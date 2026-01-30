Непростое детство финалисток AO. Как Соболенко и Рыбакина поднялись на теннисную вершину

В женском финале Australian Open встретятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и пятая в рейтинге WTA представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Это закономерный результат. Соболенко и Рыбакина уверенно продвигались по турнирной сетке и стали первыми за 18 лет финалистками на турнирах «Большого шлема», не проигравшими ни сета на мэйджоре. В последний раз подобное удавалось легендарным сёстрам Винус и Серене Уильямс на Уимблдоне-2008.

Перед решающей битвой в Мельбурне интересно рассмотреть, как росли и развивались финалистки AO-2026.

Арина Соболенко

Соболенко начала заниматься теннисом в возрасте шести лет. Вместе с отцом Сергеем она проезжала мимо кортов, когда тот решил попробовать отдать дочь на занятия этим видом спорта.

Арина изначально не разделяла энтузиазм близкого человека. Соболенко признавалась, что в девять лет к ней пришло чёткое понимание: теннис – это не её. Арина продолжила занятия, чтобы не разочаровывать родителей. Это именно тот случай, когда стоило прислушаться к советам старших, хотя путь на вершину был непростым.

Арина Соболенко с отцом и матерью в детстве Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Соболенко не блистала в юниорском туре ITF. Её максимальный рейтинг на этом уровне — 225-е место в 2015 году. В том же сезоне Арина начала карьеру в WTA-туре, получив первый рейтинг. Осенью 17-летняя Соболенко выиграла два титула на «10-тысячниках» из цикла ITF в Анталье, а в декабре победила на «25-тысячнике» в Пуне. До крупных свершений было ещё далеко – год Арина закончила в качестве 548-й ракетки мира.

В сезоне-2016 состоялся прорыв Соболенко в топ-200. Это стало возможным благодаря титулу на более солидных «50-тысячниках» в Тяньцзине и Тойоте. Годом позже Соболенко ворвалась в топ-100 и сыграла первый финал на уровне WTA-тура — в том же Тьньцзине уступила в финале легендарной россиянке Марии Шараповой. На Уимблдоне-2017 Арина впервые прошла квалификацию в основную сетку турниров «Большого шлема». Она выиграла матч первого круга с россиянкой Ириной Хромачёвой, но затем уступила немке Карине Виттёфт.

В 2018 году Соболенко продолжала прогрессировать. Она начала сезон с двух четвертьфиналов на турнирах в Шэньчжэне и Хобарте. Рейтинг позволял Арине участвовать в ТБШ без отборочных кругов, но Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон заканчивались для неё вылетами в первом круге. В июне на «пятисотнике» в Истбурне Соболенко впервые смогла обыграть теннисистку из топ-10 Каролину Плишкову (седьмую ракетку мира на тот момент). На US Open – 2018 Арина впервые вышла во вторую неделю мэйджоров, где в четвёртом круге уступила Наоми Осаке. Закончился год первым по-настоящему крупным титулом на «тысячнике» в Ухане и 11-м местом в рейтинге WTA.

Арина Соболенко в 2018 году Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Во всех смыслах переломным для Соболенко стал сезон-2019. Арина снова взяла Ухань, а также выиграла малый Итоговый турнир WTA, впервые ворвалась в топ-10 мирового рейтинга. Белоруска начала активно выступать в парном разряде с бельгийкой Элисе Мертенс, вместе они выиграли титул на US Open, а в сезоне-2021 взяли второй «Шлем» на Australian Open.

Огромную роль в прогрессе теннисистки играл её отец. Сергей Соболенко – бывший хоккейный вратарь, который в 19-летнем возрасте попал в автомобильную аварию и после полученной травмы играл только на любительском уровне. В ноябре 2019 года он скончался в возрасте 44 лет из-за острой формы менингита. Это событием стало настоящим шоком для Арины.

«Когда он умер, я была очень подавлена. Было тяжёлое время для меня и моей семьи, но в тот момент я решила использовать это как мотивацию, чтобы вписать нашу фамилию в историю. Я знаю, что он… Хочу верить, что чувствую его защиту свыше, и знаю, что он стал моей силой. Это очень много значит», — признавалась Соболенко.

Арина действительно не надломилась из-за тяжёлой утраты. Пусть и не сразу, но она вышла на уровень самой доминирующей теннисистки планеты. Долгое время проблемой Соболенко была подача – белоруска допускала чрезвычайно много двойных ошибок. Она пригласила в штаб специалиста по биомеханике Гэвина Макмиллана, который помог решить эту проблему.

Свой первый «Шлем» в одиночном разряде Арина взяла на Australian Open – 2023. Ей тогда было 24 года. Обычно звёздные теннисистки начинают блистать в очень раннем возрасте, но у Соболенко несколько иной путь. Крупного успеха пришлось подождать, однако последние три года Арина является фаворитом практически всех крупных турниров, в которых участвует. Теперь уже и грунтовых после регресса Иги Швёнтек.

