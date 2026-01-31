Скидки
Главная Теннис Статьи

Australian Open — 2026: сколько заработала Елена Рыбакина за титул, призовые Арины Соболенко за финал, рекорды, список Форбс

Рыбакина за титул AO заработала почти $ 3 млн. Это даже больше, чем на победном Уимблдоне
Александр Насонов
Елена Рыбакина и Арина Соболенко
Комментарии
А Арина Соболенко закрепилась на второй строчке в общеисторической таблице. Считаем призовые теннисисток.

Открытый чемпионат Австралии подходит к концу, и в субботу определилась обладательница титула в женском одиночном разряде. Ею стала уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая с 2018 года выступает под флагом Казахстана. В решающем матче Рыбакина победила белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4, отыгравшись с 0:3 в третьем сете. Эти же спортсменки встретились в финале Australian Open три года назад, и тогда сильнее была Соболенко (4:6, 6:3, 6:4). Нынешний титул стал вторым для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» — после Уимблдона-2022.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Все подробности о матче читайте в отдельном материале, а здесь поговорим о призовых. В этом году организаторы AO снова подняли выплаты участникам, и Рыбакина за титул заработала 4,15 млн австралийских долларов (далее A$), что по текущему курсу составляет примерно 2 млн 905 тыс. долларов США (далее $).

Интересно, что это далеко не самые крупные призовые Елены, заработанные за один турнир. Ей как раз и принадлежит абсолютный рекорд по этому показателю — не только среди женщин, но и среди мужчин. На Итоговом чемпионате WTA теннисистка из Казахстана выиграла все пять матчей, и её призовые тогда составили $ 5 млн 235 тыс. За титул на Уимблдоне, завоёванный три с половиной года назад, Рыбакиной выплатили $ 2 580 275 — даже меньше, чем за успешный поход на трофеем на этом AO.

Соболенко за выход в финал заработала A$ 2,15 млн, или примерно $ 1 млн 505 тыс. Разумеется, в карьере четырёхкратной чемпионки ТБШ были и более крупные призовые. Главное достижение Арины в этом смысле — титул на US Open 2025 года, который принёс ей $ 5 млн. В целом белоруска выступает на «Шлемах» успешнее Рыбакиной и потому в таблице по призовым за всю историю уступает лишь легендарной Серене Уильямс. Соболенко закрепилась на второй строчке. А Рыбакина благодаря внушительному заработку за последние две недели отыграла сразу семь мест: была 20-й, стала 13-й.

Призовые за карьеру в WTA с учётом AO-2026, $

  1. Серена Уильямс (США) — 94 816 730
  2. Арина Соболенко* (Беларусь) — 46 902 966
  3. Ига Швёнтек* (Польша) — 44 652 390
  4. Винус Уильямс* (США) — 42 994 904
  5. Симона Халеп (Румыния) — 40 236 618
  6. Виктория Азаренко (Беларусь) — 38 890 473
  7. Мария Шарапова (Россия) — 38 777 962
  8. Петра Квитова (Чехия) — 37 653 615
  9. Каролина Возняцки (Дания) — 36 479 231
  10. Анжелика Кербер (Германия) — 32 545 460
  11. Кори Гауфф* (США) — 30 838 521
  12. Элина Свитолина* (Украина) — 27 570 471
  13. Елена Рыбакина* (Казахстан) — 27 381 357

* Участвовала на AO-2026. Суммы в $ могут незначительно отличаться в ту или иную сторону от тех, что будут обнародованы в понедельник, ввиду колебаний курса валют.

Зарабатывают теннисистки и за пределами корта. Здесь также преимущество у Соболенко, которая имеет соглашения с такими спонсорами, как Audemars Piguet, Fanatics, Master & Dynamic, Nike, Whoop, Wilson Sporting Goods. Перед US Open — 2025 издание Forbes, как обычно, составило список наиболее высокооплачиваемых теннисистов и теннисисток, в котором учло заработки на корте и за его пределами. Соболенко оказалась в этом перечне на пятой строчке, а Рыбакина не попала в первую десятку.

Самые высокооплачиваемые теннисисты (август-2024 — август-2025)

МестоТеннисистНа корте, $ млнВне корта, $ млнВсего, $ млн
1Карлос Алькарас13,33548,3
2Янник Синнер20,32747,3
3Кори Гауфф12,22537,2
4Новак Джокович4,62529,6
5Арина Соболенко12,41527,4
6Чжэн Циньвэнь5,12126,1
7Ига Швёнтек91524
8Тейлор Фриц8,6715,6
9Фрэнсис Тиафо3,21215,2
10Даниил Медведев4,31014,3

Зато Рыбакина попала в список 10 самых высокооплачиваемых спортсменок по итогам 2025 года. У Елены есть соглашения с Fanatics, Lexus, Red Bull, Yonex. В этом списке они с Наоми Осакой оказались на восьмом и девятом местах. Соболенко и тут обошла казахстанскую теннисистку, уступив только Кори Гауфф.

Самые высокооплачиваемые спортсменки (2025 год)

МестоСпортсменкаВид спортаВ спорте, $ млнВне спорта, $ млнВсего, $ млн
1Кори ГауффТеннис82533
2Арина СоболенкоТеннис151530
3Ига ШвёнтекТеннис10,11525,1
4Эйлин ГуЛыжи (фристайл)0,12323,1
5Чжэн ЦиньвэньТеннис1,62122,6
6Мэдисон КизТеннис4,4913,4
7Нелли КордаГольф31013
8Елена РыбакинаТеннис8,5412,5
9Наоми ОсакаТеннис2,51012,5
10Джессика ПегулаТеннис5,3712,3

Кроме того, общее состояние Соболенко (уже после уплаты всех налогов) на конец 2025 года оценивается в сумму от $ 20 до 22 млн. Рыбакина же может похвастаться суммой от $ 12 до 13 млн.

