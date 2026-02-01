Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на Australian Open. В воскресенье, 1 февраля, в Мельбурне завершатся финалы. В мужском одиночном разряде будет разыгран главный матч всего ТБШ. На него выйдут теннисисты, уже не раз игравшие в финальных поединках ТБШ и познавшие вкус большой победы: Карлос Алькарас (первый номер посева) – Новак Джокович (4). Также пройдёт финал в юниорском турнире среди девушек. До этой стадии добралась россиянка Екатерина Тупицына. Читайте все подробности в нашем лайве дня.
Опрос: кто чемпион?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом Australian Open — 2026.
Накануне прошёл 14-й день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.
Расписание воскресенья
Сегодня пройдёт финал первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в мужском одиночном разряде. Также сыграют юниорка Екатерина Тупицына, представляющая Россию. Вот как выглядит расписание дня.
