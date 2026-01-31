Рыбакина за титул AO заработала почти $ 3 млн. Это даже больше, чем на победном Уимблдоне

Открытый чемпионат Австралии подходит к концу, и в субботу определилась обладательница титула в женском одиночном разряде. Ею стала уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая с 2018 года выступает под флагом Казахстана. В решающем матче Рыбакина победила белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4, отыгравшись с 0:3 в третьем сете. Эти же спортсменки встретились в финале Australian Open три года назад, и тогда сильнее была Соболенко (4:6, 6:3, 6:4). Нынешний титул стал вторым для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» — после Уимблдона-2022.
Все подробности о матче читайте в отдельном материале, а здесь поговорим о призовых. В этом году организаторы AO снова подняли выплаты участникам, и Рыбакина за титул заработала 4,15 млн австралийских долларов (далее A$), что по текущему курсу составляет примерно 2 млн 905 тыс. долларов США (далее $).
Интересно, что это далеко не самые крупные призовые Елены, заработанные за один турнир. Ей как раз и принадлежит абсолютный рекорд по этому показателю — не только среди женщин, но и среди мужчин. На Итоговом чемпионате WTA теннисистка из Казахстана выиграла все пять матчей, и её призовые тогда составили $ 5 млн 235 тыс. За титул на Уимблдоне, завоёванный три с половиной года назад, Рыбакиной выплатили $ 2 580 275 — даже меньше, чем за успешный поход на трофеем на этом AO.
Соболенко за выход в финал заработала A$ 2,15 млн, или примерно $ 1 млн 505 тыс. Разумеется, в карьере четырёхкратной чемпионки ТБШ были и более крупные призовые. Главное достижение Арины в этом смысле — титул на US Open 2025 года, который принёс ей $ 5 млн. В целом белоруска выступает на «Шлемах» успешнее Рыбакиной и потому в таблице по призовым за всю историю уступает лишь легендарной Серене Уильямс. Соболенко закрепилась на второй строчке. А Рыбакина благодаря внушительному заработку за последние две недели отыграла сразу семь мест: была 20-й, стала 13-й.
Призовые за карьеру в WTA с учётом AO-2026, $
- Серена Уильямс (США) — 94 816 730
- Арина Соболенко* (Беларусь) — 46 902 966
- Ига Швёнтек* (Польша) — 44 652 390
- Винус Уильямс* (США) — 42 994 904
- Симона Халеп (Румыния) — 40 236 618
- Виктория Азаренко (Беларусь) — 38 890 473
- Мария Шарапова (Россия) — 38 777 962
- Петра Квитова (Чехия) — 37 653 615
- Каролина Возняцки (Дания) — 36 479 231
- Анжелика Кербер (Германия) — 32 545 460
- Кори Гауфф* (США) — 30 838 521
- Элина Свитолина* (Украина) — 27 570 471
- Елена Рыбакина* (Казахстан) — 27 381 357
* Участвовала на AO-2026. Суммы в $ могут незначительно отличаться в ту или иную сторону от тех, что будут обнародованы в понедельник, ввиду колебаний курса валют.
Зарабатывают теннисистки и за пределами корта. Здесь также преимущество у Соболенко, которая имеет соглашения с такими спонсорами, как Audemars Piguet, Fanatics, Master & Dynamic, Nike, Whoop, Wilson Sporting Goods. Перед US Open — 2025 издание Forbes, как обычно, составило список наиболее высокооплачиваемых теннисистов и теннисисток, в котором учло заработки на корте и за его пределами. Соболенко оказалась в этом перечне на пятой строчке, а Рыбакина не попала в первую десятку.
Самые высокооплачиваемые теннисисты (август-2024 — август-2025)
|Место
|Теннисист
|На корте, $ млн
|Вне корта, $ млн
|Всего, $ млн
|1
|Карлос Алькарас
|13,3
|35
|48,3
|2
|Янник Синнер
|20,3
|27
|47,3
|3
|Кори Гауфф
|12,2
|25
|37,2
|4
|Новак Джокович
|4,6
|25
|29,6
|5
|Арина Соболенко
|12,4
|15
|27,4
|6
|Чжэн Циньвэнь
|5,1
|21
|26,1
|7
|Ига Швёнтек
|9
|15
|24
|8
|Тейлор Фриц
|8,6
|7
|15,6
|9
|Фрэнсис Тиафо
|3,2
|12
|15,2
|10
|Даниил Медведев
|4,3
|10
|14,3
Зато Рыбакина попала в список 10 самых высокооплачиваемых спортсменок по итогам 2025 года. У Елены есть соглашения с Fanatics, Lexus, Red Bull, Yonex. В этом списке они с Наоми Осакой оказались на восьмом и девятом местах. Соболенко и тут обошла казахстанскую теннисистку, уступив только Кори Гауфф.
Самые высокооплачиваемые спортсменки (2025 год)
|Место
|Спортсменка
|Вид спорта
|В спорте, $ млн
|Вне спорта, $ млн
|Всего, $ млн
|1
|Кори Гауфф
|Теннис
|8
|25
|33
|2
|Арина Соболенко
|Теннис
|15
|15
|30
|3
|Ига Швёнтек
|Теннис
|10,1
|15
|25,1
|4
|Эйлин Гу
|Лыжи (фристайл)
|0,1
|23
|23,1
|5
|Чжэн Циньвэнь
|Теннис
|1,6
|21
|22,6
|6
|Мэдисон Киз
|Теннис
|4,4
|9
|13,4
|7
|Нелли Корда
|Гольф
|3
|10
|13
|8
|Елена Рыбакина
|Теннис
|8,5
|4
|12,5
|9
|Наоми Осака
|Теннис
|2,5
|10
|12,5
|10
|Джессика Пегула
|Теннис
|5,3
|7
|12,3
Кроме того, общее состояние Соболенко (уже после уплаты всех налогов) на конец 2025 года оценивается в сумму от $ 20 до 22 млн. Рыбакина же может похвастаться суммой от $ 12 до 13 млн.