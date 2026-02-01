Скидки
Главная Теннис Статьи

Les Petits As: российская юниорка Анастасия Карабанова победила в двух разрядах, Илья Симакин выиграл титул

Россиянки 4-й год подряд побеждают на Les Petits As! Этот турнир брали Курникова и Сафина
Арина Полуянова
Александра Карабанова
Наши теннисистки блистают на неофициальном чемпионате мира среди юниоров! А Симакин покоряет ITF-тур.

Мэйджор мэйджором, а параллельные турниры с молодыми игроками никто не отменял! В то время как Алькарас и Джокович боролись за трофей в Мельбурне, юные спортсмены сражались за драгоценные очки на соревнованиях ITF и на престижном юниорском турнире Les Petits As. Рассказываем, как это было и кто, кроме первой ракетки мира, добрался до заветной победы.

22-летний Илья Симакин из Казани вторую неделю подряд поборолся за трофей на «челленджере» в Фантьете (Вьетнам). В прошлое воскресенье молодой россиянин уступил 486-й ракетке мира Квону Сон У, а теперь попробовал ещё раз – и не зря! 1 февраля Илья одолел №238 рейтинга И Чжоу, прервал свою серию из пяти проигранных финалов и взял седьмой трофей на взрослом уровне!

Этот успех позволит Симакину подняться на наивысшую для себя 212-ю строчку рейтинга ATP! На турнире в Алма-Ате «Чемпионат» пообщался с Ильёй, и вот что сам парень рассказывал о себе и своём детстве:

«Я простой мальчик, родившийся в Нижнекамске — это рядом с Альметьевском. И родители меня в три года отдали в Альметьевске на теннис. Я тренировался и потом после пятого класса переехал в Казань, потому что мне предложили играть за сборную Татарстана. И до сих пор я там тренируюсь, играю. Ходил в школу тоже в Казани, закончил школу — там же, сейчас — в университете [Казанском]. Там есть университет физической культуры. Я там учусь. Что тут сказать… Тяжело учиться и играть в теннис, но когда я там, то стараюсь что-то делать. И мне, конечно, помогает моя академия», — поделился Симакин в интервью для «Чемпионата».

На турнире категории M15 в Шарм-Эль-Шейхе российский теннисист Семён Панькин (№713) провёл финал с 1109-м номером рейтинга, итальянцем Самуэлем Винсентом-Ругьери. 26-летний россиянин, к сожалению, уступил (2:6, 4:6), но смог подняться на одну строчку выше. Максимум Семён занимал в ATP 676-ю позицию.

Любопытно было понаблюдать и за юниорским турниром Les Petits As в Тарбе, в финале которого приняла участие 13-летняя россиянка Александра Карабанова. Юная уроженка Рязани побеждала на первенстве России, а теперь поехала покорять престижные молодёжные соревнования.

В финале Карабанова поборолась с представительницей Эстонии Елизаветой Аникиной. Два года назад, в свои 11 лет, спортсменка попала в академию Патрика Муратоглу, а чуть позже подписала контракт с брендом одежды On, однако в финале всё же уступила российской теннисистке. Карабанова одержала победу со счётом 5:7, 7:6, 6:0. А за день до этого Александра ещё и забрала кубок в паре! Вместе с Полиной Кашицыной они переиграли соотечественниц Варвару Макарову и Ильдану Зарипову (6:3, 7:5).

В последние три года на Les Petits As побеждали российские юниорки: Анна Пушкарёва (2023), Мария Макарова (2024), Екатерина Доценко (2025). До этого трофеи на этом турнире брали Мария Тимофеева (2017), Анастасия Потапова (2015), Юлия Путинцева (2009), Динара Сафина (2000), Анна Курникова (1994).

Также топ-игроков на Les Petits As побеждали Фрэнсис Тиафо (2012), Рафаэль Надаль (2000), Хуан-Карлос Ферреро (2000), Ким Клейстерс (1997), Мартина Хингис (1991, 1992).

За результатами молодых и перспективных теннисистов мы продолжаем следить на «Чемпионате»!

