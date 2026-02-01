Скидки
Теннис Статьи

Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Новак Джокович, Карлос Алькарас, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Даниил Сальников
Новак Джокович и Карлос Алькарас
Комментарии
В Мельбурне завершается первый ТБШ в сезоне. В воскресенье на корте появятся два сильнейших теннисиста.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на Australian Open. В воскресенье, 1 февраля, в Мельбурне завершатся финалы. В мужском одиночном разряде будет разыгран главный матч всего ТБШ. На него выйдут теннисисты, уже не раз игравшие в финальных поединках ТБШ и познавшие вкус большой победы: Карлос Алькарас (первый номер посева) – Новак Джокович (4). Также пройдёт финал в юниорском турнире среди девушек. До этой стадии добралась россиянка Екатерина Тупицына. Читайте все подробности в нашем лайве дня.

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Девушки. Сетка
Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Не начался
1 2 3
         
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Опрос: кто чемпион? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом Australian Open — 2026.

00:31 Даниил Сальников

Накануне прошёл 14-й день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.

00:01 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня пройдёт финал первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в мужском одиночном разряде. Также сыграют юниорка Екатерина Тупицына, представляющая Россию. Вот как выглядит расписание дня.

