Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Серена Уильямс может вернуться в теннис: что известно, тренировки, допинг-тестирования, планы, мнения экспертов, Курье, Соболенко

«Посмотрим, что будет. Это ни «да» и ни «нет». Так вернётся ли Серена в теннис в 2026-м?
Маргарита Сальникова
Серена Уильямс
Комментарии
По слухам, американка может выйти на корт с сильнейшими спортсменками мира уже этой весной.

44-летняя Серена Уильямс решила вернуться? Разговоры о её вероятном возвращении в тур возникают с завидной регулярностью последние сезоны. Легендарная спортсменка, выигравшая 23 трофея ТБШ в одиночном разряде, не выходила на корт с US Open — 2022, где в третьем круге уступила австралийке Айле Томлянович. За это время интересы бывшей первой ракетки мира сосредоточились на светской жизни и семье — американка постоянно посещает модные мероприятия и церемонии награждения, а также родила ещё одну дочь. Однако в последнее время вера болельщиков и экспертов в возможный камбэк Серены укрепляется. Кроме того, сама спортсменка уже не так яро опровергает слухи.

Материалы по теме
Бурная жизнь сестёр Уильямс. Винус готовится к свадьбе, а Серену проверяют на допинг
Бурная жизнь сестёр Уильямс. Винус готовится к свадьбе, а Серену проверяют на допинг

В декабре 2025 года появилась информация, что Уильямс попала в пул допинг-тестирования за октябрь. Теннисисты должны находиться в этом списке не менее шести месяцев до участия в официальных турнирах, а ещё им необходимо предоставлять информацию о своём местонахождении для случайных проверок.

«Она нас уведомила, что желает вернуться в пул допинг-тестирования. Не знаю, означает ли это её возвращение или она просто рассматривает такой вариант. Единственное, что могу сказать: она снова в пуле и должна заявлять о своём местоположении», — приводит слова представителя пресс-службы ITIA издание The Athletic.

Известный журналист Бен Ротенберг заявил, что Серена хотела вернуться и выступить на US Open — 2025, но не успела восстановиться в программе допинг-тестирования. «Серена рассматривала возможность камбэка ещё раньше. Она впервые подала заявку в августе 2025 года, за несколько недель до US Open, вероятно, чтобы сыграть в парном разряде в Нью-Йорке вместе с сестрой Винус. Однако заявки из-за такого спонтанного возвращения, поданные в последний момент от официально завершивших карьеру игроков, не допускаются», — говорится на сайте Ротенберга Bounces.

Серена Уильямс и Винус Уильямс

Серена Уильямс и Винус Уильямс

Фото: Elsa/Getty Images

Тем не менее Уильямс поспешила развеять слухи о вероятном камбэке. «Боже, ребята, я НЕ возвращаюсь. То, как разлетелись эти слухи, — просто безумие», — сообщила 23-кратная чемпионка ТБШ в соцсетях.

Казалось бы, история закончится на этом резком опровержении, однако в январе 2026 года легендарная американка сходила на проект Today Show, где в беседе с ведущей шоу не стала так упорно отрицать возвращение.

— Недавно вы снова попали в пул допинг-тестирования, что некоторые считают предвестником возвращения в теннис. Поэтому я должна спросить, возвращаетесь ли вы в профессиональный теннис?
— Ну серьёзно? Вы спрашиваете об этом на шоу? Боже мой.

— Это значит «нет»?
— Это значит «нет»? Все эти люди на вашей съёмочной площадке смеются, это отвлекает. Вы нас отвлекаете?

— Хорошо, но вы не сказали ни «да», ни «нет»!
— Я просто хорошо провожу время и наслаждаюсь жизнью прямо сейчас. Посмотрим, что будет. Это и ни «да», и ни «нет». Я не знаю, я просто посмотрю, что произойдёт, — сказала теннисистка в эфире Today Show.

