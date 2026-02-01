Алькарас почти догнал Маррея по призовым за карьеру. А Джокович нацелился на $ 200 млн

Australian Open 2026 года — уже история. Мужской финал, возможно, выдался не таким ярким, как полуфиналы, однако посмотреть, безусловно, было на что. Карлос Алькарас одержал волевую победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и сам стал семикратным победителем мэйджоров. А также, что ещё важнее, оказался самым молодым в истории обладателем карьерного «Шлема». Все остальные ТБШ Алькарас уже выигрывал, причём по два раза, а теперь вот впервые стал сильнейшим в Мельбурне.

Как и Елена Рыбакина, чемпионка женского AO, Алькарас за своё выступление на турнире заработал 4,15 млн австралийских долларов (далее A$), или примерно 2 млн 905 тыс. долларов США (далее $). Личный рекорд по призовым за отдельно взятый турнир испанец установил на US Open 2025 года — тогда его заработок за две недели, увенчавшиеся титулом, составил ровно $ 5 млн. Это рекорд у мужчин, но не рекорд вообще, поскольку та же Рыбакина за титул на Итоговом чемпионате — 2025 заработала $ 5 млн 235 тыс., показав 100-процентный результат на турнире (победы во всех трёх матчах в группе, в полуфинале и финале).

Призовые Карлоса Алькараса за титулы на ТБШ

Титул Призовые, $ US Open — 2022 2 600 000 Уимблдон-2023 2 983 325 «Ролан Гаррос» — 2024 2 608 560 Уимблдон-2024 3 414 150 «Ролан Гаррос» — 2025 2 897 565 US Open — 2025 5 000 000 Australian Open — 2026 2 905 000 Итого 22 408 600

$ 22,4 млн — и это только за титулы! Всего же за карьеру Алькарас заработал значительно больше призовых (о них – чуть ниже).

Что касается Джоковича, то он как финалист этого AO заработал A$ 2,15 млн, или примерно $ 1 млн 505 тыс. Разумеется, серб не раз и не два зарабатывал более крупные призовые на турнирах — в основном, конечно, за титулы на мэйджорах. Личный же рекорд он установил на Итоговом турнире 2022 года. Тогда, выиграв все пять матчей (три в группе и два в плей-офф), Новак заработал $ 4 740 300. На тот момент это был абсолютный рекорд по призовым за отдельно взятый турнир, однако впоследствии его перекрыли.

Новак Джокович — чемпион Итогового-2022 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

По призовым за карьеру Джоковичу нет и ещё долго не будет равных. Интересно, дойдёт ли он до отметки в $ 200 млн? Для этого сербу желательно выступать ещё хотя бы год или два на высочайшем уровне. А у Алькараса и Янника Синнера, если они продолжат радовать своих болельщиков титулами на крупнейших турнирах, во второй фазе карьеры есть неплохие шансы приблизиться к Новаку. Во всяком случае, Карлос вот-вот обгонит Энди Маррея и пустится в погоню за Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Испанец идёт пятым, скоро станет четвёртым, и потому можно предположить, что задача обогнать Надаля и Федерера не выглядит невыполнимой, особенно если учесть, что Карлосу нет и 23.

Призовые за карьеру в ATP с учётом AO-2026, $

Новак Джокович* (Сербия) — 192 757 375 Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100 Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339 Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542 Карлос Алькарас* (Испания) — 62 937 046 Александр Зверев* (Германия) — 59 319 092 Янник Синнер* (Италия) — 57 507 426 Даниил Медведев* (Россия) — 49 270 781 Пит Сампрас (США) — 43 280 489 Стэн Вавринка* (Швейцария) — 38 166 454

* Участвовал на AO-2026. Суммы в $ могут незначительно отличаться в ту или иную сторону от тех, что будут обнародованы в понедельник, ввиду колебаний курса валют.

Перед US Open 2025 года издание Forbes составило список наиболее высокооплачиваемых теннисистов и теннисисток. Алькарас, среди спонсоров которого значатся компании BMW Group, Babolat, LVMH, Nike, Rolex, занял в нём первое место. Джокович же оказался на четвёртой строчке, уступив ещё и Синнеру с Кори Гауфф. Мы уже публиковали эту таблицу в материале, посвящённом призовым Рыбакиной и Арины Соболенко, но не повторить её здесь было бы неправильно.

Самые высокооплачиваемые теннисисты (август-2024 — август-2025)

Место Теннисист На корте, $ млн Вне корта, $ млн Всего, $ млн 1 Карлос Алькарас 13,3 35 48,3 2 Янник Синнер 20,3 27 47,3 3 Кори Гауфф 12,2 25 37,2 4 Новак Джокович 4,6 25 29,6 5 Арина Соболенко 12,4 15 27,4 6 Чжэн Циньвэнь 5,1 21 26,1 7 Ига Швёнтек 9 15 24 8 Тейлор Фриц 8,6 7 15,6 9 Фрэнсис Тиафо 3,2 12 15,2 10 Даниил Медведев 4,3 10 14,3

В то же время Джокович, у которого есть соглашения с Aman Group, Asics, Head, Hublot, Lacoste, Qatar Airways, значительно опережает Алькараса в том, что касается общего состояния, то есть уже после уплаты всех налогов. Специализированное издание Celebrity Net Worth по состоянию на конец 2025 года насчитало Новаку $ 240 млн и поставило его на четвёртую строчку в списке всех теннисистов. Алькарас в этом перечне располагается в конце топ-20, в тройку входят Роджер Федерер и Серена Уильямс, а возглавляет список чемпион «Ролан Гаррос» 1970 года в парном разряде Ион Цириак, сделавший состояние в сфере финансов, недвижимости, авто- и авиаперевозок и страхового бизнеса.

Самые богатые теннисисты в истории

1. Ион Цириак — $ 2,4 млрд

2. Роджер Федерер — $ 750 млн

3. Серена Уильямс — $ 300 млн

4. Новак Джокович — $ 240 млн

5. Рафаэль Надаль — $ 220 млн

6. Мария Шарапова — $ 180 млн

...16. Анна Курникова — $ 60 млн

…19. Карлос Алькарас — $ 50 млн

...22. Янник Синнер — $ 40 млн

...27. Светлана Кузнецова — $ 30 млн

...38. Арина Соболенко — $ 22 млн

...49. Даниил Медведев — $ 20 млн