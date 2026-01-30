«Посмотрим, что будет. Это ни «да» и ни «нет». Так вернётся ли Серена в теннис в 2026-м?

44-летняя Серена Уильямс решила вернуться? Разговоры о её вероятном возвращении в тур возникают с завидной регулярностью последние сезоны. Легендарная спортсменка, выигравшая 23 трофея ТБШ в одиночном разряде, не выходила на корт с US Open — 2022, где в третьем круге уступила австралийке Айле Томлянович. За это время интересы бывшей первой ракетки мира сосредоточились на светской жизни и семье — американка постоянно посещает модные мероприятия и церемонии награждения, а также родила ещё одну дочь. Однако в последнее время вера болельщиков и экспертов в возможный камбэк Серены укрепляется. Кроме того, сама спортсменка уже не так яро опровергает слухи.

В декабре 2025 года появилась информация, что Уильямс попала в пул допинг-тестирования за октябрь. Теннисисты должны находиться в этом списке не менее шести месяцев до участия в официальных турнирах, а ещё им необходимо предоставлять информацию о своём местонахождении для случайных проверок.

«Она нас уведомила, что желает вернуться в пул допинг-тестирования. Не знаю, означает ли это её возвращение или она просто рассматривает такой вариант. Единственное, что могу сказать: она снова в пуле и должна заявлять о своём местоположении», — приводит слова представителя пресс-службы ITIA издание The Athletic.

Известный журналист Бен Ротенберг заявил, что Серена хотела вернуться и выступить на US Open — 2025, но не успела восстановиться в программе допинг-тестирования. «Серена рассматривала возможность камбэка ещё раньше. Она впервые подала заявку в августе 2025 года, за несколько недель до US Open, вероятно, чтобы сыграть в парном разряде в Нью-Йорке вместе с сестрой Винус. Однако заявки из-за такого спонтанного возвращения, поданные в последний момент от официально завершивших карьеру игроков, не допускаются», — говорится на сайте Ротенберга Bounces.

Серена Уильямс и Винус Уильямс Фото: Elsa/Getty Images

Тем не менее Уильямс поспешила развеять слухи о вероятном камбэке. «Боже, ребята, я НЕ возвращаюсь. То, как разлетелись эти слухи, — просто безумие», — сообщила 23-кратная чемпионка ТБШ в соцсетях.

Казалось бы, история закончится на этом резком опровержении, однако в январе 2026 года легендарная американка сходила на проект Today Show, где в беседе с ведущей шоу не стала так упорно отрицать возвращение.

— Недавно вы снова попали в пул допинг-тестирования, что некоторые считают предвестником возвращения в теннис. Поэтому я должна спросить, возвращаетесь ли вы в профессиональный теннис?

— Ну серьёзно? Вы спрашиваете об этом на шоу? Боже мой.

— Это значит «нет»?

— Это значит «нет»? Все эти люди на вашей съёмочной площадке смеются, это отвлекает. Вы нас отвлекаете?

— Хорошо, но вы не сказали ни «да», ни «нет»!

— Я просто хорошо провожу время и наслаждаюсь жизнью прямо сейчас. Посмотрим, что будет. Это и ни «да», и ни «нет». Я не знаю, я просто посмотрю, что произойдёт, — сказала теннисистка в эфире Today Show.

По информации журналиста Бена Ротенберга для сайта Bounces, Серену Уильямс не так давно заметили на тренировке с бывшим американо-канадским теннисистом 38-летним Джессом Левайном. Экс-спортсмен не выиграл ни одного турнира ATP за время выступления в туре, а его наивысшим достижением является 69-я строчка в мировой классификации. После завершения карьеры Левайн успел поработать с американкой Мэдисон Киз с декабря 2015 года по май 2016-го.

Ротенберг утверждает, что, если бы Уильямс планировала вернуться только в августе [на US Open — 2026], её тренировки не были бы такими интенсивными в январе. Если учитывать, что в октябре 2025-го имя Серены появилось в актуальном пуле допинг-тестирования, американская спортсменка сможет вернуться на соревнования уже в апреле текущего года. Однако стоит отметить, что доподлинно неизвестно, когда именно она попала в список. Так что не исключено, что мы увидим теннисистку немного раньше — например, на её любимом турнире в Майами. В любом случае нет сомнений, что организаторы любых турниров согласятся предоставить уайлд-кард 23-кратной чемпионке ТБШ, если та действительно решится на камбэк.

По словам Саймона Бриггса из издания Telegraph Sport, в теннисных кругах ходят слухи, что Уильямс провела US Open — 2025, общаясь с друзьями и бывшими соперниками о качестве игры действующих спортсменов. Журналист заявляет, что Серена уверена в своей способности конкурировать с ними. Кроме того, источники Telegraph Sport сообщают, что американка серьёзно настроена на выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2026.

В соцсетях Уильямс часто делится кадрами теннисных тренировок, а под одним из постов спортсменка оставила подпись, в очередной раз наводящую на мысли о вероятном возвращении легенды. «Я твёрдо убеждена, что хочу вернуть себе былую форму», — заявила экс первая ракетка на своей странице.

