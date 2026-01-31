Скидки
Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко и Рыбакина бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Даниил Сальников
Арина Соболенко и Елена Рыбакина
Комментарии
В Мельбурне завершается первый ТБШ в сезоне. В субботу на корте появятся две сильнейшие теннисистки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Australian Open. В субботу, 31 января, в Мельбурне пойдут финалы. У мужчин будет выходной, зато женщины проведут главный матч. На него выйдут теннисистки, уже игравшие в финальных встречах ТБШ и познавшие вкус большой победы: Арина Соболенко (первый номер посева) – Елена Рыбакина (5). Соперницы уже играли 14 раз, и счёт личных встреч пока 8-6 в пользу белоруски. Также пройдут полуфиналы в юниорском турнире среди девушек. До этой стадии добрались сразу две россиянки – Рада Золотарёва и Екатерина Тупицына. Все подробности – в нашем лайве.

Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open – 2026. Девушки. Сетка
Australian Open — девушки. 1/2 финала
31 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова
Не начался
1 2 3
         
         
Рада Золотарёва
Россия
Рада Золотарёва
Р. Золотарёва
Australian Open — девушки. 1/2 финала
31 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Ти Фродин
США
Ти Фродин
Т. Фродин
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Накануне прошёл 13-й день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.

00:01 Даниил Сальников

Расписание субботы

Сегодня пройдёт финал первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в женском одиночном разряде. Также сыграют юниорки, представляющие Россию. Вот как выглядит расписание дня.

