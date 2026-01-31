«Верила, что вернусь на этот уровень. У меня большие цели». Рыбакина — о победе на АО

Елена Рыбакина – победительница Australian Open – 2026! В финале она в трёх сетах одолела первого номера мирового рейтинга Арину Соболенко и завоевала свой второй «Большой шлем» в карьере. На пресс-конференции казахстанская теннисистка рассказала, как удалось перевернуть матч в третьем сете, чувствует ли она себя сейчас непобедимой и какие большие цели ставит перед собой в дальнейшем.

«Знала, что сегодня надо будет рисковать, если поведу в счёте»

— Это невероятное достижение, я очень счастлива и горда. Это была очень тяжёлая битва, не ожидала, что матч так перевернётся. Получила несколько возможностей, Арина – сильный соперник, и я очень счастлива, что в этот раз взяла трофей.

— Какую роль сыграл финал-2023? Условия были такими же, вы выиграли первый сет, но в этот раз выиграли и третий.

— В прошлый раз я была близка к победе, однако Арина очень хорошо провела тот матч. Помню, что она шла на свои удары, здорово подавала, даже где-то рисковала, потому что вторая подача у неё была почти как первая. Знала, что сегодня если поведу, то мне тоже надо будет пробовать рискованные удары, а не выжидать её ошибки или затягивать розыгрыши. Второй сет был тяжёлым, так же, как и первый, но я смогла быстро повести и сделать брейк, поэтому он был полегче. Во втором была равная борьба, она играла хорошо, а я не прибавила по уровню. Было тяжело вернуться в игру в третьем, но я рада, что смогла успокоиться, не злиться и фокусироваться на каждом мяче, не отпускать её далеко в счёте.

— Вы в невероятной форме, чувствуете себя сейчас непобедимой?

— Не особо. В Брисбене я проиграла, однако за последние две недели я прибавила, это здорово. Каждый матч был разным, подача в начале турнира оказалась не такой хорошей, движение было не таким, как сегодня. Очень горжусь тем, какую мы с командой проделали работу и что я смогла выйти на пик формы на «Большом шлеме».

— В прошлом году Стефано не было на турнире, а в этом году он был на корте, участвовал в церемонии, получил трофей. Что это значит для вас после того, что было в прошлом году?

— Особенно об этом не думала, мы ведь выиграли вместе много титулов, даже в прошлом году. И теперь этот трофей. Я просто горжусь и благодарна команде за работу. Мы хорошо подготовились, в межсезонье были взлёты и падения, даже в первом турнире сезона. Просто очень рада. Думаю, это победа всей команды, всех, кто меня поддерживает. Надеюсь, смогу пронести этот момент через весь сезон и продолжу улучшать игру.

— Ига и Арина доминируют в туре последние пару лет, насколько приятно обыграть обеих на пути к победе?

— Конечно, это сильные соперницы, которые добиваются великолепных результатов и находятся на вершине уже давно. Счастлива, что возвращаюсь на этот уровень, надеюсь, смогу быть стабильной весь сезон, продолжу показывать отличный теннис и хорошие результаты. У меня здесь было много сложных матчей, и я рада, что смогла воспользоваться своими возможностями и победить.

«Всегда верила, что смогу вернуться на этот уровень. У меня большие цели»

— Статистика говорит, что с Уимблдона вы выиграли больше всех матчей в женском туре. В чём главная причина этого?

— Я даже не знала об этом. Причина… Я хорошо играю, у меня очень агрессивный стиль, это точно ключевое.

— Может, что-то поменяли в питании или тренировках?

— Мы всегда адаптируемся к моему самочувствию. Календарь для всех тяжёлый, бывают мелкие травмы, надо постоянно обсуждать с командой, иметь запасные планы. Основной план может быть один, а утром просыпаешься, и уже совсем другая история. Главное – коммуникация и что вокруг тебя отличные люди.

— Бывали времена после победы на Уимблдоне, когда сомневались, что выиграете второй «Шлем»?

— Я всегда верила, что смогу вернуться на уровень, на котором была. У всех бывают взлёты и падения, каждый может думать, что может больше никогда не выйти в финал или взять титул. Главное – работа, а мы очень много работаем, и команда всегда меня поддерживала, даже в те моменты, когда я сама была настроена не так позитивно, они всё равно помогали. Конечно, когда начинаешь обыгрывать топ-игроков, уверенность и вера растут. Так и было.

— Как проведёте свободное время, как будете развлекаться, праздновать, куда сходите в Мельбурне?

— У нас будет не так много времени, мы завтра вечером улетаем. Но хочу отпраздновать с командой, надеюсь, и с родными тоже. Посмотрим, конечно, хочется что-то посмотреть в Мельбурне, всё будет зависеть от того, сколько у нас будет времени.

— Сравните эти эмоции с победой на Уимблдоне?

— Эмоции разные. На Уимблдоне тогда я впервые так далеко зашла по турниру – и сразу выиграла. Помню, что плохо спала перед полуфиналом и даже перед четвертьфиналом. Перед финалом даже говорить не могла, столько было мыслей, эмоций. Было много нервов.

Сейчас я набралась опыта, многому научилась. Конечно, желание победить такое же, однако сейчас немного иначе. Тут я нормально спала. Мой тренер всегда говорит – худшее, что может случиться, — ты проиграешь. Но потом будет ещё один шанс, а впереди много «Шлемов». Так что я была сосредоточена и не так нервничала.

— Вы выиграли Итоговый и сразу следом – «Шлем». Чувствуете, что можете стать номер один в мире, и является ли это вашей целью?

— У меня большие цели. Время покажет, я буду продолжать работать, надеюсь, достигну своих целей.