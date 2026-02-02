Алькарас улетел и от Синнера, Рыбакина метит на 2-е место: рейтинговые расклады после AO

По итогам Открытого чемпионата Австралии ATP и WTA, как обычно, опубликовали обновлённые рейтинги теннисистов и теннисисток. У мужчин список сильнейших по состоянию на понедельник, 2 февраля, претерпел некоторые изменения. В скобках указано изменение позиции в сравнении с предыдущим рейтингом (от 19 января).

В первую неделю февраля пройдёт первый круг квалификации Кубка Дэвиса, из турниров ATP в расписании значатся лишь соревнования категории АТР-250 в Монпелье. А вот дальше три недели подряд в разных частях света будут проходить «пятисотники», которые могут привести к более серьёзным перестановкам в рейтинге. Однако это не касается первых двух мест. Карлос Алькарас завоевал титул на Australian Open, и теперь его отрыв от Янника Синнера, полуфиналиста турнира, настолько велик, что в ближайшее время потеря лидерства испанцу не грозит.

3250 очков — именно на столько Алькарас оторвался от Синнера. Итальянец никак не догонит его в ближайшее время, даже если учесть, что никакие очки у него сгорать не будут. Сгорать у Янника просто нечему, поскольку год назад он в это время отбывал дисквалификацию. Алькарас на этой неделе потеряет, к примеру, 500 очков за титул в Роттердаме (а ещё через две недели лишится 100 очков за четвертьфинал Дохи). Но это его не беспокоит: во-первых, в этом году турнир в Нидерландах, как и многие другие соревнования, проходит на неделю позже, а во-вторых, Карлос приедет защищать титул, Синнера же в сетке нет — во всяком случае, по состоянию на данный момент. Первым турниром Янника после AO станет «пятисотник» в Дохе, который начинается 16 февраля. Там, кстати, должен сыграть и Алькарас — в заявке он есть.

Новак Джокович благодаря выходу в финал Australian Open выбрался на третье место, подвинув Александра Зверева на четвёртую строчку. Травмированный Лоренцо Музетти, обосновавшийся на пятом месте, временно вне игры, так что за третью строчку в ближайшее время поборются Джокович и Зверев. Тут всё складывается в пользу серба. Новак в ближайшее время не теряет очков, а у Александра потихоньку уйдут 200 очков за прошлогодние Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро и Акапулько. Немецкий теннисист, правда, в этом сезоне выступит в Роттердаме и Акапулько, Джокович же, как и Алькарас с Синнером, приедет в Доху. Констатируем: шансы Зверева вернуться на третье место в ближайшие недели малы, поскольку ему надо набирать по максимуму очков в Роттердаме и Акапулько и надеяться на провал Джоковича в Дохе.

Что касается борьбы за 10-ю строчку, то здесь Даниил Медведев преследует Александра Бублика. Шансы Бублика сохранить место в топ-10 предпочтительнее — у него сгорают лишь 75 очков за прошлогодние Монпелье и Марсель, а Медведев постепенно лишится 350 очков за Роттердам, Марсель, Доху и Дубай. При этом в 2026-м в Роттердаме и Дохе должны выступить и Александр, и Даниил, а вот в Дубай россиянин не приедет.

Кроме того, Андрей Рублёв всё внимание сконцентрировал на Дохе. Год назад он завоевал там титул, а это означает, что защищать придётся целых 500 очков. Ближайшая задача для Андрея, занимающего 14-е место, — удержаться в топ-16. Тут уже всё будет зависеть от его результатов и от выступлений непосредственных конкурентов, за исключением Хольгера Руне, который травмирован.

Женская классификация после Australian Open приобрела вот какой вид.

Структура календаря WTA имеет несколько иной вид. Главный турнир первой недели февраля — «пятисотник» в Абу-Даби (из топ-10, правда, играет только Белинда Бенчич), а потом за две недели пройдут два «тысячника» подряд — в Дохе и Дубае. На них обещают приехать все сильнейшие. Поэтому в женском рейтинге можно ожидать более масштабных перестановок — но только не в борьбе за первое место. Как и у мужчин, у женщин тоже есть явный лидер, и это Арина Соболенко, финалистка завершившегося Australian Open. Её отрыв от Иги Швёнтек, выбывшей в четвертьфинале, составляет 3012 очков — чуть меньше, чем преимущество Алькараса перед Синнером. Сгорает у Арины всего ничего — 130 очков за прошлогодние Доху и Дубай.

Швёнтек сейчас больше задумывается не о том, как бы вернуться на первое место, а о сохранении второй строчки от посягательств со стороны Елены Рыбакиной, новоиспечённой чемпионки AO. Отставание Рыбакиной от польки составляет 368 очков. За прошлогодние Доху и Дубай они теряют по 605 очков; кроме того, Елена лишится ещё 195 очков за полуфинал в Абу-Даби. Таким образом, только после Дубая станет окончательно понятно, кто окажется вторым после этой серии — Швёнтек или Рыбакина. Очковый разрыв говорит в пользу Иги, а преимущество Елены – в прекрасной форме, которую она продемонстрировала в Мельбурне.

За четвёртую строчку сражаются сразу три американки: Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Джессика Пегула. Анисимова пока впереди, однако фаворитом в этом сражении видится Гауфф. У Кори в ближайшие недели почти ничего не сгорает (по 10 очков за прошлогодние Доху и Дубай), а вот Аманде предстоит защищать 1000 очков за титул в Дохе.

Похожая картина и в борьбе за седьмое место, на которое претендуют Мирра Андреева и Жасмин Паолини. В рейтинге Андреева впереди, однако очковые потери ей предстоят более внушительные. У россиянки сгорает 1000 очков за прошлогодний титул в Дубае (и ещё 65 – за Доху). Паолини же в прошлом году проигрывала в 1/8 финала Дохи и Дубая, поэтому её потери на этом отрезке — всего 240 очков. Таким образом, если отнять эти очки уже сейчас, Жасмин окажется впереди Мирры. И первой ракетке России необходимо будет провести середину февраля успешнее итальянки, чтобы остаться впереди.