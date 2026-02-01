Алькарас оформил карьерный «Шлем» и вошёл в историю! Джокович впервые проиграл в финале АО

Сегодня, 1 февраля, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» состоялся финальный матч в мужском одиночном разряде. В нём встретились занимающий первое место в мировом рейтинге шестикратный чемпион мэйджоров испанский теннисист Карлос Алькарас и 24-кратный победитель «Шлемов» легендарный серб Новак Джокович.

Оба полуфинала получились по-настоящему грандиозными и продолжались в общей сложности почти 10 часов. В первом 22-летний Алькарас вёл 2:0 по сетам и вроде бы очень уверенно приближался к победе во встрече с Александром Зверевым, но в середине третьей партии столкнулся с непредвиденными проблемами со здоровьем. Зверев воспользовался многократно ухудшившимся состоянием соперника, перевернул ход поединка и даже подавал на выход в финал в решающей партии, но Алькарас выстоял и впервые в карьере пробился в финал австралийского «Шлема» – 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Полуфинальное противостояние между Карлосом и Александром продолжалось 5 часов 27 минут, став третьим по продолжительности матчем за всю историю Открытого чемпионата Австралии. Но следом итальянец Янник Синнер и серб Джокович подарили зрителям ещё один шикарный поединок. Находившийся в Мельбурне на 19-матчевой победной серии итальянец дважды выходил вперёд по партиям, однако Новак в очередной раз проявил свой грандиозный характер и нашёл способ добыть сверхволевую победу – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В полуфинальной встрече Новак ликвидировал 16 брейк-пойнтов из 18, не позволив чемпиону двух последних австралийских мэйджоров Яннику третий год подряд пробиться в решающий матч.

Пожалуй, последний раз игру настолько высокого уровня во встрече с оппонентом такого уровня Джокович демонстрировал в том самом финале Олимпийских игр 2024 года. Тогда в решающем матче Новак сломил сопротивление Алькараса, одержав победу, к которой он шёл на протяжении всей своей карьеры. На протяжении следующих 1,5 года многим казалось, что в 38 лет Джоковичу уже не будет по силам подняться на тот уровень, особенно в поединках пятисетового формата. Однако Новак сделал это, снова доказав своё величие.

Новак Джокович Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Финал Australian Open с участием испанца и серба получил исторический статус ещё до того, как теннисисты сегодня появились на корте. В случае своей победы Карлос оформлял карьерный «Большой шлем», в 22 года врываясь в историю мирового тенниса в ранге самого молодого обладателя подобного достижения. Для серба победа в финале тоже была невероятно важна, ведь он давно догнал Маргарет Корт, в активе которой тоже 24 «Шлема», и новый успех выведет его в единоличные лидеры всех времён по количеству трофеев на мэйджорах. Также Карлос и Новак стали финалистами Открытого чемпионата Австралии с самой большой разницей в возрасте. На момент финального матча разница в возрасте между Алькарасом и Джоковичем составляет 15 лет 349 дней.

Перед началом сегодняшнего финала Джокович вёл по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 — на харде). Серб был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале «Мастерса» в Цинциннати и полуфинале Итогового чемпионата ATP того же года, а летом 2024-го выиграл у Алькараса свой главный матч сезона — финал Олимпиады в Париже, завоевав последнюю отсутствовавшую у него значимую награду в теннисе. Также Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025. Карлос же обыграл его в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м, в двух подряд финалах Уимблдона — 2023 и 2024 года, а в сентябре прошлого года впервые взял верх над Новаком на харде, взяв полуфинал US Open в трёх сетах.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

До нынешнего турнира Алькарас никогда ранее не проходил в Мельбурне дальше четвертьфинала, тогда как для Джоковича финалы австралийского «Шлема» являлись его домашней территорией. Новак 10 раз пробивался в решающую стадию Australian Open и выиграл все (!) эти матчи, ни разу не потерпев поражения в финалах турнира. Возможно, совокупность именно этих обстоятельств и привела к тому, что на старте встречи Карлос испытывал огромное волнение. Новак же блестяще вошёл в игру и быстро оторвался на три гейма в стартовой партии – 4:1.

В шестом гейме испанец едва не потерял шансы на спасение сета, но отыгрался с 0:30 в гейме на своей подаче и продолжил борьбу за партию. Однако на приёме игра у Алькараса не шла. За весь сет испанец выиграл всего два розыгрыша на чужой подаче, тогда как Джокович ещё одним брейком поставил точку в первом сете – 6:2. Эту партию Новак забрал всего за 30 минут, показав в ней теннис невероятного уровня.

