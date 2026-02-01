История творилась на наших глазах! Реакция теннисного мира на рекорд Алькараса в финале AO

Australian Open — 2026 завершился по-настоящему грандиозно! Первый «Шлем» сезона подарил болельщикам финал, который ещё до выхода игроков на корт воспринимался как нечто эпохальное. В решающем матче сошлись 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и 22-летний Карлос Алькарас, уже успевший выиграть шесть мэйджоров. История творилась на наших глазах, когда испанец завоевал трофей и стал самым молодым игроком всех времён, собравшим карьерный «Шлем». За этим моментом с замиранием сердца наблюдал весь теннисный мир.

Первый сет продлился всего 34 минуты и начался для Алькараса не очень уверенно: он часто ошибался и в итоге позволил Джоковичу рано сделать брейк. В конце партии Новак забрал ещё одну подачу Карлоса и выиграл первый отрезок матча — 6:2. За это время 24-кратный чемпион ТБШ сделал восемь ударов навылет и всего четыре невынужденные ошибки, тогда как у испанца статистика — 10/9.

Теннисные эксперты были впечатлены мощной игрой Джоковича в самом начале финала. Многие подчеркнули, что не ожидали увидеть столь агрессивный стиль от Новака после пятничного пятисетовика с Синнером. «Джокер уверенно провёл первый сет», — написал в соцсетях шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер.

«Кто сказал, что время непобедимо? Джокович доминирует в первом сете со счётом 6:2. Он играет так, будто помолодел на 15 лет», — отметил журналист Джорджио Спаллуто.

«Как я уже отмечала на днях, это САМЫЙ АГРЕССИВНЫЙ СТИЛЬ ДЖОКОВИЧА, который я когда-либо видела. Играл ли он потрясающе последние 15 лет? Да. Играл ли он на пике своей формы много лет назад? Да. Но я никогда не видела его таким агрессивным. Джим Курье тоже сказал мне то же самое. Это наше мнение!» — заявила шестикратная чемпионка ТБШ Ренне Стаббс.

Новак Джокович Фото: Kelly Defina/Getty Images

«Если у кого-то и были сомнения, то Джокович начал игру уверенно и ударил по мячу в правый угол ворот. Серб не оставит после себя ничего!» — ярко прокомментировал первую партию журналист Хосе Морон. «Мне говорят, что Джокович образца 2015 года попал в капсулу времени и очнулся сегодня, чтобы сыграть с Алькарасом… и я в это верю. Лучший уровень, который я видел у Ноле за многие-многие годы. Я в полном восторге от Джоковича», — добавил он.

«Невероятно играет Ноле, Рафа на трибуне сидит в шоке. Настолько Джоковичу комфортно, на чиле выносит первую ракетку мира», — написала в телеграм-канале бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева.

«Джокович сохраняет терпение и продолжает с того места, где остановился в матче с Синнером, — его удары по мячу невероятно чистые. Это феноменально — он гоняет мяч из угла в угол. Идеальное начало для 10-кратного чемпиона Australian Open», — сказал экс первая ракетка мира Тим Хенмэн в эфире TNT Sports.

«Ожидали от Джоковича высокого уровня, но не такого! Блестящее начало от серба, и Алькарасу есть над чем подумать», — поделился в соцсетях журналист Адам Аддикотт.

Второй сет пролетел так же стремительно, но уже не в пользу Новака. Карлос здорово разогнался и уже в третьем гейме сделал брейк, а под конец партии Алькарас забрал ещё одну подачу Джоковича — 6:2. За 37 минут испанец исполнил девять виннеров при пяти невынужденных ошибках, а вот у серба качество игры сильно просело — 3/11.

Мировое сообщество удивилось резким спадом игры серба и возвращением испанца в игру. «Какой ответ! Алькарас отыгрывается и вытаскивает второй сет у Джоковича», — написал аккаунт Tennis TV в соцсетях.

Карлос Алькарас Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Карлос уже лучше действует в этом матче. Он вступает в игру!» — высказался аккаунт The Tennis Letter в соцсетях.

«Странный матч пока что. Джокович был великолепен в первом сете, но совсем плохо играет во втором», — отметила спад игры Новака журналистка Элеанор Крукс.

«Уровень энергии Джоковича резко упал. Алькарасу удалось изменить ход матча, который начался для него крайне неудачно. Ключевым моментом встречи станет выигрыш третьего сета от кого-либо», — подчеркнул журналист Хосе Морон.

