Россиянка не взяла титул юниорского AO. Чемпионка — уроженка Москвы, играющая за Францию

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в Мельбурне состоялся финал Открытого чемпионата Австралии среди девушек. За титул сражались российская теннисистка Екатерина Тупицына и уроженка Москвы Ксения Ефремова, представляющая Францию.

Ефремова, третья сеяная, заходила в финал явным фаворитом, несмотря на то что ей 16 лет, а Тупицына на год старше. Всё-таки седьмая ракетка мира среди девушек играла с 92-м номером соответствующего рейтинга ITF. Дебют француженки на ТБШ состоялся как раз на Australian Open. Два года назад Ксения в 14-летнем возрасте дошла здесь до четвертьфинала. На US Open — 2025 она повторила этот результат. Что касается Тупицыной, то она только в прошлом сезоне дебютировала на юниорских мэйджорах, а на AO и вовсе играла впервые. При этом в 2025-м Екатерина потерпела два поражения в двух матчах — на «Ролан Гаррос» и на US Open.

На этом турнире Тупицына провела на один матч меньше, чем Ефремова, — всё потому, что во втором круге бразильянка Виктория Луиза Баррус (4) снялась ещё до матча с россиянкой. А других сеяных Екатерина выбивала в чистой борьбе. В 1/4 финала она одержала волевую победу над китаянкой Синьжань Сунь (6), в полуфинале в двух сетах одолела американку Ти Фродин (8). Ефремова же в 1/2 финала остановила другую россиянку Раду Золотарёву — 6:0, 4:6, 6:4.

На протяжении всего матча Тупицына старалась действовать первым номером, но слишком часто ошибалась. Это и не позволило ей победить. В первом сете Ефремова повела 4:0 с двумя брейками. Россиянка вернула один брейк и была в одном мяче от того, чтобы сравнять счёт, но на брейк-пойнте допустила неточность в обмене, и француженка осталась впереди — 5:3. После этого Екатерина отдала свой гейм с 40:15, и Ксения забрала первую партию — 6:3 за 39 минут.

В начале второго сета Тупицына перехватила инициативу и повела 3:0 с двумя брейками, отдав лишь два очка на этом отрезке. После этого россиянке из-за проблем с левым бедром понадобился медицинский перерыв. Екатерина ушла в подтрибунку, где ей затейпировали ногу. По возобновлении игры преимущество вновь перешло к Ефремовой, ликвидировавшей отставание. Обидно, что в шестом гейме Тупицына на брейк-пойнте допустила двойную ошибку.

Счёт стал 3:3, и россиянке больше не удалось полидировать. Правда, она была близка к тому, чтобы ещё раз взять подачу соперницы, но упустила три брейк-пойнта в важнейшем седьмом гейме. Ефремова удержала подачу, а потом сама добилась брейка — 5:3. Тупицына не дала ей подать на матч, после чего сравняла счёт — 5:5. Но хотя бы до тай-брейка не дошла. Последние два гейма взяла французская теннисистка, выигравшая в итоге финал — 6:3, 7:5 за 1 час 35 минут. Обе спортсменки выдали отрицательный баланс активно выигранных очков/невынужденных ошибок, но у Тупицыной он оказался хуже — 21/45 против 5/18 у Ефремовой. Да и первым мячом Ксения попадала чаще (72% против 59%).

Тупицына, как и три года назад Мирра Андреева, проиграла в финале юниорского Australian Open. Последней россиянкой — чемпионкой юниорского ТБШ остаётся Алина Корнеева, которая в сезоне-2023 выиграла не только AO, но и «Ролан Гаррос».

Ефремова же завоевала крупнейший титул в карьере. До этого её главным достижением была победа на турнире категории J500 в Осаке (Япония) в сентябре 2025 года. Она стала второй французской чемпионкой Australian Open — после Виржини Раззано в 1999 году. Кроме того, Ксения стала восьмой представительницей Франции, выигравшей юниорский АО в одиночном разряде. Помимо неё и Раззано это делали шестеро юношей: Жорж Говен в 1965 году, Жюльен Жанпьер (1998), Клеман Морель (2002), Гаэль Монфис (2004), Александр Сидоренко (2006) и Ароль Майо (2020).