Новак Джокович Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В первом же гейме второго сета Карлос выиграл больше розыгрышей на приёме, чем за всю предыдущую партию. Он вёл 30:0, и у него было «ровно», но добраться до своего первого в матче брейк-пойнта он не сумел. Впрочем, через несколько минут Карлос всё-таки это сделал и с первой же попытки оформил брейк – 2:1. При счёте 15:15 Алькарасу сильно помог нетбол, а в двух следующих розыгрышах серб допустил ошибки, сыграв свой самый неудачный гейм со старта матча.

Буквально в следующем гейме у Новака был шанс на обратный брейк, однако Карлос ушёл с 30:40 и удержал свою подачу, впервые в матче оторвавшись на два гейма в партии – 3:1. После этой упущенной возможности Алькарас заиграл ещё стабильнее. В первую очередь он начал намного лучше подавать и легче и быстрее выигрывать розыгрыши. Уровень серба при этом сильно просел, что позволило испанцу завершить второй сет с тем же счётом, с которым его соперник забрал стартовую партию – 6:2.

Перед началом третьего сета Новак покинул корт и ушёл в подтрибунные помещения. А в это время Карлос активно выяснял у судьи на вышке Джона Блома и организаторов турнира, почему вдруг стали закрывать крышу, хотя дождя нет, а есть только его угроза. «Игроков должны спрашивать об этом, они должны знать, что и почему. Если бы меня спросили, я был бы против этого», – говорил Алькарас.

После возвращения на корт Джокович значительно поднял свой уровень в сравнении с предыдущей партией, но Алькарас был уже безупречен. От того волнения, которое у него присутствовало на старте финального матча, не осталось и следа. В четвёртом гейме Карлос выдал несколько красивейших розыгрышей на своей подаче, не позволив отчаянно боровшемуся сопернику добраться до брейк-пойнтов, после чего сам сделал брейк в середине партии – 3:2.

Карлос перестал допускать ошибки, и у серба практически не было лёгких очков. Каждый раз Новаку приходилось прикладывать максимальные усилия, чтобы переиграть блистательно защищавшегося Алькараса. В девятом гейме у испанца был тройной сетбол на приёме, который серб отыграл, но с пятой попытки Карлос всё-таки завершил сет, не доводя дело до своего выхода на подачу – 6:3.

Карлос Алькарас Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В начале четвёртого сета был сыгран самый длинный гейм в этом финале. Новак подавал на протяжении 12 минут, отыграл шесть брейк-пойнтов и удержал подачу, продолжив сражение в финале – 1:1. При этом самому Джоковичу не удавалось заработать хотя бы шанса на брейк с начала второго сета. Алькарас идеально действовал на подаче, методично собирая свои геймы. Так продолжалось до девятого гейма, в котором в распоряжении серба был скрытый сетбол.

Впервые за два часа Новак заработал брейк-пойнт, но при счёте 30:40 на подаче испанца Джокович допустил роковую ошибку. В полуфинале Новаку удалось уйти с 1:2 по партиям в матче с Синнером, однако повторить это в финале, несмотря на все усилия и старания, у него не получилось. На вторую подряд затяжную встречу с топ-2 мирового рейтинга у Джоковича в 38 лет просто не было необходимого заряда энергии.

Выдающийся серб сражался изо всех, но, отыграв скрытый сетбол, испанец прошёл через момент, который мог перевернуть ход финала. В самой концовке четвёртого сета Алькарас сделал решающий брейк, не позволив Джоковичу дойти до тай-брейка – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Впервые в карьере Новак уступил в финале Открытого чемпионата Австралии, не сумев взять 25-й титул на «Шлемах».

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В свою очередь, Алькарас стал семикратным чемпионом ТБШ, впервые выиграв Australian Open. По числу выигранных мэйджоров Карлос догнал шведа Матса Виландера и американца Джона Макинроя. Также Алькарас оказался вторым испанцем после Рафаэля Надаля (2009, 2022), сумевшим взять австралийский «Шлем».

Сегодня Карлос реализовал свою теннисную мечту и собрал карьерный «Шлем» (остальных титулов ТБШ у него по два), став девятым таким игроком в истории. Алькарас оказался самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории (22 года 272 дня, предыдущий рекорд продержался почти 88 лет, когда «РГ»-1938 выиграл Дон Бадж). Таким образом, Карлос в очередной раз вошёл в историю мирового тенниса.