«В первом сете Ноле налетел на Карлоса, тот не всегда начинает идеально. Сейчас Карлос отыграл лучше, подача летела, удары попадали, на приёме значительно лучше себя чувствует», — сказала в телеграм-канале бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева.

Третий сет получился упорнее предыдущих двух и завершился за 52 минуты. Джокович уже активнее заиграл, однако Алькарас в ответ на напор серба забрал его подачу в пятом гейме — 3-2. Финал партии вышел напряжённым для испанца, и он лишь с пятого сетбола окончил этот отрезок матча — 6:3. В этот раз Карлос выполнил семь ударов навылет и допустил пять невынужденных ошибок, у Новака же увеличилось количество промахов, однако по сравнению со вторым сетом он значительно прибавил — 11/13.

Эксперты отметили, что при такой игре Алькараса Джоковичу необходимо было заиграть, как в первой партии, однако силы Новака уже были на исходе. «Карлос выглядит гораздо увереннее», — заявила в соцсетях шестикратная чемпионка ТБШ Ренне Стаббс. «Алькарас начинает получать удовольствие от этой пытки! Вот тогда он и становится наиболее опасным», — добавила она.

«Сейчас не верится в камбэк Ноле, хотя очееень хочется 25-й ТБШ. Ноле часто пытается рискнуть по линии, не дойдя ногами, ведь он приверженец ударов по диагонали, но тут рискует», — подчеркнула в своём телеграм-канале бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева.

«Если Джокович хочет победить Карлоса, ему придётся играть так же, как в первом сете. Я не знаю, хватит ли ему топлива», — сказал в соцсетях журналист Хосе Морон.

«Похоже, Джокович сдался», — так отреагировал на итог третьей партии британский журналист Крис Голдсмит.

Четвёртая партия получилась самой продолжительной в этой встрече и закончилась за 1 час 2 минуты. Джокович и Алькарас шли ровно всю партию, порой они добирались до брейк-пойнтов, но тут же отводили угрозы. В одном из розыгрышей Новак решил развеселить зрителей и предложил 22-кратному чемпиону ТБШ Рафаэлю Надалю, который присутствовал на трибунах, сыграть за него в этом сражении.

Ключевым моментом противостояния стал девятый гейм, в котором серб дошёл до скрытого сетбола, однако Карлос проявил упорство и удержал свою подачу — 5:4. В итоге испанец завершил партию со счётом 7:5, а вместе с ней и сам матч — 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 за 3 часа 5 минут.

Победив в финале Australian Open — 2026 Джоковича, 22-летний Алькарас стал самым молодым игроком, который собрал карьерный «Шлем». А ещё испанец оказался самым юным теннисистом, завоевавшим семь трофеев на ТБШ. Кроме того, Карлос прервал 10-матчевую победную серию серба в финалах мельбурнского мэйджора.

После поражения в решающем матче Australian Open Новак поздравил с победой соперника и его команду, а ещё трогательно обратился к Рафаэлю Надалю. «Поздравляю Карлоса. Невероятный турнир. Поздравляю тренера, семью и твою команду. Ты делаешь что-то историческое, легендарное. Желаю тебе удачи дальше в карьере. Ты такой молодой. У тебя ещё много времени, как и у меня. Уверен, мы ещё много раз увидимся в следующие 10 лет.

Я хочу обратиться к легендарному Рафе [Надалю], который находится на трибунах. Очень странно видеть тебя там, а не здесь. Я просто хочу сказать, что для меня большая честь разделить с тобой корт и видеть, как ты смотришь финал здесь… для меня это впервые. Конечно, немного странное чувство, но спасибо, что ты здесь. Слишком много испанских легенд. Сегодня было ощущение, что двое против одного. Это было несправедливо, но терпимо. Только бог знает, что будет завтра, не говоря уже о шести или 12 месяцах, так что это было замечательное путешествие — я вас всех люблю», — сообщил спортсмен на церемонии награждения.

Алькарас тоже рассыпался в комплиментах сопернику, после чего поблагодарил Надаля за посещение этого финала. «Новак заслуживает аплодисментов. Ты говорил о том, что я делаю потрясающие вещи. Но то, что делаешь ты, на самом деле вдохновляет. Не только теннисистов, но вообще спортсменов. Ты показываешь пример, как надо каждый день пахать. Я наслаждаюсь игрой с тобой, просмотром твоих матчей и тем, что ты делаешь. Меня это очень вдохновляет. Благодарю свою команду. Никто не знает, как тяжело я работаю и ценю вашу поддержку. Эмоционально это были качели, однако мы продолжали работать, делать правильные вещи.

