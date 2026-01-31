В Мельбурне завершается первый ТБШ в сезоне. В субботу на корте появятся две сильнейшие теннисистки.

Соболенко и Рыбакина бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Australian Open. В субботу, 31 января, в Мельбурне пойдут финалы. У мужчин будет выходной, зато женщины проведут главный матч. На него выйдут теннисистки, уже игравшие в финальных встречах ТБШ и познавшие вкус большой победы: Арина Соболенко (первый номер посева) – Елена Рыбакина (5). Соперницы уже играли 14 раз, и счёт личных встреч пока 8-6 в пользу белоруски. Также пройдут полуфиналы в юниорском турнире среди девушек. До этой стадии добрались сразу две россиянки – Рада Золотарёва и Екатерина Тупицына. Все подробности – в нашем лайве.