По информации журналиста Бена Ротенберга для сайта Bounces, Серену Уильямс не так давно заметили на тренировке с бывшим американо-канадским теннисистом 38-летним Джессом Левайном. Экс-спортсмен не выиграл ни одного турнира ATP за время выступления в туре, а его наивысшим достижением является 69-я строчка в мировой классификации. После завершения карьеры Левайн успел поработать с американкой Мэдисон Киз с декабря 2015 года по май 2016-го.

Материалы по теме
Соболенко сенсационно проиграла американке финал AO. Мэдисон Киз — новая чемпионка ТБШ
Соболенко сенсационно проиграла американке финал AO. Мэдисон Киз — новая чемпионка ТБШ

Ротенберг утверждает, что, если бы Уильямс планировала вернуться только в августе [на US Open — 2026], её тренировки не были бы такими интенсивными в январе. Если учитывать, что в октябре 2025-го имя Серены появилось в актуальном пуле допинг-тестирования, американская спортсменка сможет вернуться на соревнования уже в апреле текущего года. Однако стоит отметить, что доподлинно неизвестно, когда именно она попала в список. Так что не исключено, что мы увидим теннисистку немного раньше — например, на её любимом турнире в Майами. В любом случае нет сомнений, что организаторы любых турниров согласятся предоставить уайлд-кард 23-кратной чемпионке ТБШ, если та действительно решится на камбэк.

По словам Саймона Бриггса из издания Telegraph Sport, в теннисных кругах ходят слухи, что Уильямс провела US Open — 2025, общаясь с друзьями и бывшими соперниками о качестве игры действующих спортсменов. Журналист заявляет, что Серена уверена в своей способности конкурировать с ними. Кроме того, источники Telegraph Sport сообщают, что американка серьёзно настроена на выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2026.

В соцсетях Уильямс часто делится кадрами теннисных тренировок, а под одним из постов спортсменка оставила подпись, в очередной раз наводящую на мысли о вероятном возвращении легенды. «Я твёрдо убеждена, что хочу вернуть себе былую форму», — заявила экс первая ракетка на своей странице.

23-кратная чемпионка ТБШ сейчас находится в лучшем физическом состоянии, чем была пару лет назад. Американке удалось сбросить лишний вес не только благодаря усердным тренировкам, но и посредством принятия лекарственных препаратов. «Чувствую себя великолепно, я здорова. Чувствую лёгкость как физическую, так и душевную. Я много изучала этот вопрос [применения препаратов]. В чём преимущества? В чём их отсутствие? Я очень хотела во всём разобраться, прежде чем просто начать. Врачи оказали мне огромную поддержку, и мне было легко получить лекарство. Я похудела более чем на 14 кг и была очень рада этому», — приводит слова Уильямс People.

Теннисное сообщество разделилось во мнениях по поводу потенциального камбэка Серены Уильямс. Одни эксперты скептически относятся к этому слуху, а другие лишь подогревают интерес к вероятному событию. Так, бывший тренер 23-кратной чемпионки ТБШ считает, что американка вернётся для игры в паре с сестрой Винус. «Мне кажется, Серена несколько раз появится на корте и сыграет в паре с Винус. Она полностью готова к бою. Когда они играют, они по-прежнему могут победить кого угодно, когда угодно и где угодно. 14 ПОБЕД И 0 ПОРАЖЕНИЙ В ФИНАЛАХ ПАРНЫХ ТБШ. БАМ!» — написал Рик Маччи в соцсетях.

А вот полуфиналист Уимблдона-2018 Джон Иснер колеблется насчёт камбэка Серены. «Я говорю нет. Я имею в виду, что не уверен в этом. Однако если нужно сделать выбор только в пользу «да» или «нет», то я склоняюсь к «нет». Но, конечно, я не удивлюсь, если она это сделает», — сказал американский теннисист в подкасте Nothing Major Show.

