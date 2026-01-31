На кону историческая победа! В финале AO Джокович и Алькарас сыграют больше чем за титул

Карлос и Новак перед решающим матчем провели на корте 10 сетов и почти 10 часов на двоих. У кого останутся силы на решающий поединок?

Полуфинальные поединки на Australian Open — 2026 отгремели, и дело дошло до решающего матча. На этой стадии сойдутся 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и 22-летний Карлос Алькарас, на счету которого уже шесть титулов такого уровня. На кону — историческое событие в теннисе. Либо серб запишет на свой счёт рекорд всех времён по количеству трофеев на мэйджорах, либо испанец станет самым молодым теннисистом, собравшим карьерный «Шлем».

Оба полуфинальных матча на Australian Open получились изматывающими и сумасшедшими по накалу страстей. В первом из сражений Карлос Алькарас и Александр Зверев боролись за выход в следующую стадию на протяжении 5 часов 27 минут. Этот поединок стал третьим по продолжительности за всю историю турнира! Испанец вёл 2:0 по сетам, однако теннисиста внезапно подвели проблемы с ногами, и он уступил сопернику две партии. Но спортсмен постепенно обрёл контроль над игрой и в пятом отрезке матча вырвал победу, впервые в карьере добравшись до финала мельбурнского «Шлема» — 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Шестикратный чемпион ТБШ ещё раз закрепил своё уникальное достижение: он никогда не проигрывает, если ведёт 2:0 по сетам.

На пресс-конференции после победы над Зверевым первая ракетка мира подробно рассказал о своём самочувствии и объяснил, почему брал медицинский тайм-аут. «Матч был очень выматывающим. У меня были судороги до этого, вначале – только одна мышца. Я даже сначала не думал, что это судорога, не знал, что именно это, просто пошёл на форхенд и почувствовал что-то в правой приводящей. Поэтому позвал физио. В тот момент остальные мышцы в ногах были в порядке. Ну, не в порядке, но приемлемо. А после я не знал, что происходит, станет ли хуже или нет… Однако в тот момент я позвал физио и сказал, что хочу бежать на форхенд и чувствую правую приводящую. Он решил взять медицинский тайм-аут. Потом я взял три напоминания, при смене сторон, и всё.

Устал. Тело могло бы получше себя чувствовать, однако это нормально после пяти с половиной часов игры. Сделаю всё возможное, чтобы завтра чувствовать себя лучше. Приму ледяную ванну, поработаю с физио, и посмотрим. Надеюсь, всё обойдётся, но после такого длинного матча на таком высоком уровне мышцы напряжены. Сделаю всё возможное, чтобы быть в порядке к финалу», — отметил спортсмен.

Карлос Алькарас Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился мнением о встрече Алькараса и Зверева и объяснил, почему испанцу удалось победить. «В третьем сете матча Алькарас — Зверев был момент, когда у Карлоса случилась проблема с мышцей. Её так зажало, что он не мог свободно двигаться. Но как он играл после этого! Алькарас играл в один удар, просто зажал Зверева. Испанец не мог играть на полную катушку, однако Зверев был пассивен и дал ему возможность победить. Весь свой бензин, все силы он оставил при счёте 5:3», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, расхвалил «менталку» шестикратного чемпиона ТБШ. «Алькарас провёл мастер-класс по психологической устойчивости совершенно нового уровня, подобного которому мы никогда прежде не видели. Лучший игрок на этой планете как на корте, так и за его пределами, ведь его разум — словно гранит», — высказался Рик в соцсетях.

Благодаря победе в полуфинале AO-2026 22-летний Алькарас стал самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в решающие матчи на всех ТБШ. А ещё Карлос добрался до четырёх финалов подряд на мэйджорах и оказался самым юным спортсменом в Открытой эре по этому показателю. Для испанца это будет уже 33-й решающий поединок в карьере (при 24 победах и восьми поражениях) и восьмой – на «Шлемах» (6-1).

Во втором полуфинале на Australian Open — 2026 тоже получилась грандиозная битва. За путёвку в решающий матч вторая ракетка мира Янник Синнер и 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович бились 4 часа 12 минут. Борьба была изнурительной для обоих теннисистов, однако 38-летний Джокович смог вытащить пятисетовик и одолеть 24-летнего Синнера — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В итоге четвёртая ракетка мира прервал пятиматчевую серию поражений от Янника, счёт личных встреч теперь — 6-5 в пользу итальянца. Кроме того, 24-кратный чемпион ТБШ остановил страйк Синнера из 20 выигранных матчей на турнирах ATP, начатый на «пятисотнике» в Вене-2025, а ещё не дал итальянцу защитить титул на мельбурнском «Шлеме» третий год подряд. Серия побед Янника в Мельбурне, начиная с 2024 года, прервалась на отметке 19.

