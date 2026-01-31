Скидки
Australian Open — 2026: Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале и вызвала восторг теннисного мира

«Лучшее оружие против первых ракеток мира». Теннисный мир восхищён победой Рыбакиной на AO
Михаил Георгиев
Елена не собирается останавливаться на двух «Шлемах» за карьеру и скоро вполне может отнять у Арины Соболенко лидерство в рейтинге WTA.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в финале Australian Open обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4). В третьей партии Елена уступала 0:3, но сумела взять пять геймов подряд и оформить камбэк. Матчбол Рыбакина реализовала эйсом.

Елена провела третий финал турниров «Большого шлема» и завоевала второй трофей после Уимблдона-2022. На пути к титулу она ранее одолела Каю Юван, Варвару Грачёву, Терезу Валентову, Элисе Мертенс, Игу Швёнтек и Джессику Пегулу. Только Соболенко сумела выиграть сет у Елены. С понедельника Рыбакина поднимется с пятого на третье место рейтинга WTA.

Изначально казалось, что только Рыбакина в своей нынешней форме способна помешать Соболенко взять третий за четыре года титул в Мельбурне и реабилитироваться за прошлоднюю неудачу в решающем матче с Мэдисон Киз. Елена стала шестой теннисисткой в ​​Открытой эре, выигравшей свои первые два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде на харде и траве, после Амели Моресмо, Линдсей Дэвенпорт, Марии Шараповой, Мартины Хингис и Винус Уильямс.

Примечательно, что пауза Рыбакиной между титулами на Уимблдоне-2022 и AO-2026 составила три года и шесть месяцев (1302 дня). Большие перерывы между первыми двумя выигранными мэйджорами в Открытую эру были только у Ким Клейстерс (четыре года), Светланы Кузнецовой (четыре года и восемь месяцев), Аранчи Санчес-Викарио (пять лет) и Мари Пирс (пять лет и четыре месяца).

Чуть более пары месяцев назад Елена одолела первую ракетку мира Соболенко в финале Итогового турнира WTA, а на этот раз стремилась взять реванш за поражение от белоруски в финале Australian Open – 2023. Рыбакина выполнила задуманное, хотя отреагировала на триумф очень скромно и практически без эмоций. Это касается не только спокойного празднования, но и речи на корте.

«Сейчас трудно подобрать слова, однако я хочу поздравить Арину с её результатами за последние пару лет. Знаю, это тяжело, но я надеюсь, что мы ещё много раз встретимся в финалах. Хочу поблагодарить свою команду; без вас это было бы невозможно. Многое произошло, большое вам всем спасибо, и я надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе», — сказала Рыбакина во время выступления на награждении.

Фото: Phil Walter/Getty Images

Соболенко, безусловно, считалась фаворитом решающего матча, поэтому ей обидно было потерпеть второе подряд поражение в финале AO, хотя во время церемонии белоруска пыталась шутить.

«Спасибо моей команде за то, что они всегда были рядом, за то, что радовались моим поражениям в финалах. Но иногда и за то, что я их выигрывала», — сказала Соболенко с улыбкой во время речи на корте.

В любом случае победа Елены является более чем заслуженной, а её уверенная игра по-настоящему восхитила теннисное сообщество.

«Финал удался! Рыбакина перехватила решающий сет после 0:3 и начала играть активнее и интереснее. Получились качели, но концовка за Еленой. Стабильность сыграла роль — Рыбакина была в этом плане лучше. А Арина либо сносит соперника, либо нет. Когда у неё что-то не получается, шансы у соперника есть, но, когда она попадает на высокой скорости, бороться с ней тяжело. Сегодня Рыбакина играла остро, хорошо подавала. А Соболенко пыталась, на мой взгляд, играть по скорости чуть выше, чем надо», — сказал чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Захватывающий финал, теннисные качели в самом ярком их проявлении. Лена и Арина поочерёдно вели игру, держали всё в своих руках и, казалось, уже не упустят свой шанс. А дальше игра разворачивалась в обратную сторону. Лена в целом сыграла почище, смогла добавить энергию, проигрывая 0:3 в решающем сете, и перевернуть его в свою сторону. Поздравления Елене и её команде!» — заявил член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Рыбакина берёт реванш и одерживает победу в Мельбурне. Соболенко предстоит проглотить ещё одну горькую пилюлю: для неё это четвёртое поражение в последних пяти финалах на ТБШ и Итоговом», — отмечает портал UbiTennis.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Елена Рыбакина – королева захватывающего финала! Решающий матч был полон неожиданных поворотов и эмоций! Рыбакина проиграла второй сет и оказалась в положении проигрывающей 0-3 в третьем… Но она подняла свой уровень и перевернула ход матча, одержав победу!» — констатировало сообщество We Are Tennis в соцсети.

