любопытнейший предстоял матч, хотя Синнер с комфортным преимуществом вёл в противостоянии с Джоковичем (6-4), а сам серб признавался, что должен был уехать домой ещё после четвертьфинала с Лоренцо Музетти.

«В прошлом круге у меня была техническая победа, а сегодня должен был проиграть, уступал 0:2 по сетам, и выиграл. Буду молиться вдвое больше, возносить благодарность богу, что даёт мне ещё одну возможность. Сделаю всё возможное, чтобы воспользоваться ею», – сказал Новак в интервью на корте после того, как Лоренцо снялся, лидируя 2:0 по партиям.

О предстоящем полуфинале с Синнером легендарный серб высказался так:

«Я буду делать кое-что по-другому, каждый матч отличается, ты играешь с разным соперником, нужно адаптироваться. Есть база, над которой нужно работать, чтобы укрепить её, и второе — тактически адаптироваться к сопернику в этот день. С Синером у меня был отрицательный счёт в большинстве поединков за последние полтора года, я постараюсь это изменить», – приводит слова Джоковича Sportklub.

На турнирах «Большого шлема» Синнер и Джокович встречались пять раз: трижды встреча оставалась за Янником, дважды – за Новаком. Причём серб последнюю победу над итальянцем на ТБШ добыл аж три года назад в полуфинале Уимблдона (6:3, 6:4, 7:6).

О новой встрече с Джоковичем Синнер высказался довольно трогательно.

«Ради таких моментов и тренируешься. Если хочешь победить, надо показывать максимум. В прошлом я получил хорошие уроки – результат даже не имеет значения, такие матчи помогают тебе стать лучше, как игроку и как человеку. Нам повезло, что Новак ещё играет. Конечно, с ним будет очень сложно», – поделился Янник в интервью на корте.

Эту встречу в полуфинале Australian Open Синнер начал в своём стиле: подавал исключительно первой подачей, гонял Джоковича по корту и за восемь минут вышел вперёд с брейком (3:0). При 3:1 Новак героически, набегавшись, выстояв в обмене на задней линии, заработал брейк-пойнт, но Янник без особых проблем его отыграл.

Никаких сюрпризов, увы, первый сет нам не принёс. Синнер забрал его за 38 минут и со счётом 6:3. В три раза больше активно выигранных розыгрышей записал на свой счёт итальянец: 15 у него против лишь пяти у серба! Подача у Янника тоже была хороша: 85% попадания первой и 86% её реализации.

Янник Синнер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Несмотря на разницу в уровне с соперником и фанатов, которые попытались отвлечь Джоковича, он сохранял спокойствие. При счёте 1:2 на подаче Синнера серб с третьей попытки сделал брейк, а следом, чтобы подтвердить его, отыгрался с 0:40! И всё же укрепил преимущество!

Не иначе как какую-то магию подключил в этой партии Новак. Притупил внимание Янника, сам набегался по корту, но всё же забрал второй сет за 47 минут – 6:3. Теперь процент реализации первой подачи заметно вырос у серба – 86%. У итальянца этот показатель равнялся 72%. По виннерам и невынужденным Джокович набрал 9/10, Синнер – 10/9.

Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В третьем сете казалось, что Джоковичу физически стало адски тяжело. Синнер не стеснялся гонять его по углам и к сетке, а Новак просто не мог за этими мячами не бежать. В итоге после пятого гейма в переходе серб просто без сил свалился на скамейку. В этот момент в воздухе повис вопрос: а как доигрывать матч, даже в случае, если он завершится в четырёх партиях?

Одно было очевидно — в концовке третьего сета Джоковичу поможет только чудо. Но его, к сожалению серба, не состоялось. Новак при счёте 4:5 отдал Синнеру свою подачу, а вместе с ней — и партию.

В четвёртом сете Джокович продолжал мучиться от усталости, однако на самом старте смог добыть брейк и подтвердить его. Было заметно, что и Синнер устал, но будто на это наслаивалось и лёгкое волнение, накрывшее вторую ракетку мира. При 4:3 на подаче Новака итальянец добрался до двух брейк-пойнтов, однако Новак был в игре, действовал уверенно, что сложно был в тот момент сказать про Янника. В итоге Джокович оставил сет за собой (6:4) и перевёл игру в решающую партию!

Новак вступал, как казалось, в заведомо неудачную для себя игру — затяжные обмены с Янником на задней линии. Однако серб всё чаще и чаще выходил из этих ралли победителем. При 1:2 на своей подаче Джокович вытащил 10-минутный гейм, в котором спас три брейк-пойнта.

Просто сумасшедший матч провёл Джокович в этот день! Второй пятисетовик в мужском полуфинал же АО оказался даже зрелищнее первого! В седьмом гейме Новак забрал подачу Янника и пронёс этот брейк до самого конца матча.

Джокович в 38 лет вытащил пятисетовик против 24-летнего Янника. Парни провели на корте 4 часа 9 минут. Итоговый счёт — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Джокович вышел в 38-й финал ТБШ и 11-й — на Australian Open. Ещё легендарный серб обеспечил себе возвращение в топ-3 рейтинга ATP.

Финал между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом состоится в воскресенье, 1 февраля. Начало — в 11:30 мск.

За развязкой Australian Open следите вместе с «Чемпионатом»!