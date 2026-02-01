Уже не рыбка, а акула! Рыбакина снова доказала, что созрела стать лучшей в мире

Елена Рыбакина — чемпионка Australian Open 2026 года. В финале уроженкой Москвы повержена первая ракетка мира грозная Арина Соболенко (6:4, 4:6, 6:4). Таким образом, Елена взяла реванш за поражение от белоруски в Мельбурне в 2023 году, выиграв свой первый «Шлем» на харде.

Примечательно, что Рыбакина взяла пятый финал подряд, победив ранее в решающих матчах в Штутгарте-2024, Страсбурге-2025, Нинбо-2025 и на Итоговом турнире — 2025. О чём это говорит? О том, что Елена с годами научилась грамотно настраиваться на ключевые поединки, подходить к ним в нужной форме и показывать свои лучшие качества на корте.

На австралийском мэйджоре представляющая Казахстан Рыбакина добилась триумфа впервые в карьере, однако сделала это абсолютно по делу и заслуженно. Лена одержала 10-ю победу подряд над игроком из топ-10, выиграла 20 матчей из последнего 21 (уступила Муховой в 1/4 финала Брисбена). С понедельника, 2 февраля, Рыбакина станет третьей ракеткой планеты в WTA-туре.

«Тяжело подобрать слова… Хочу поздравить Арину с потрясающими результатами в последнюю пару лет. Знаю, это тяжело, но надеюсь, у нас ещё будет много финалов друг против друга. Поздравляю твою команду с тем, как вы всё улучшаете. Вы делаете великолепную работу.

Хочу сказать огромное спасибо Казахстану, я чувствовала большую поддержку из этого угла. Хочу поблагодарить свою команду, без вас это было бы невозможно. Мы через многое прошли, и я очень рада, что мы добились такого результата. Надеюсь, мы продолжим год так же сильно», — заявила Рыбакина сразу после победы.

Вообще же Рыбакина в седьмой раз одолела Соболенко, а уж два последних поединка точно запомнятся Арине надолго. И в финале Итогового чемпионата, и в решающей битве в Мельбурне Рыбакина выглядела целостнее и солиднее.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

При этом в Австралии первый сет полностью проходил под контролем москвички, а для победы в нём Лене хватило одного брейка в самом начале встречи. Вторая партия получилась равной, однако в концовке Арина смогла дожать соперницу, взяв при счёте 5:4 подачу Рыбакиной под ноль.

В третьем сете Соболенко начала с брейка, повела 3:0 (выиграв при этом пять геймов подряд с учётом концовки второй партии), но затем позволила себе небольшую расслабленность, за что и поплатилась. Теперь уже Рыбакина взяла пять геймов кряду, впоследствии завершив встречу эффектным и, что главное, эффективным эйсом.

Отдельно стоит обратить внимание на победную реакцию Рыбакиной: просто улыбка и сжатый от радости кулачок. Это в очередной раз доказывает, насколько спокойна эта замечательная девушка, какой у неё мягкий характер и как человек умеет держать себя в руках. Во многом именно этого не хватает Соболенко: Арина доминирует над подавляющим числом соперниц в туре, однако как только начинает проигрывать равным себе по силам и уровню оппоненткам — нервничает и не знает, что делать. Дело доходит буквально до паники.

Елена Рыбакина Фото: Phil Walter/Getty Images

Рыбакина в таких случаях сразу пользуется своим преимуществом в ментальной составляющей, спокойно и кропотливо выполняя свою работу. Да, Соболенко любит давить силой и темпом, однако не будем забывать, что у Лены, к примеру, лучшая подача в туре и лидерство по количеству эйсов. А ещё Рыбакина приятно удивила классным приёмом навылет: особенно когда Арина подавала вторым мячом.

За последнее время Елена Рыбакина набрала потрясающую форму и в очередной раз доказала: она созрела стать лучшей в мире. До Иги Швёнтек в рейтинге уже рукой подать, а там и с Ариной Соболенко можно будет потягаться.

Отчётная победа — это успех всех тех, кто верил в эту добрую и порядочную девушку. Её отца Андрея, вложившего в дочь уйму сил и средств, её команды и тренера Стефано Вукова, ещё не так давно отбывавшего дисквалификацию из-за памятного скандала. Да, отношение к Вукову может быть разное, но его вклад в успех Рыбакиной тоже велик. Это объективный факт.

В свои 26 лет Рыбакина стала уже не рыбкой, как с любовью называют её болельщики, а настоящей акулой! Хочется пожелать Лене дальнейшего успеха и продолжать добиваться больших побед. Все возможности и предпосылки для этого точно есть.