«Лёд может победить огонь. Елена Рыбакина удивила всех отличной игрой с Ариной Соболенко, которая слишком нервничала и упустила преимущество с брейком в решающем сете. Рыбакина подавила Соболенко мощью и глубиной своих ударов», — пишет сайт Punto De Break.

«Ледяная. Холодная. Елена. От 0:3 до 6:4 и титула Открытого чемпионата Австралии», — поздравил чемпионку официальный аккаунт Australian Open.

«Браво, Рыбакина! Она была хладнокровнее в решающие моменты и стабильно повышала свой уровень в третьем сете, когда при отставании 0-3 казалось, что всё кончено. Энергия и многое другое сыграли роль», — подчеркнул итальянский журналист Марко Маццони,

«Судья на вышке: «Гейм, сет, матч!» Рыбакина: никаких эмоций. Чемпионка, которая всегда делает всё по-своему. И боже мой, какой потрясающий матч она провела сегодня», — восхитился американский обозреватель Бен Ротенберг.

«Рыбакина стала первой после Марии Шараповой в 2008 году теннисисткой, завоевавшей титул в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии, взяв три матча с теннисистками из топ-6: четвертьфинал (Ига Швёнтек), полуфинал (Джессика Пегула) и финал (Арина Соболенко). Настоящая чемпионка! Рыбакина стала шестой теннисисткой в ​​этом столетии, одержавшей 10 и более побед подряд над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA, после Жюстин Энен, Серены Уильямс, Винус Уильямс, Амели Моресмо и Иги Швёнтек. Бесстрашная!» — выделяет знаковые статистические моменты Opta Ace.

«Елена Рыбакина стала теннисисткой с самым высоким процентом побед над первыми ракетками мира в истории рейтинга WTA (при выборке из как минимум 10 матчей). Рыбакина — 60%, Серена Уильямс — 58,6%, Штеффи Граф — 57,9%, Линдсей Дэвенпорт — 44,1%, Элина Свитолина — 43,8%, Жюстин Энен — ​​43,8%. Уникальная», — нашёл ещё одну интересную деталь The Tennis Letter.

Действительно, у Рыбакиной баланс 9-6 с лидерами рейтинга WTA. Портал Punto De Break назвал её «лучшим оружием против первых ракеток мира в истории», с чем сложно поспорить. Хотя и с идущими следом у казахстанской теннисистки всё неплохо. На этом AO она одолела Соболенко и Швёнтек, как прошлогодняя чемпионка Мэдисон Киз ранее. Делала это Рыбакина не только в Мельбурне. С момента появления рейтинга в 1975 году только Серена Уильямс (восемь раз) и Винус Уильямс (четыре) чаще побеждали первую и вторую ракетки мира на одном турнире, чем Рыбакина (3), а ведь у 26-летней Елены ещё много лет карьеры, чтобы обойти их.

С середины октября Рыбакина выдала потрясающий отрезок: 20 выигрышей и одно поражение, включая 10 побед подряд над теннисистками топ-10. Со следующей недели Елена станет третьей ракеткой мира, однако это далеко не предел для неё. У Рыбакиной будет 7610 очков, что немного меньше, чем у второй Иги Швёнтек (7978).

Соболенко продолжит лидировать с огромным отрывом (10 990 очков), но в долгосрочной перспективе именно Елена является очевидным кандидатом на смещение Арины, что признают авторитетные теннисные журналисты.

«Рыбакина показала невероятные результаты за последние три месяца, одолев первую ракетку мира Соболенко и вторую ракетку мира Швёнтек, а также выиграв Итоговый турнир WTA и Открытый чемпионат Австралии. Если она продолжит демонстрировать стабильные результаты, у неё будет шанс стать первой ракеткой мира», — считает Жозе Моргаду.

«Ещё два месяца назад Елена Рыбакина считалась теннисисткой, не оправдавшей ожиданий, однако теперь она полностью переписала историю своей карьеры. Елена — двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», победительница Итогового, которую в будущем должны включить в Зал славы. И у неё есть реальный шанс стать первой ракеткой мира в 2026 году!» — отметил Бастиан Фашан.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рыбакина наконец-то решила вопрос с тренером Стефано Вуковым, который успешно оспорил дисквалификацию WTA по ходу прошлого сезона и вернулся в команду казахстанской теннисистки. Все самые сложные моменты между ними остались в прошлом.

Именно подсказка хорвата «добавить энергии» при 0:3 в третьем сете финала с Соболенко моментально преобразила Елену. Да, слова Вукова выглядят очень просто, но они сработали. Елена под руководством этого тренера заметно прибавила на корте во второй половине прошлого года и не собирается сбавлять обороты. Поэтому не стоит удивляться, если к концу сезона она действительно составит конкуренцию Соболенко в борьбе за звание первой ракетки мира. Рыбакина доказала способность брать крупнейшие титулы, поэтому AO-2026 наверняка не станет концом её истории успеха.

