Соболенко и Рыбакина бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Australian Open. В субботу, 31 января, в Мельбурне пойдут финалы. У мужчин будет выходной, зато женщины проведут главный матч. На него выйдут теннисистки, уже игравшие в финальных встречах ТБШ и познавшие вкус большой победы: Арина Соболенко (первый номер посева) – Елена Рыбакина (5). Соперницы уже играли 14 раз, и счёт личных встреч пока 8-6 в пользу белоруски. Также пройдут полуфиналы в юниорском турнире среди девушек. До этой стадии добрались сразу две россиянки – Рада Золотарёва и Екатерина Тупицына. Все подробности – в нашем лайве.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Накануне прошёл 13-й день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.
Расписание субботы
Сегодня пройдёт финал первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в женском одиночном разряде. Также сыграют юниорки, представляющие Россию. Вот как выглядит расписание дня.
- 31 января 2026
-
00:37
-
00:30
-
00:07
- 30 января 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:48
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:04
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:41
-
20:10
-
19:56
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:25
-
19:00
-
18:58
-
18:52
-
18:49
-
18:45
-
18:39
-
18:33