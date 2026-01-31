«Пришла любителем и выросла в ведущего игрока». Что известно о финалистке юниорского AO?

Наши на юниорском Australian Open! Уже в ночь на воскресенье, 1 февраля мск российская теннисистка Екатерина Тупицына поборется за трофей! Узнали кое-что о спортсменке от её команды и собрали всё, что нужно знать о сопернице.

Сначала – о Екатерине. Ей 17 лет, тренируется в Москве, играет правой рукой, а любимым ударом называет бэкхенд. В юниорском рейтинге занимает 92-е место, на турнире «Большого шлема» играет в третий раз. В прошлом сезоне на «Ролан Гаррос» и US Open юная россиянка уступила в первом круге. А теперь, в Мельбурне, запрыгнула в финал.

Тупицына в теннисе с пяти лет – её, как это часто бывает, привели на тренировки родители. Уже в 10-летнем возрасте стало ясно, что девочка свяжет жизнь с этим видом спорта.

В то время Екатерина попала в академию Александра Островского. Вот что он сам рассказал нам о теннисистке:

«Катя Тупицына начала с трёх лет заниматься подготовкой к теннису, в пять пришла в «Мегаспорт» в Москве, её первым тренером был Малин Фёдор Евгеньевич.

К нам в академию Катя попала в 2021 году в 13 лет и была зачислена в группу спортивной подготовки JTT team. Она пришла любителем и постепенно выросла в ведущего игрока своего возраста. Тренируется в академии Александра Островского в Химках у Алексея и Юлии Павловых, Паши Филина. Консультирует Борис Львович Собкин. Тренер по ОФП — Виктория Гурова. Сейчас в Австралии с ней тренер нашей академии в Дубае Георгий Салбиев.

Чувствует себя хорошо, восстанавливается после полуфинала и настраивается на финал!

Катю в её карьере поддерживают академия и наше спортивное маркетинговое агентство. Живёт и тренируется в Москве/Химках. Родители работают в Москве, есть младший брат и старшая сестра», – поделился Александр с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

На взрослом уровне Екатерина ещё не выигрывала турниры, а вот по юниорам взяла уже шесть титулов, один из которых – на соревнованиях категории J200 в Шымкенте. Но прямо сейчас это всё отходит на второй план, ведь впереди – финал ТБШ.

Вместе с российскими юниорами, среди которых хороший результат также показали Рада Золотарёва и Мария Макарова, в Мельбурн приехал тренер по ОФП Александр Логинов. Он поделился тем, как себя чувствует Тупицына перед финалом и как они готовятся к матчам.

«Катя себя чувствует отлично, настраиваем всей командой на победу в финале, каждый день с ней работает врач сборной, Катя каждый день проходит восстановительные процедуры.

Перед каждым матчем я провожу Кате специальную подготовительную разминку, цель которой – включить спортсмена как физически, так и ментально. Очень важно, чтобы тело было готово к специфическим нагрузкам, которые спортсмен испытывает во время поединка. Также очень важен максимальный фокус внимания, зрительных реакций, для этого я использую определённый комплекс специальных упражнений.

Катю знаю уже четыре года. Познакомились в академии Александра Островского в городе Химки, где мне довелось быть её тренером по физической подготовке определённое количество времени. Катю знаю достаточно хорошо, у неё очень напористый спортивный характер, и я уверен, что завтрашний финал будет очень интересным!» – поделился Логинов с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Екатерина Тупицына Фото: из личного архива спортсменки

Соперница у Тупицыной будет непростая. И, кстати, уроженка Москвы! 16-летняя Ксения Ефремова будет противостоять Екатерине в финале.

Что мы знаем о Ксении? В 2023 году она перешла под французский флаг, тогда же выиграла первый турнир на взрослом уровне — W15 в Монастире. Все последующие три трофея взяла в этом же городе на соревнованиях той же серии. Кроме того, она побеждала на молодёжном «Мастерсе» в Монте-Карло и выступала на престижном юниорском турнире Les Petits As.

Ефремова выросла в спортивной семье, которая привела её в теннис в три года. Уже в 10 лет девочка присоединилась к академии Патрика Муратоглу во Франции, а теперь тренируется под руководством известного тренера Владимира Платеника. Ранее он работал с Дарьей Касаткиной, Анной Блинковой, Вероникой Кудерметовой и две недели — с Эммой Радукану.

В финале Australian Open Ефремова и Тупицына встретятся друг с другом впервые. Решающий поединок запланирован на 1 февраля, 4:00 мск.

Следим за развязкой первого «Шлема» в году вместе с «Чемпионатом»!