Арина Соболенко превратилась в самую доминирующую теннисистку мира Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Соболенко провела в статусе первой ракетки мира весь прошлый год. Прямо сейчас она опережает вторую в рейтинге Швёнтек на 2662 очка. Сложно представить, что в обозримом будущем кто-то способен сместить её с лидирующей позиции. У 27-летней Арины пока четыре титула ТБШ, но её прайм-тайм продлится ещё по меньшей мере три сезона, а то и больше. Практически нет сомнений, что Соболенко покорит двузначную отметку выигранных мэйджоров.

Отца нет рядом с Ариной, но её поддерживают мать Юлия и младшая сестра Антонина, которой в феврале исполнится 17 лет, а также возлюбленный – бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис, ездящий с ней на все крупные турниры и сидящий в ложе вместе с тренером Антоном Дубровым и другими представителями команды.

Елена Рыбакина

Уроженка Москвы Рыбакина выступала за Россию до июня 2018 года, после чего стала представлять Казахстан. Именно под знамёнами этого государства она добилась главных успехов, среди прочего выиграв Уимблдон-2022 и Итоговый-2025, в последнем случае одолев вышеупомянутую Соболенко в финале. В Мельбурне 26-летняя Елена снова постарается победить Арину и взять реванш за неудачу в финале Australian Open – 2023.

Рыбакина начала заниматься спортом в родной Москве, вместе с сестрой Анной посещая секции спортивной гимнастики и фигурного катания. В шесть лет наставники сказали Елене, что из-за высокого роста она не сможет преуспеть в данных дисциплинах, поэтому отец Андрей Рыбакин, продюсер телекомпании «НТВ-Плюс», отвёл её в секцию тенниса.

Елена Рыбакина в 2012 году Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

На корте антропометрические данные не идут во вред, а во многих случаях – наоборот. 184-сантиметровая Рыбакина сейчас обладает абсолютно лучшей подачей в WTA-туре и лидирует по количеству эйсов в последние сезоны.

Отец настаивал на необходимости получения Еленой хорошего образования, поэтому ближе к старшим классам она сменила обычную школу на вечернюю. Рыбакина стала учиться во второй половине дня и заканчивала к девяти часам вечера.

«После того как я окончила школу, должна была решить, пойду ли я учиться в университет. Мой папа хотел, чтобы я продолжила учиться, так как волновался за меня. Он видел мои результаты, но финансовая ситуация была сложная. Как и любой родитель, он переживал, что я получу травму. У меня были варианты учёбы в университетах в США, однако я даже не думала об этом, потому что хотела продолжать играть. У меня было 15 предложений. Мой папа очень хотел, чтобы я уехала. Он думал, что если не пойду в университет, то дома я не получу такое же образование. Но благодаря теннисуя могла получить лучшее образование.

Помню ли я, кто были другие юниоры рядом со мной? Некоторые из них больше не играют. Они пошли учиться. Когда ты ребёнок, это не имеет значения, но родители иногда заряжены от результатов, когда тебе 12 или 14 лет. Я играла в теннис только потому, что мои родители хотели, чтобы я что-то делала после школы. Не ставили цель стать профессионалом. Потом они увидели результаты и поняли, что я хочу играть в теннис. Так почему бы и нет?» — признавалась Рыбакина в интервью пресс-службе WTA.

О непростом пути Рыбакиной рассказывал спортивный комментатор Тимур Журавель, который был знаком с её отцом по работе. Перспективы Елены ещё в очень раннем возрасте очень высоко оценивала легенда российского тенниса Анна Дмитриева, хотя сам Андрей Рыбакин скептически относился к возможностям дочери добиться успеха и даже мечтать не мог, что когда-то она станет чемпионкой Уимблдона.

«О существовании Елены я узнал давным-давно, когда ей было девять или 10. Потому что в редакции «НТВ-Плюс» мы работали с её папой – Андреем Рыбакиным. Он был тихим шеф-редактором. Немного нелюдимым, немногословным. Так получилось, что в конце нулевых годов мы с Андреем часто оказывались на развозах: когда после нуля часов кто-то оставался на работе, то канал развозил этих людей по домам. Эти 40 минут дороги я постоянно выслушивал, как трудно быть отцом теннисистки – платить за тренировки, турниры, а шансов, что это выльется во что-то серьёзное, мало. Он был этим увлечен, жертвовал буквально всем. Он работал у нас, чтобы отдавать свою зарплату за Лену и её тренировки.