Материалы по теме
«Не могу ей не сочувствовать». Серена наконец-то поняла, через какой ужас прошла Шарапова
«Не могу ей не сочувствовать». Серена наконец-то поняла, через какой ужас прошла Шарапова

При этом бронзовый призёр ОИ-2016 в парном разряде Стив Джонсон абсолютно уверен в возобновлении карьеры Уильямс. «Вернётся ли Серена? Да, на 100%! Ты не заявляешься в пул допинг-тестирования, чтобы не совершить камбэк», — заявил спортсмен в подкасте «Nothing Major Show».

Победитель Олимпиады-2016 в миксте Джек Сок тоже не сомневается в этом событии, а ещё поделился вероятными мотивами 23-кратной чемпионки ТБШ. «Да, конечно, Серена вернётся. И я думаю, что это связано с Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе в 2028 году. Но, конечно же, никогда нельзя знать наверняка… Это просто мысль», — высказался трёхкратный чемпион ТБШ в парном разряде в подкасте Nothing Major Show.

Серена Уильямс с золотом ОИ-2012

Серена Уильямс с золотом ОИ-2012

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Джим Курье считает, что Уильямс не стала бы просто так вносить себя в программу допинг-тестирования. «У вас есть приложение, которое называется программа Whereabouts. Так что вы указываете один час в день, когда вы должны быть там. Это огромные хлопоты, все игроки жалуются на это. Если вы пропустите три теста в течение 12 месяцев… Это то же самое, что провалить тест на наркотики. Так что ни один человек, который не намерен играть в профессиональный теннис, не захочет включить себя в этот список, особенно кто-то, у кого столько опыта в этом, как у Серены Уильямс», — приводит слова американца 9News.

Любопытно, что в декабре 2025 года Винус Уильямс говорила, что сомневается в камбэке младшей сестры. «Могу говорить только за себя. Я даже не могу заставить её выйти на корт, она не тренируется (смеётся). Как по мне, это [возобновление карьеры] крайне маловероятно», – приводит слова Уильямс-старшей пресс-служба WTA.

Материалы по теме
Серена зажгла на Супербоуле. Она исполнила безумный танец, высмеяв бывшего бойфренда
Серена зажгла на Супербоуле. Она исполнила безумный танец, высмеяв бывшего бойфренда

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что была бы рада вновь увидеть Серену Уильямс в туре. «Я слышала, что она наслаждается своей жизнью. Всё, что делает её счастливой, делает счастливой и меня. Если она захочет вернуться, это её решение. Будет здорово увидеть её снова на корте. У неё отличный характер, с ней очень весело. Это было бы просто замечательно! Я ни с кем об этом не говорила, но чувствую, что все мы думаем одинаково. Это её жизнь, пусть делает то, что делает её счастливой», — отметила белоруска на пресс-конференции на Australian Open.

Победительница Итогового турнира — 2018 Элина Свитолина думает, что возобновление карьеры Уильямс было бы отличной историей. «Серена правда возвращается? Ого! Я не слышала об этом. Это было бы невероятно для спорта, безусловно. Серена такая великая чемпионка и добилась так многого, она столько сделала для нашего спорта… Она была источником вдохновения для женщин во всём мире. Это определённо будет отличная история!» — подчеркнула украинка.

Говорить о возвращении Серены Уильямс в профессиональный тур со 100-процентной вероятностью пока рано, однако вышеупомянутые заявления от источников не возникают на пустом месте. Да и активные тренировки американки вместе с её появлением в пуле допинг-тестирования говорят сами за себя.

Материалы по теме
Серена чуть не упала в Сену на церемонии открытия ОИ. А с её мужем произошёл дикий курьёз
Фото
Серена чуть не упала в Сену на церемонии открытия ОИ. А с её мужем произошёл дикий курьёз

В любом случае потенциальное возобновление карьеры легендарной спортсменки стало бы одним из самых интригующих событий последних лет в женском теннисе. Не исключено, что у болельщиков даже появится шанс увидеть 23-кратную чемпионку ТБШ на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android