Для серба грядущий финал станет уже 11-м на Australian Open, причём статистика побед-поражений спортсмена в таких поединках — 10-0. Всего же для Новака это будет 145-й решающий матч в карьере и 38-й на ТБШ. Любопытно, что 38-летний Джокович стал самым возрастным финалистом на мельбурнском мэйджоре, превзойдя предыдущий рекорд 37-летнего Кена Розуолла. А ещё теннисист одержал 28-ю победу над игроком из топ-10 на одном «Шлеме». Подобное удавалось лишь Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» (32 победы над топ-10).

В мини-интервью на корте Новак поделился эмоциями после драматичной победы в полуфинале Australian Open. «Честно говоря, я сейчас не нахожу слов. О боже мой. Это кажется чем-то нереальным. Играли четыре часа. Вспоминаю, как в 2012 году я играл с Рафой в финале, который длился почти шесть часов. Уровень интенсивности и качества тенниса был чрезвычайно высок. Я знал, что это единственный способ выиграть у него сегодня. Он выиграл у меня последние пять матчей. У Янника был номер моего мобильного телефона, поэтому мне пришлось сменить его сегодня вечером (смеётся). Но шутки в сторону. Я поблагодарил его возле сетки за то, что он позволил мне хотя бы один раз выиграть за последние пару лет. Я испытываю к нему огромное уважение. Невероятный игрок, он доводит тебя до предела, что он и сделал сегодня вечером со мной. Так что он заслуживает бурных аплодисментов за свою игру», — сказал теннисист.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский остался под впечатлением от игры 24-кратного чемпиона ТБШ. «Удивлён, что Джокович сыграл пять сетов. Не думал, что физически он готов. На этом турнире первый раз видел Синнера, которого чуть-чуть поджало. Он не показал той игры, которую все рассчитывали увидеть от него. Синнер дал Джоковичу шанс, а тот им воспользовался. Молодец! Все шансы, которые Новаку дал соперник, были использованы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отметил, что поражение второй ракетки мира оказалось для него внезапным. «Не ожидал, что Синнер проиграет Джоковичу. До этого итальянец пять раз подряд его обыгрывал, и после такого Новаку наверняка было непросто выходить на корт с психологическим давлением. Но Джокович большой молодец», — подчеркнул Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, за счёт чего Новак одолел Янника. «Эта победа лишний раз подтверждает величие Джоковича. Очередной выход в финал Открытого чемпионата Австралии. Ему немало лет, но это не мешает показывать прекрасную игру. Он почти ни в чём не уступал Синнеру, Новак его переиграл за счёт понимания игры. Итальянец допускал ошибки в решающих моментах. Матч был равный, но опыт многое значит, плюс элемент везения тоже был за Джоковичем», — сказал Янчук в интервью Metaratings.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков красочно прокомментировал встречи, в которых разыгрывались путёвки в финал мельбурнского «Шлема». «Два пятисетовых полуфинала на Australian Open — это что-то. Праздник, австралийское торжество! Матчи выдались потрясающими. Феноменально, что четверо лучших теннисистов на сегодняшний день вышли в полуфиналы. И в каждом была битва до самого конца, уровень тенниса потрясающий», — поделился Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Призёр Олимпийских игр Надежда Петрова восхитилась итогами сражений в 1/2 финала AO. «Просто феноменальные полуфиналы выдались у мужчин! Вы это видели? Нервная пятисетовая борьба в матче Алькарас – Зверев и настоящая заруба в пяти сетах у Джоковича и Синнера! Джокович вообще феноменально отыграл: как он играл близко к линии, как он шёл на мяч, как он прям прыгнул выше своей головы. Большой молодец! И оба теннисиста – и Джокович, и Алькарас – радовались, как будто бы выиграли «Большой шлем». Невероятно. Ждём финала! Надеюсь, что он будет таким же красочным», — написала Петрова в своём телеграм-канале.

