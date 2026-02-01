Алькарас почти догнал Маррея по призовым за карьеру. А Джокович нацелился на $ 200 млн

Australian Open 2026 года — уже история. Мужской финал, возможно, выдался не таким ярким, как полуфиналы, однако посмотреть, безусловно, было на что. Карлос Алькарас одержал волевую победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и сам стал семикратным победителем мэйджоров. А также, что ещё важнее, оказался самым молодым в истории обладателем карьерного «Шлема». Все остальные ТБШ Алькарас уже выигрывал, причём по два раза, а теперь вот впервые стал сильнейшим в Мельбурне.
Как и Елена Рыбакина, чемпионка женского AO, Алькарас за своё выступление на турнире заработал 4,15 млн австралийских долларов (далее A$), или примерно 2 млн 905 тыс. долларов США (далее $). Личный рекорд по призовым за отдельно взятый турнир испанец установил на US Open 2025 года — тогда его заработок за две недели, увенчавшиеся титулом, составил ровно $ 5 млн. Это рекорд у мужчин, но не рекорд вообще, поскольку та же Рыбакина за титул на Итоговом чемпионате — 2025 заработала $ 5 млн 235 тыс., показав 100-процентный результат на турнире (победы во всех трёх матчах в группе, в полуфинале и финале).
Призовые Карлоса Алькараса за титулы на ТБШ
|Титул
|Призовые, $
|US Open — 2022
|2 600 000
|Уимблдон-2023
|2 983 325
|«Ролан Гаррос» — 2024
|2 608 560
|Уимблдон-2024
|3 414 150
|«Ролан Гаррос» — 2025
|2 897 565
|US Open — 2025
|5 000 000
|Australian Open — 2026
|2 905 000
|Итого
|22 408 600
$ 22,4 млн — и это только за титулы! Всего же за карьеру Алькарас заработал значительно больше призовых (о них – чуть ниже).
Что касается Джоковича, то он как финалист этого AO заработал A$ 2,15 млн, или примерно $ 1 млн 505 тыс. Разумеется, серб не раз и не два зарабатывал более крупные призовые на турнирах — в основном, конечно, за титулы на мэйджорах. Личный же рекорд он установил на Итоговом турнире 2022 года. Тогда, выиграв все пять матчей (три в группе и два в плей-офф), Новак заработал $ 4 740 300. На тот момент это был абсолютный рекорд по призовым за отдельно взятый турнир, однако впоследствии его перекрыли.
Новак Джокович — чемпион Итогового-2022
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
По призовым за карьеру Джоковичу нет и ещё долго не будет равных. Интересно, дойдёт ли он до отметки в $ 200 млн? Для этого сербу желательно выступать ещё хотя бы год или два на высочайшем уровне. А у Алькараса и Янника Синнера, если они продолжат радовать своих болельщиков титулами на крупнейших турнирах, во второй фазе карьеры есть неплохие шансы приблизиться к Новаку. Во всяком случае, Карлос вот-вот обгонит Энди Маррея и пустится в погоню за Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Испанец идёт пятым, скоро станет четвёртым, и потому можно предположить, что задача обогнать Надаля и Федерера не выглядит невыполнимой, особенно если учесть, что Карлосу нет и 23.
Призовые за карьеру в ATP с учётом AO-2026, $
- Новак Джокович* (Сербия) — 192 757 375
- Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100
- Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339
- Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542
- Карлос Алькарас* (Испания) — 62 937 046
- Александр Зверев* (Германия) — 59 319 092
- Янник Синнер* (Италия) — 57 507 426
- Даниил Медведев* (Россия) — 49 270 781
- Пит Сампрас (США) — 43 280 489
- Стэн Вавринка* (Швейцария) — 38 166 454
* Участвовал на AO-2026. Суммы в $ могут незначительно отличаться в ту или иную сторону от тех, что будут обнародованы в понедельник, ввиду колебаний курса валют.
Перед US Open 2025 года издание Forbes составило список наиболее высокооплачиваемых теннисистов и теннисисток. Алькарас, среди спонсоров которого значатся компании BMW Group, Babolat, LVMH, Nike, Rolex, занял в нём первое место. Джокович же оказался на четвёртой строчке, уступив ещё и Синнеру с Кори Гауфф. Мы уже публиковали эту таблицу в материале, посвящённом призовым Рыбакиной и Арины Соболенко, но не повторить её здесь было бы неправильно.
Самые высокооплачиваемые теннисисты (август-2024 — август-2025)
|Место
|Теннисист
|На корте, $ млн
|Вне корта, $ млн
|Всего, $ млн
|1
|Карлос Алькарас
|13,3
|35
|48,3
|2
|Янник Синнер
|20,3
|27
|47,3
|3
|Кори Гауфф
|12,2
|25
|37,2
|4
|Новак Джокович
|4,6
|25
|29,6
|5
|Арина Соболенко
|12,4
|15
|27,4
|6
|Чжэн Циньвэнь
|5,1
|21
|26,1
|7
|Ига Швёнтек
|9
|15
|24
|8
|Тейлор Фриц
|8,6
|7
|15,6
|9
|Фрэнсис Тиафо
|3,2
|12
|15,2
|10
|Даниил Медведев
|4,3
|10
|14,3
В то же время Джокович, у которого есть соглашения с Aman Group, Asics, Head, Hublot, Lacoste, Qatar Airways, значительно опережает Алькараса в том, что касается общего состояния, то есть уже после уплаты всех налогов. Специализированное издание Celebrity Net Worth по состоянию на конец 2025 года насчитало Новаку $ 240 млн и поставило его на четвёртую строчку в списке всех теннисистов. Алькарас в этом перечне располагается в конце топ-20, в тройку входят Роджер Федерер и Серена Уильямс, а возглавляет список чемпион «Ролан Гаррос» 1970 года в парном разряде Ион Цириак, сделавший состояние в сфере финансов, недвижимости, авто- и авиаперевозок и страхового бизнеса.
Самые богатые теннисисты в истории
1. Ион Цириак — $ 2,4 млрд
2. Роджер Федерер — $ 750 млн
3. Серена Уильямс — $ 300 млн
4. Новак Джокович — $ 240 млн
5. Рафаэль Надаль — $ 220 млн
6. Мария Шарапова — $ 180 млн
...16. Анна Курникова — $ 60 млн
…19. Карлос Алькарас — $ 50 млн
...22. Янник Синнер — $ 40 млн
...27. Светлана Кузнецова — $ 30 млн
...38. Арина Соболенко — $ 22 млн
...49. Даниил Медведев — $ 20 млн