Отец показал её Анне Дмитриевой, так как она большой теннисный человек. Она сказала, что Лена неплохая девочка, хотя ей было тогда 9-10 лет. И все эти рассказы я выслушивал от Андрея и думал:

«Действительно несчастный человек. Шансы, что дальше будет что-то большое, мизерные». И следующая склейка – это победа Рыбакиной на Уимблдоне. Это абсолютная сказка: среди тысяч теннисных пап, которые в итоге остались ни с чем, Андрей смог пробить эту стену. Его страдания привели к грандиозному спортивному успеху, и Лена стала большой спортсменкой, большой теннисной звездой», – сказал Журавель в интервью BB Tennis.

Всё-таки старания отца окупились, как и усердная работа дочери на корте. В 2011-2017 годах Рыбакина успешно выступала на различных международных юниорских соревнованиях. Тогда окончательно стало ясно, что теннис стал для неё приоритетом. В 2015-м Елена дошла до финала чемпионата Европы среди 16-летних, а в 2017-м году провела лучший сезон в турнирах среди 18-летних: сыграв в двух полуфиналах турниров «Большого шлема» (Australian Open и «Ролан Гаррос»), взяла престижный молодёжный турнир в Милане с победой над Игой Швёнтек в финале. В декабре Елена поднялась на третью строчку юниорского рейтинга, но уже тогда были первые вспышки на взрослом уровне.

Елена Рыбакина на юниорском «Ролан Гаррос» — 2017 Фото: Julian Finney/Getty Images

Внимание общественности Рыбакина впервые всерьёз привлекла на Кубке Кремля — 2017, пробившись из квалификации в основную сетку и дав бой опытной Ирине Камелии Бегу. Во второй раз 18-летняя Рыбакина блеснула на ещё одном российском турнире – «Премьере» в Санкт-Петербурге, где после преодоления отборочной стадии обыграла Тимю Бачински и Каролин Гарсию – теннисисток, в своё время пребывавших в топ-10 рейтинга WTA.

«Елена Рыбакина – запомните это имя», – написал тогда в соцсетях легендарный российский теннисист Евгений Кафельников.

После Питера Рыбакина выиграла турнир ITF в Казани в одиночном и парном разрядах – теннисистке явно давались выступления в родной стране. Она высказывала пожелание представлять сборную России в будущем, но 21 июня появилось сообщение её о переходе под флаг Казахстана.

Елена Рыбакина незадолго до перехода под флаг Казахстана в 2018 году Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

Причина смены флага прозаичная. Казахстан привлекает теннисистов тем, что предлагает полностью покрывать расходы на перелёты между турнирами, проживание в городах их проведения, работу тренера и других специалистов — это особенно актуально для молодых игроков, которые ещё не успели заработать достаточно призовых, чтобы обеспечивать себя самостоятельно.

По словам Шамиля Тарпищева, на содержание Рыбакиной в момент смены гражданства российской стороне нужно было найти около $ 70 тыс., чего сделать не удалось. Вряд ли уместно предъявлять руководству федерации тенниса какие-то претензии. Российская школа тенниса одна из лучших в мире. Это подтверждает огромное представительство в топ-100 рейтинга WTA на протяжении многих лет. На тот момент Рыбакина была перспективной теннисисткой, но одной из многих, к кому можно применить данную характеристику. При объявлении о переходе под флаг Казахстана она являлась 191-й ракеткой мира. Далеко не все юниоры блистают на взрослом уровне – примеров неудачного перехода на порядок больше. Например, параллельно с Рыбакиной гражданство сменил Тимофей Скатов, который достигал максимум 123-го места в рейтинге ATP и сейчас находится в конце топ-200.

Критика ФТР за потерю Рыбакиной безосновательна и из разряда недовольства бразильскими футбольными чиновниками по причине того, что они отпускают местных игроков за рубеж. Случай Елены стал исключительным, однако большинство переходов под флаг другой страны не являются историями успеха.

Елена Рыбакина – чемпионка Уимблдона-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

В каком-то смысле обидно, что Рыбакина добивается успеха на корте не под знамёнами России, ведь именно в родной стране она сформировалась как теннисистка. Но такова спортивная жизнь – смена гражданства является нормой. Российские фанаты всё равно поддерживают Елену, когда она играет с соперницами из зарубежных стран, а она сама регулярно бывает в Москве, где живут её родители.

Рыбакина выиграла 11 титулов WTA, самые престижные из которых – Уимблдон-2022 и Итоговый-2025. Все под руководством хорватского тренера Стефано Вукова, который в прошлом году вернулся в её команду после обжалования дисквалификации. После этого Елена сразу прибавила на корте и вполне может взять второй турнир «Большого шлема» в Мельбурне, если одолеет Соболенко в финале AO-2026. Как минимум возвращение в топ-3 рейтинга WTA ей уже обеспечено, а перспективы до конца сезона выглядят очень ярко.