Итак, в воскресном решающем матче на Australian Open схлестнутся теннисисты, которые в полуфинальных поединках на двоих провели аж 10 сетов и 9 часов 38 минут! У кого же осталось больше сил: у Новака Джоковича или Карлоса Алькараса? Счёт личных встреч — 5-4 в пользу серба, однако последний поединок выиграл испанец в 1/2 финала US Open — 2025. На Australian Open теннисисты до этого боролись лишь однажды, в 2025 году, и в той четвертьфинальной встрече победил серб.

№ Турнир Результат 1 Мадрид-2022, 1/2 финала 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Алькараса 2 «Ролан Гаррос» — 2023, 1/2 финала 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Джоковича 3 Уимблдон-2023, финал 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Алькараса 4 Цинциннати-2023, финал 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) в пользу Джоковича 5 Итоговый турнир — 2023, 1/2 финала 6:3, 6:2 в пользу Джоковича 6 Уимблдон-2024, финал 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Алькараса 7 Олимпийские игры — 2024, финал 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу Джоковича 8 Australian Open — 2025, 1/4 финала 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Джоковича 9 US Open — 2025, 1/2 финала 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Алькараса 10 Australian Open — 2026, финал ?

Из девяти проведённых противостояний самым болезненным для Алькараса стал, пожалуй, проигрыш в финале ОИ-2024. 24-кратный чемпион ТБШ на двух тай-брейках одолел на тот момент 21-летнего спортсмена и не дал ему стать самым молодым олимпийским чемпионом по теннису.

Новак Джокович и Карлос Алькарас на ОИ-2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Теперь же, в решающем матче на Australian Open — 2026 будет решаться судьба двух мощных исторических достижений: либо Новак станет единоличным лидером по количеству трофеев на мэйджорах, либо испанец окажется самым молодым теннисистом, собравшим карьерный «Шлем».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Новаку будет непросто в противостоянии с Карлосом. «В финале сербу придётся ещё труднее. Алькарас будет иметь преимущество в темпе, в остроте атак. У Карлоса впервые были судороги, и это не самый хороший симптом от больших нагрузок. Но он восстановится и будет готов», — сказал Янчук в интервью Metaratings.

22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль тоже поделился ожиданиями в преддверии финала Australian Open — 2026. «Я думаю, что фаворитом является Карлос. Он молод, у него есть энергия, и он в расцвете сил. Но Новак есть Новак. Он совершенно особенный игрок. Это финал… Я не знаю, проигрывал ли Новак здесь в финале. Это всегда вызов, а он любит вызовы. Однако, с моей точки зрения, фаворитом является Карлос», — заявил Надаль в эфире 9News Melbourne.

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал фаворитом грядущего противостояния Карлоса Алькараса. «Честь и хвала Джоковичу! Он молодец. Комментарии тут излишни. В финале для меня фаворит Алькарас. Несмотря на то что у него тоже был тяжёлый пятисетовый матч со Зверевым, думаю, он фаворит, в первую очередь из-за молодости», — цитирует Кафельникова «Спорт-экспресс».

Известный журналист Джон Вертхейм думает, что в этом решающем матче возможен любой исход. «Этот финал навевает атмосферу Олимпийских игр — 2024, не так ли?.. И не забудьте о матче Джоковича с Алькарасом на Australian Open — 2025. Подозреваю, что Алькарас, возможно, вчера болел за победу Синнера… Считаю Карлоса фаворитом, ведь Джоковичу скоро 39 лет… Но ни один из исходов не стал бы неожиданностью», — написал теннисный обозреватель в соцсетях.

Экс первая ракетка мира Матс Виландер заявил, что опасно недооценивать 24-кратного чемпиона ТБШ. «Никогда не ставьте против Новака Джоковича. Да, трудно представить, что он обыграет Синнера и Алькараса в двух подряд матчах до пяти сетов, но пока он верит в себя, он всё ещё опасен», — сказал швед в интервью CLAY.

Исход решающего матча между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом предсказать крайне сложно. Оба теннисиста провели изнурительные полуфинальные поединки, в которых пришлось выжимать максимум — как в физическом, так и в психологическом плане. Очевидно, что к финалу каждый из них подойдёт не в идеальном состоянии, однако оба будут бороться до конца, невзирая на усталость и проблемы с самочувствием. Мотивации у обоих более чем достаточно: каждый из них борется не только за титул, но и за место в истории. Уже сейчас можно сказать, что этот финал станет особым событием для всего теннисного мира.

