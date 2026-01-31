Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open

Женский турнир в рамках Australian Open – 2026 подошёл к концу! Утром в субботу, 31 января, Арина Соболенко и Елена Рыбакина сошлись в финале австралийского турнира «Большого шлема».

Соболенко (№1) и Рыбакина (№5) идеально прошли путь на этом Australian Open – обе добрались до финала без потери сета! В прошлый раз так же безукоризненно до решающей стадии в Австралии дошли Жюстин Энен и Ким Клейстерс в сезоне-2004.

Арина в Мельбурне в этом году одержала победу над Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной, Чжосюань Бай, Анастасией Потаповой, Викторией Мбоко, Ивой Йович и Элиной Свитолиной. Елена одолела Кайю Юван, Варвару Грачёву, Терезу Валентову, Элисе Мертенс, Игу Швёнтек и Джессику Пегулу.

Друг с другом Соболенко и Рыбакина встречались совсем недавно, в финале Итогового турнира в Эр-Рияде. Тогда победа осталась за Еленой (6:3, 7:6). Девушки также пересекались и в решающем матче на Australian Open три года назад – в том поединке чемпионкой стала Арина. Она же, к слову, и лидирует в их противостоянии (8-6).

Арина Соболенко и Елена Рыбакина в финале Australian Open Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перед финалом девушки оценили перспективы друг друга в предстоящей встрече.

«Последний матч, который мы здесь играли, был очень равным. Во время него у меня были небольшие шансы, но в конце третьего сета Арина сделала шаг вперёд. Она подавала намного лучше и заслужила победу.

С тех пор прошло много лет, сыграно много матчей. Надеюсь, я смогу использовать весь опыт, который приобрела в том финале, применить его в нашей субботней встрече, показать всё, на что способна, конечно, быть сосредоточенной на подаче. Поскольку мы обе очень агрессивные игроки, подача является ключевым фактором. Буду бороться до конца, и надеюсь, на этот раз удача будет на моей стороне», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

«У неё тяжёлые, глубокие, плоские удары, против таких нелегко. У нас с ней богатая история, она невероятная теннисистка, мы провели много отличных битв, финалов. С нетерпением жду того, чтобы противостоять её мощи», — поделилась Соболенко с журналистами.

А начала Рыбакина действительно мощно – с раннего брейка! Помогли ей в этом невероятная концентрация, «чтение» подачи соперницы и пара приёмов навылет. Следующий же гейм Елена начала с эйса со скоростью под 190 км/ч и закрыла его под ноль. Только после этого Соболенко начала понемногу вливаться в игру: стремилась сокращать розыгрыши до двух-трёх ударов, рано встречать мяч и максимально открывать себе корт. Постепенно это стало приносить свои плоды Арине, но не всегда и не сразу – всё же Рыбакина подошла к этому матчу в роскошной форме – и ментальной, и физической.

Главное оружие Елены – подача – была в порядке, даже несмотря на то, что по итогам стартового сета процент попадания первой составлял только 48%. Важно было другое – представительница Казахстана выигрывала на первой подаче 79% розыгрышей. Именно это и позволило ей пронести сделанный ранее брейк через всю партию.

Первый сет ушёл в руки Рыбакиной за 48 минут и со счётом 6:4. Но это на самом деле ещё ни о чём не говорило: всё же три года назад в финале Австралии Соболенко тоже уступила стартовую партию, а следом взяла две подряд.

Елена Рыбакина Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В начале второго сета Соболенко, конечно, чувствовала себя более раскованно, чем на старте поединка, и этим постепенно поддавливала Рыбакину. Ещё во втором гейме Арина создала проблемы сопернице, заработав в сумме три брейк-пойнта! В этот момент Елену спасла подача, однако белоруска продолжала настаивать на своём.

Довести свою тактику до ума Соболенко смогла на приёме в 10-м гейме. Ни одного розыгрыша не позволила Арина взять своей оппонентке, начала прессинговать физически и психологически, и как следствие – сделала важнейший брейк! За 50 минут первая ракетка мира взяла сет со счётом 6:4 и перевела игру в решающую партию. По виннерам и невынужденным Арина набрала 9/9, Елена – 10/8.

Арина Соболенко Фото: Kelly Defina/Getty Images

Одной из главных задач для Соболенко в этом матче было сохранить спокойствие и обрести терпеливость, выжидая возможностей и не опережая события. И Арине был просто необходим третий сет, чтобы дотерпеть и найти моменты, в которых можно будет действовать мощнее и хитрее Рыбакиной.

Всё это позволило Соболенко забрать подачу Рыбакиной, в следующем же гейме спасти брейк-пойнт и повести в решающем сете по геймам 3:0. Стефано Вуков – тренер Елены – регулярно общался со своей подопечной, подсказывал и при счёте 0:3, 30:30 попросил её вложить больше силы в подачу и действовать активнее. Сразу после этого представительница Казахстана сделала две неберущиеся подачи и оформила обратный брейк. Да и вообще, взяла четыре гейма подряд. Магия, не иначе!

Уступая со счётом 3:4, Соболенко попробовала действовать более резво и разнообразно, но против схемы Рыбакиной «удар навылет +1» ничего не могла противопоставить. Елена вышла подавать на матч при счёте 5:4, выдала нервный гейм, однако с первой же попытки закрыла встречу эйсом!

Рыбакина, отыгравшись с 0:3 в решающем сете, одержала невероятную победу с итоговым счётом 6:4, 4:6, 6:4. Финалистки провели на корте 2 часа 18 минут! А Соболенко второй год подряд уступила в решающей битве на Australian Open.

Для Рыбакиной этот трофей стал 12-м в карьере, а «Шлем» – вторым после победы на Уимблдоне-2022. Елена взяла пятый финал подряд и 20-й матч из последних 21. А ещё обеспечила себе возвращение на третью строчку рейтинга!

А уже в воскресенье, 1 февраля, Карлос Алькарас и Новак Джокович разыграют в Мельбурне мужской трофей! За развязкой этого Australian Open не забывайте следить вместе с «Чемпионатом».