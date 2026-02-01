«Взять сезонный «Шлем» — большой вызов». Алькарас — после триумфа на АО

Карлос Алькарас – самый молодой игрок в истории, собравший карьерный «Большой шлем». В финале Australian Open – 2026 он в четырёх сетах обыграл Новака Джоковича и покорил последний из четырёх мэйджоров. Пресс-конференцию после встречи испанец начал с глотка шампанского, а затем рассказал, как ему удалось перевернуть матч после неудачного первого сета, какие цели ставит себе дальше, где берёт мотивацию добиваться большего, когда уже столько выиграл, а также поведал, какую татуировку сделает в честь австралийского титула.

«Сезонный «Большой шлем»? Это будет большим вызовом»

— Ощущения великолепные. Я хотел взять карьерный «Большой шлем». Каждый раз я приезжал в Австралию с намерением пахать на максимуме, быть готовым как можно лучше, чтобы получить возможность выиграть этот трофей. Прошлые годы сложились не в мою пользу, но я счастлив, что это случилось сейчас.

— Вы выиграли все четыре «Шлема» в таком молодом возрасте, мечтаете взять все четыре за один год?

— Это будет непростой задачей, большим вызовом. Хочу идти от турнира к турниру. Следующий – «Ролан Гаррос», у меня отличные воспоминания об этом турнире, он особенный. Не хочу давить на себя, что я обязан это делать, но это было бы здорово. Пока что постараюсь быть готовым, усердно работать, хорошо восстанавливаться и тренироваться, чтобы хорошо выступить на следующем «Шлеме».

— Что изменилось во втором сете, в первом же Новак дал вам по носу?

— В теннисе один розыгрыш может изменить всё. Один розыгрыш, один удар может полностью перевернуть матч. В первом сете он играл здорово. Я хорошо бил по мячу, хорошо двигался, я бы сказал, что хорошо провёл первый сет, но против меня был великий и вдохновляющий Новак, который играл великолепно. В первом гейме второго сета он допустил пару лёгких ошибок, которых не делал в первом. Это придало мне спокойствия. Я верил, что матч может перевернуться, если я не сдам психологически. Немного поменял тактику, это помогло вернуться в матч, почувствовать себя более комфортно и спокойно.

— Насколько этот титул особенный по сравнению с другими, тем более против Новака?

— Он воспринимается иначе. Это была необычная и непростая ситуация для меня, люди разное говорили, сомневались в моём уровне на этом турнире. Каждый год я приезжал в Австралию с желанием выиграть, но не получалось заходить дальше четвертьфинала. В этом году я был голоден до большего, полный амбиций заполучить этот трофей. Я был ментально силён, чтобы не слушать то, что говорят люди. Для меня многое значит то, что я показал хороший теннис на этом турнире. Мечта осуществилась.

— Оцените выступление Новака сегодня и в целом на этом турнире.

— Он вдохновляет всех спортсменов, меня в том числе. Он делает всё, чтобы снова попасть в финал «Большого шлема», он противостоит всем, кто говорит, что он больше никогда не дойдёт до финала, что никогда больше не обыграет Янника или меня. И он выходит и показывает великолепный теннис, одолел Янника, здорово играл в финале. То, что он делает, — невероятно. Если он сможет поддерживать такой уровень весь сезон, то сможет многое выиграть, возможно, «Мастерс», и может снова дойти до финала «Шлема». Всё зависит от его физического самочувствия, но думаю, он готов продолжать выигрывать большие турниры.

«В честь победы на АО сделаю татуировку с маленьким кенгуру»

— Это ваш первый «Шлем» без Хуан-Карлоса Ферреро. Вы были более мотивированы, чтобы доказать, что сможете выиграть и без него?

— Не особо, не думал о людях, которые в этом сомневались. Я приехал играть ради себя, ради своей команды. Мы знаем, как много работали в межсезонье, чтобы подготовиться к этому турниру. Мне было о чём думать во время турнира – о том, что надо фокусироваться на своём стиле игры, скорости и так далее. Вот об этих вещах я думал. Теперь я выиграл и рад, что смог доказать, что люди ошибались.

— Вы собрали карьерный «Шлем», какие цели ставите себе дальше? И откуда берёте мотивацию и огонь стремиться к большему, когда столько выиграли в таком молодом возрасте?

— Я ненавижу проигрывать, вот моя мотивация. Пытаюсь проигрывать как можно реже. Есть турниры, которые я хочу хотя бы раз выиграть — все «Мастерсы», Итоговый турнир и Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса – это ещё одна цель, хочу взять его для Испании. Я поставил себе цели на сезон и постараюсь их выполнить.

— После матча вы с Новаком обнялись, что он вам сказал?

— Он меня поздравил, сказал, что я заслужил это. Я ответил, что выходить с ним на корт – это всегда удовольствие, тем более в финале «Шлема». И неважно, что в этот раз я выиграл, для меня привилегия и честь — чувствовать его ауру на другой стороне сетки. Для меня это как мастер-класс, и я стараюсь научиться как можно большему. Испытываю огромное уважение к нему и как к атлету, и как к человеку. Так что это были объятия уважения.

— Вы полностью осознаёте, какую историю пишете? Вы выиграли больше всех «Шлемов» в 22 года, стали самым молодым игроком с карьерным «Большим шлемом».

— Пытаюсь. Теннис прекрасен, но плохая его часть в том, что турниры каждую неделю и иногда ты не сразу осознаёшь, что сделал. Турнир закончился, и уже надо готовиться к следующему, думаешь только об этом. В этом году я понял, что надо ценить каждую секунду и наслаждаться ею. Наслаждаться не только титулами, но и игрой на турнирах, победами, поражениями. Надо просто ценить жизнь, которую ты живёшь. Сейчас стараюсь выкроить время, чтобы осознать, что я делаю. Знаю, что творю историю с теми достижениями и титулами, которых добиваюсь. Для меня это честь – вписать своё имя в историю.

— В честь каждого «Шлема» вы делали татуировку. Уже есть идеи, что будете делать сейчас?

— Маленького кенгуру на ноге. Надо выбрать хорошее место, где-то рядом с «Ролан Гаррос» или Уимблдоном, пока не решил.