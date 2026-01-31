Рыбакина за титул AO заработала почти $ 3 млн. Это даже больше, чем на победном Уимблдоне

Открытый чемпионат Австралии подходит к концу, и в субботу определилась обладательница титула в женском одиночном разряде. Ею стала уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая с 2018 года выступает под флагом Казахстана. В решающем матче Рыбакина победила белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4, отыгравшись с 0:3 в третьем сете. Эти же спортсменки встретились в финале Australian Open три года назад, и тогда сильнее была Соболенко (4:6, 6:3, 6:4). Нынешний титул стал вторым для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» — после Уимблдона-2022.

Все подробности о матче читайте в отдельном материале, а здесь поговорим о призовых. В этом году организаторы AO снова подняли выплаты участникам, и Рыбакина за титул заработала 4,15 млн австралийских долларов (далее A$), что по текущему курсу составляет примерно 2 млн 905 тыс. долларов США (далее $).

Интересно, что это далеко не самые крупные призовые Елены, заработанные за один турнир. Ей как раз и принадлежит абсолютный рекорд по этому показателю — не только среди женщин, но и среди мужчин. На Итоговом чемпионате WTA теннисистка из Казахстана выиграла все пять матчей, и её призовые тогда составили $ 5 млн 235 тыс. За титул на Уимблдоне, завоёванный три с половиной года назад, Рыбакиной выплатили $ 2 580 275 — даже меньше, чем за успешный поход на трофеем на этом AO.

Соболенко за выход в финал заработала A$ 2,15 млн, или примерно $ 1 млн 505 тыс. Разумеется, в карьере четырёхкратной чемпионки ТБШ были и более крупные призовые. Главное достижение Арины в этом смысле — титул на US Open 2025 года, который принёс ей $ 5 млн. В целом белоруска выступает на «Шлемах» успешнее Рыбакиной и потому в таблице по призовым за всю историю уступает лишь легендарной Серене Уильямс. Соболенко закрепилась на второй строчке. А Рыбакина благодаря внушительному заработку за последние две недели отыграла сразу семь мест: была 20-й, стала 13-й.

Призовые за карьеру в WTA с учётом AO-2026, $

Серена Уильямс (США) — 94 816 730 Арина Соболенко* (Беларусь) — 46 902 966 Ига Швёнтек* (Польша) — 44 652 390 Винус Уильямс* (США) — 42 994 904 Симона Халеп (Румыния) — 40 236 618 Виктория Азаренко (Беларусь) — 38 890 473 Мария Шарапова (Россия) — 38 777 962 Петра Квитова (Чехия) — 37 653 615 Каролина Возняцки (Дания) — 36 479 231 Анжелика Кербер (Германия) — 32 545 460 Кори Гауфф* (США) — 30 838 521 Элина Свитолина* (Украина) — 27 570 471 Елена Рыбакина* (Казахстан) — 27 381 357

* Участвовала на AO-2026. Суммы в $ могут незначительно отличаться в ту или иную сторону от тех, что будут обнародованы в понедельник, ввиду колебаний курса валют.

Зарабатывают теннисистки и за пределами корта. Здесь также преимущество у Соболенко, которая имеет соглашения с такими спонсорами, как Audemars Piguet, Fanatics, Master & Dynamic, Nike, Whoop, Wilson Sporting Goods. Перед US Open — 2025 издание Forbes, как обычно, составило список наиболее высокооплачиваемых теннисистов и теннисисток, в котором учло заработки на корте и за его пределами. Соболенко оказалась в этом перечне на пятой строчке, а Рыбакина не попала в первую десятку.

Самые высокооплачиваемые теннисисты (август-2024 — август-2025)

Место Теннисист На корте, $ млн Вне корта, $ млн Всего, $ млн 1 Карлос Алькарас 13,3 35 48,3 2 Янник Синнер 20,3 27 47,3 3 Кори Гауфф 12,2 25 37,2 4 Новак Джокович 4,6 25 29,6 5 Арина Соболенко 12,4 15 27,4 6 Чжэн Циньвэнь 5,1 21 26,1 7 Ига Швёнтек 9 15 24 8 Тейлор Фриц 8,6 7 15,6 9 Фрэнсис Тиафо 3,2 12 15,2 10 Даниил Медведев 4,3 10 14,3

Зато Рыбакина попала в список 10 самых высокооплачиваемых спортсменок по итогам 2025 года. У Елены есть соглашения с Fanatics, Lexus, Red Bull, Yonex. В этом списке они с Наоми Осакой оказались на восьмом и девятом местах. Соболенко и тут обошла казахстанскую теннисистку, уступив только Кори Гауфф.

Самые высокооплачиваемые спортсменки (2025 год)

Место Спортсменка Вид спорта В спорте, $ млн Вне спорта, $ млн Всего, $ млн 1 Кори Гауфф Теннис 8 25 33 2 Арина Соболенко Теннис 15 15 30 3 Ига Швёнтек Теннис 10,1 15 25,1 4 Эйлин Гу Лыжи (фристайл) 0,1 23 23,1 5 Чжэн Циньвэнь Теннис 1,6 21 22,6 6 Мэдисон Киз Теннис 4,4 9 13,4 7 Нелли Корда Гольф 3 10 13 8 Елена Рыбакина Теннис 8,5 4 12,5 9 Наоми Осака Теннис 2,5 10 12,5 10 Джессика Пегула Теннис 5,3 7 12,3

Кроме того, общее состояние Соболенко (уже после уплаты всех налогов) на конец 2025 года оценивается в сумму от $ 20 до 22 млн. Рыбакина же может похвастаться суммой от $ 12 до 13 млн.