Благодарен каждому из вас, это и ваш трофей. Как сказал Джокович, немного странно видеть Надаля на трибуне. Знаю, что ты смотрел мои матчи, когда мне было лет 15, но на профессиональном уровне это первый раз. Большая честь играть перед тобой. У нас с тобой были отличные битвы на корте, хоть и не так много. Спасибо, что пришёл», — заявил Алькарас после встречи.

«Поздравляю Карлоса Алькараса с первой победой на Australian Open и ещё одним крупным титулом, ваши талант, смелость и любовь к игре освещают наш спорт. Новак Джокович, то, что вы продолжаете привносить в теннис, просто невероятно. Спасибо вам за ещё одну замечательную неделю и за то, что вы установили стандарт, которым мы все восхищаемся», — сказал тёплые слова в адрес финалистов AO 11-кратный чемпион ТБШ Род Лэйвер.

«Карлос Алькарас показал нам пример упорства, преодоления трудностей и мужества, позволивших ему вновь войти в историю на Australian Open. Чемпион, который восхищает нас своим теннисом и наполняет нас гордостью», — поздравил Алькараса председатель правительства Испании Педро Санчес.

Карлос Алькарас и Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Ещё один «Шлем», ещё одна татуировка. Австралийские чернила уже ждут», — напомнил о традиции Карлоса Алькараса аккаунт Tennis TV и разместил оригинальную картинку, намекая на то, что на теле испанца появится рисунок кенгуру. «Время для новой татуировки!» — поддержал этот пост официальный аккаунт US Open.

«Уважаемый Карлос Алькарас, поздравляем вас с первым титулом на Australian Open и седьмой победой в финалах ТБШ. Вы остаётесь номером один и являетесь самым молодым теннисистом в истории, собравшим карьерный «Шлем». Мы, болельщики из Мадрида, гордимся вами. Поздравляем, чемпион!» — отметил титул Алькараса на AO официальный аккаунт футбольного клуба «Реал» Мадрид.

«Джокович и Алькарас были великолепны. Первый сет Новака был достоин фильма, мастер-класс по тому, как подорвать позиции и без того превосходного оппонента. Карлос продемонстрировал потрясающую способность удерживать свои позиции, точно считывая моменты для изменения ударов и траекторий, тем самым лишая соперника времени и физически превосходя его», — высказался в соцсетях итальянский журналист Марко Маццони.

«Карьерный «Шлем» Алькараса — это величайшее событие. После первого сета подсознательно была надежда, что Джокович сотворит сенсацию. Но вы же сами понимаете, что обыграть подряд Синнера и Алькараса практически невозможно даже такому асу, как Новак. В четвёртом была какая-то борьба. Не то что безоговорочная победа, но довольно простая в моём понимании, несмотря на проигранный первый сет Алькарасом», — сказал олимпийский чемпион Евгений Кафельников в беседе с «Чемпионатом».

«Я ожидала чуть большего от Джоковича. Он здорово отыграл первый сет, на вдохновении и лёгкости. Как мне кажется, Новак сам опешил от уровня, который он показывал. Ощущение, что во втором сете он стал немного в себе сомневаться. Впервые увидела Новака, который может сомневаться в себе. В начале второго сета он сразу отдал инициативу Алькарасу. Карлос очень нервничал в начале, но, когда увидел, что Новак дал шанс, сразу вцепился в него. В третьем и четвёртом сетах его было не остановить. У Алькараса был запас, а Новак играл на низком ходу», — заявила олимпийская чемпионка Елена Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Финал, который при любом своём раскладе становился бы историческим, на мой взгляд, оправдал ожидания бескомпромиссной борьбы. Новак отдал всего себя, но всё-таки у Карлоса было больше сил. Новак – величайший, Карлос начинает свою погоню за его достижениями», — подчеркнул член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с «Чемпионатом».

Самое интересное, что ровно через год мы сможем увидеть новый уникальный рекорд от 22-летнего Карлоса Алькараса. Испанец выиграл каждый мэйджор по два раза, кроме Australian Open, так что в следующем сезоне спортсмен будет идти ко второму карьерному «Шлему». К примеру, величайшие Новак Джокович и Рафаэль Надаль добились этого лишь в возрасте 34 и 35 лет соответственно.