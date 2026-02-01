Карьерный «Шлем» Алькараса — фантастика! Такими темпами он превзойдёт по величию Джоковича

22-летний Карлос — самый молодой в истории теннисист, выигравший семь ТБШ и все четыре существующих по отдельности. Как ему это удалось?!

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в финале Australian Open победил Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

Испанец завоевал первый трофей в Мельбурне и собрал карьерный «Шлем». Ранее Карлос дважды выигрывал «Ролан Гаррос» (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

Алькарас в 22 года 272 дня стал самым молодым теннисистом не только в Открытой эре, но и в истории, которому удалось собрать карьерный «Шлем». Рекорд всех времён принадлежал американцу Дону Баджу (22 дня 363 дней в 1938 году), а в Открытой эре предыдущий лучший результат в 2010-м установил Рафаэль Надаль (24 года 102 дня), обыграв Джоковича в финале US Open. Карлос побил рекорд легендарного соотечественника Рафы на его глазах – 22-кратный чемпион ТБШ наблюдал за финалом с трибун арены Рода Лэйвера.

Карлос Алькарас — чемпион Australian Open — 2026 Фото: Phil Walter/Getty Images

Алькарас оказался девятым теннисистом в мужском одиночном разряде в истории, кому удалось собрать карьерный «Шлем», после Фреда Перри (1935), Дона Баджа (1938), Рода Лэйвера (1962, 1969), Роя Эмерсона (1964, 1967) Андре Агасси (1999), Роджера Федерера (2009), Рафаэля Надаля (2010, 2022) и Новака Джоковича (2016, 2021, 2023).

Некоторые легендарные теннисисты из списка делали это дважды или трижды. У 22-летнего Алькараса есть все шансы сравняться с ними или даже превзойти, ведь молодой испанец штампует титулы невиданными ранее темпами.

После триумфа в Мельбурне Карлос является семикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Из восьми финалов он проиграл только один – Яннику Синнеру на Уимблдоне-2025. Алькарас стал самым молодым игроком с таким количеством трофеев, опередив Бьорна Борга, которому на момент победы на седьмом «Шлеме» было 23 года 4 дня. Для сравнения: рекордсмен по количеству выигранных мэйджоров Новак Джокович достиг данной отметки только на Уимблдоне-2014, когда ему было 27 лет. Такими темпами Алькарас превзойдёт по величию даже Джоковича, который в 38 лет продолжает гнаться за своим 25-м «Шлемом».

Важно отметить, что сейчас у Алькараса есть один по-настоящему серьёзный конкурент – Янник Синнер, в то время как Новак соперничал за крупные титулы с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Девять последних титулов ТБШ взяли именно Карлос и Янник: пять из них выиграл испанец, четыре – итальянец. Последним «Шлемом», который заполучил другой игрок, был US Open — 2023, где чемпионом стал Джокович. Это вторая по длине серия в истории. Ранее 11 ТБШ поделили между собой Роджер Федерер и Рафаэль Надаль (с «Ролан Гаррос» — 2005 по US Open — 2007). Также девять было у Джоковича и Надаля (с «Ролан Гаррос» – 2010 по «Ролан Гаррос» – 2012).

Карлос Алькарас и Новак Джокович после финала Australian Open — 2026 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Всё может случиться в будущем – травмы или появление в туре ещё более доминирующего молодого игрока, но с трудом верится, что Карлос сбавит обороты как минимум в ближайшие 10 лет. Об этом с долей юмора сказал в речи после финала Australian Open Новак Джокович.

«Прежде всего, конечно же, поздравляю Карлоса. Потрясающий турнир. Поздравляю твоего тренера, семью и команду. То, что вы сделали – точнее всего будет сказать, что это исторически и легендарно. Я вас поздравляю. Желаю тебе удачи в дальнейшей карьере. Ты так молод, у тебя много времени. Как и у меня – уверен, мы ещё много раз увидимся в ближайшие 10 лет», – с улыбкой заявил Джокович.

Алькарас во время выступления на церемонии отдельно отметил Джоковича, который в 38 лет продолжает быть вдохновляющим примером для всех теннисистов. Ещё Карлос поблагодарил команду во главе с тренером Самуэлем Лопесом. Как оказалось, сенсационное межсезонное расставание с Хуан-Карлосом Ферреро вовсе не отразилось на высочайшем уровне игры молодого испанца.

«Я хочу поговорить о Новаке — он, безусловно, заслуживает оваций. Ты говоришь о том, что я делаю невероятные вещи. Однако то, что делаешь ты сам, вдохновляет — не только теннисистов, но и спортсменов по всему миру, и меня тоже. Ты каждый день усердно работаешь со своей командой. Мне нравится смотреть, как ты играешь. Для меня большая честь находиться с тобой в одной раздевалке и на корте. Спасибо за то, что ты делаешь, потому что это действительно вдохновляет меня.

Моя команда заслуживает отдельного признания, ведь никто, кроме них, не знает, как усердно я работал, чтобы завоевать этот трофей. Предсезонная подготовка была эмоционально очень напряжённой. Мы просто делали всё правильно. Вы каждый день подталкивали меня к правильным действиям, и я очень благодарен всем, кто меня поддерживал. Этот трофей тоже ваш», — сказал Алькарас.

Карлос после финала маркером написал на камере: «Работа завершена, 4/4 выполнено». Речь определённо только об оформлении карьерного «Шлема» в Мельбурне.

Карлос Алькарас оставил надпись на камере после финала Australian Open Фото: кадр из трансляции

В целом для Алькараса AO-2026 стал 25-м титулом в карьере. Среди действующих игроков больше только у Новака Джоковича (101). В последнее время ходят разговоры о том, успеет ли Новак превзойти по количеству трофеев Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109), однако уже вполне пора прикидывать способность Алькараса сделать подобное.

Ещё уместно задаваться вопросом, сможет ли Алькарас стать первым теннисистом после Рода Лэйвера в 1969 году, собравшим календарный «Шлем». Подобное не удалось даже Джоковичу, несмотря на все старания. В соперниках у Карлоса только Синнер и всё тот же Новак, которого не стоит окончательно списывать со счетов, хотя возраст легендарного серба берёт своё.

Australian Open был и остаётся самым неудобным «Шлемом» для Карлоса, где до этого сезона у него было всего 73% побед. После преодоления барьера в Мельбурне почему бы не замахнуться на титулы «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open? Задача чрезвычайно сложная для выполнения, но не фантастическая в случае столь талантливого игрока, как Алькарас.