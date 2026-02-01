В Мельбурне завершается первый ТБШ в сезоне. В воскресенье на корте появятся два сильнейших теннисиста.

Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на Australian Open. В воскресенье, 1 февраля, в Мельбурне завершатся финалы. В мужском одиночном разряде будет разыгран главный матч всего ТБШ. На него выйдут теннисисты, уже не раз игравшие в финальных поединках ТБШ и познавшие вкус большой победы: Карлос Алькарас (первый номер посева) – Новак Джокович (4). Также пройдёт финал в юниорском турнире среди девушек. До этой стадии добралась россиянка Екатерина Тупицына. Читайте все подробности в нашем лайве дня.