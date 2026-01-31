Российская теннисистка — в финале юниорского Аustralian Оpen! Три года такого не было

В субботу, 31 января, на юниорском Открытом чемпионате Австралии прошли полуфинальные матчи среди девушек. В обеих встречах принимали участие россиянки. В верхней половине сетки Екатерина Тупицына сражалась с американкой Ти Фродин, посеянной под восьмым номером.

Предстартовые расклады говорили не в пользу Тупицыной. 17-летняя россиянка лишь в прошлом году дебютировала на юниорских турнирах «Большого шлема» и не выиграла ни одного матча. А её ровесница Фродин дебютировала ещё на US Open — 2023; правда, далёкий поход по сетке ей удался только теперь. В четвертьфинале американка разгромила другую россиянку Марию Макарову (13) — 6:3, 6:0. Тупицына же выдержала сложное сражение с китаянкой Синьжань Сунь (6) — 3:6, 7:5, 7:5.



В пользу Фродин говорило и её место в юниорском рейтинге. Ти в настоящий момент является 15-й ракеткой мира в соответствующей возрастной категории, а Тупицына идёт лишь 92-й. Несмотря на это, россиянка не отдала американке ни партии, притом что стабильной игры ей продемонстрировать не удалось. Впрочем, Фродин допускала неточности ещё чаще. Екатерина за матч совершила 25 невынужденных ошибок (в том числе восемь двойных), а её соперница — 32 (шесть двойных).

В первом сете Тупицына дважды уступала с брейком, но восстанавливала равенство, а после 3:3 выиграла три гейма подряд. Подавая на партию, россиянка ушла с двух брейк-пойнтов и реализовала второй сетбол — 6:3. Во второй партии Екатерина сразу ушла в отрыв, взяв первые четыре гейма. Один брейк она упустила, но это не помешало ей победить. В девятом гейме Тупицына не использовала матчбол на приёме, а в 10-м под ноль подала на выход в финал — 6:3, 6:4 за 1 час 14 минут.

А в нижней половине сетки 17-летняя Рада Золотарёва играла Ксенией Ефремовой (3), которая на год младше. Уроженка Москвы ещё в детстве вместе с родителями переехала во Францию и на соревнованиях с 2023 года выступает за эту страну. Ефремова, двукратная четвертьфиналистка предыдущих юниорских мэйджоров, в общей сложности в седьмой раз выступала в основной сетке. Золотарёва же лишь во второй раз играла на ТБШ — после «Ролан Гаррос» 2025 года, где она проиграла в первом же круге.

Да, в этом полуфинале представительница России тоже не была фаворитом. Ефремова является седьмой ракеткой мира в юниорах, а Золотарёва располагается на 44-й строчке. Впрочем, чуть ранее на этом турнире Рада доказала, что способна на приятные сюрпризы. Так, во втором раунде она одержала двухсетовую победу (7:5, 6:4) над чешкой Яной Ковачковой, имевшей второй номер посева.

В этой встрече россиянка не смогла пройти дальше. В первой партии Золотарёва получила «баранку», хотя в четырёх геймах из шести было «ровно». Во втором гейме Рада упустила два брейк-пойнта — неизвестно, как всё сложилось бы, сравняй она счёт в начале сета. Во второй партии Золотарёва в восьмом гейме сделала второй брейк, затем, подавая на сет при 5:3, не взяла ни очка, однако после этого ещё раз взяла чужую подачу и, выиграв партию со счётом 6:4, перевела игру в решающий сет. Там Ефремова оказалась чуть сильнее. После стартового обмена брейками теннисистки шли вровень. В девятом гейме француженка добилась ключевого брейка, после чего под ноль подала на матч — 6:0, 4:6, 6:4 за 1 час 42 минуты.

Таким образом, в воскресном финале за трофей сразятся Тупицына и Ефремова. Это будет их первый очный матч. Француженка и здесь будет фаворитом — может, россиянке удастся не пустить её к титулу? Поболеем за Екатерину!

Три года назад, к слову, в финале юниорского AO Алина Корнеева в драматичном противостоянии переиграла Мирру Андрееву. Андреева затем перешла на взрослый уровень, а Корнеева ещё и юниорский «Ролан Гаррос» выиграла.