23-кратная чемпионка ТБШ сейчас находится в лучшем физическом состоянии, чем была пару лет назад. Американке удалось сбросить лишний вес не только благодаря усердным тренировкам, но и посредством принятия лекарственных препаратов. «Чувствую себя великолепно, я здорова. Чувствую лёгкость как физическую, так и душевную. Я много изучала этот вопрос [применения препаратов]. В чём преимущества? В чём их отсутствие? Я очень хотела во всём разобраться, прежде чем просто начать. Врачи оказали мне огромную поддержку, и мне было легко получить лекарство. Я похудела более чем на 14 кг и была очень рада этому», — приводит слова Уильямс People.

Теннисное сообщество разделилось во мнениях по поводу потенциального камбэка Серены Уильямс. Одни эксперты скептически относятся к этому слуху, а другие лишь подогревают интерес к вероятному событию. Так, бывший тренер 23-кратной чемпионки ТБШ считает, что американка вернётся для игры в паре с сестрой Винус. «Мне кажется, Серена несколько раз появится на корте и сыграет в паре с Винус. Она полностью готова к бою. Когда они играют, они по-прежнему могут победить кого угодно, когда угодно и где угодно. 14 ПОБЕД И 0 ПОРАЖЕНИЙ В ФИНАЛАХ ПАРНЫХ ТБШ. БАМ!» — написал Рик Маччи в соцсетях.

А вот полуфиналист Уимблдона-2018 Джон Иснер колеблется насчёт камбэка Серены. «Я говорю нет. Я имею в виду, что не уверен в этом. Однако если нужно сделать выбор только в пользу «да» или «нет», то я склоняюсь к «нет». Но, конечно, я не удивлюсь, если она это сделает», — сказал американский теннисист в подкасте Nothing Major Show.

При этом бронзовый призёр ОИ-2016 в парном разряде Стив Джонсон абсолютно уверен в возобновлении карьеры Уильямс. «Вернётся ли Серена? Да, на 100%! Ты не заявляешься в пул допинг-тестирования, чтобы не совершить камбэк», — заявил спортсмен в подкасте «Nothing Major Show».

Победитель Олимпиады-2016 в миксте Джек Сок тоже не сомневается в этом событии, а ещё поделился вероятными мотивами 23-кратной чемпионки ТБШ. «Да, конечно, Серена вернётся. И я думаю, что это связано с Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе в 2028 году. Но, конечно же, никогда нельзя знать наверняка… Это просто мысль», — высказался трёхкратный чемпион ТБШ в парном разряде в подкасте Nothing Major Show.

Серена Уильямс с золотом ОИ-2012 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Джим Курье считает, что Уильямс не стала бы просто так вносить себя в программу допинг-тестирования. «У вас есть приложение, которое называется программа Whereabouts. Так что вы указываете один час в день, когда вы должны быть там. Это огромные хлопоты, все игроки жалуются на это. Если вы пропустите три теста в течение 12 месяцев… Это то же самое, что провалить тест на наркотики. Так что ни один человек, который не намерен играть в профессиональный теннис, не захочет включить себя в этот список, особенно кто-то, у кого столько опыта в этом, как у Серены Уильямс», — приводит слова американца 9News.

Любопытно, что в декабре 2025 года Винус Уильямс говорила, что сомневается в камбэке младшей сестры. «Могу говорить только за себя. Я даже не могу заставить её выйти на корт, она не тренируется (смеётся). Как по мне, это [возобновление карьеры] крайне маловероятно», – приводит слова Уильямс-старшей пресс-служба WTA.

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что была бы рада вновь увидеть Серену Уильямс в туре. «Я слышала, что она наслаждается своей жизнью. Всё, что делает её счастливой, делает счастливой и меня. Если она захочет вернуться, это её решение. Будет здорово увидеть её снова на корте. У неё отличный характер, с ней очень весело. Это было бы просто замечательно! Я ни с кем об этом не говорила, но чувствую, что все мы думаем одинаково. Это её жизнь, пусть делает то, что делает её счастливой», — отметила белоруска на пресс-конференции на Australian Open.

Победительница Итогового турнира — 2018 Элина Свитолина думает, что возобновление карьеры Уильямс было бы отличной историей. «Серена правда возвращается? Ого! Я не слышала об этом. Это было бы невероятно для спорта, безусловно. Серена такая великая чемпионка и добилась так многого, она столько сделала для нашего спорта… Она была источником вдохновения для женщин во всём мире. Это определённо будет отличная история!» — подчеркнула украинка.

Говорить о возвращении Серены Уильямс в профессиональный тур со 100-процентной вероятностью пока рано, однако вышеупомянутые заявления от источников не возникают на пустом месте. Да и активные тренировки американки вместе с её появлением в пуле допинг-тестирования говорят сами за себя.

В любом случае потенциальное возобновление карьеры легендарной спортсменки стало бы одним из самых интригующих событий последних лет в женском теннисе. Не исключено, что у болельщиков даже появится шанс увидеть 23-кратную чемпионку ТБШ на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе.