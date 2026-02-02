«Больше энергии». Тренер Рыбакиной недавно был забанен, а теперь получает приз за титул AO

В женском финале Australian Open казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила первую ракетку мира Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4).

Игра Рыбакиной заслужила всеобщую похвалу теннисного сообщества, но также многие отмечали роль в триумфе её тренера Стефано Вукова.

Вуков вернулся в команду Рыбакиной в августе прошлого года, оспорив отстранение со стороны WTA, действовавшее до конца сезона-2025. Любители тенниса прекрасно знакомы с деталями этого дела, но можно сказать одно – у самой Елены не было никаких претензий к Стефано. Она с самого старта дисквалификации просила теннисных чиновников позволить хорватскому тренеру вернуться в её команду.

Рыбакина около месяца проработала с легендарным Гораном Иванишевичем, после чего в качестве временного решения был выбран Давиде Сангинетти. Этот итальянский специалист отлично ладит с Вуковым, под его руководством Елена даже выиграла грунтовый «пятисотник» в Страсбурге в мае прошлого года. Но всё-таки Сангинетти не мог полноценно заменить Вукова, личное присутствие которого в ложе позволяет Рыбакиной демонстрировать свой лучший теннис и вносить коррективы в сложные моменты матчей.

Сангинетти ушёл из команды Елены после US Open – 2025, где теннисистка вылетела в четвёртом круге. После этого Вуков начал единолично выполнять обязанности тренера – результат пришёл моментально. В октябре Рыбакина выиграла «пятисотник» в Нинбо, а в ноябре стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Эр-Рияде, одолев в финале Арину Соболенко. Это был второй крупнейший титул в карьере Елены после Уимблдона-2022.

Стефано Вуков и Елена Рыбакина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Очевидно, что в межсезонье Рыбакина продолжала совершенствовать свою игру под руководством Вукова. Это в конечном счёте вылилось в трофей Australian Open – 2026 с очередной победой над Соболенко в решающем матче.

По ходу третьего сета Рыбакина уступала 0:3, после чего Вуков сделал важное указание.

«Она просто стоит и ждёт твои удары. Приложи энергию. У тебя нет энергии. Давай, вперёд!» — сказал тренер.

Всё вроде бы звучит проще некуда, но в теннисе не обязательно нужны сложные материи. Важно то, что слова Вукова возымели моментальный эффект. Елена действительно воспряла и стала играть с большей энергией. Она взяла пять геймов подряд у Соболенко, которая просто растерялась на корте от такого преображения соперницы. А затем спокойно довела матч до победы, забрав решающее очко эйсом на своей подаче.

«В субботу тренер Стефано Вуков, возможно, произнёс два самых эффективных слова в истории тенниса: «Больше энергии», — отметил фанатский аккаунт Рыбакиной в соцсети.

Стефано Вуков сделал ценную подсказку Елене Рыбакиной по ходу финала Australian Open Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Триумф Елены Рыбакиной кажется довольно убедительным аргументом в пользу того, чтобы позволить 26-летней девушке, добившейся больших успехов, самостоятельно принимать решения о том, кого она хочет видеть в качестве тренера, вместо того чтобы позволять кучке самодовольных сплетниц — во имя феминизма — решать, что они каким-то образом лучше знают, что для неё приоритетнее. Елена яростно и неоднократно настаивала на том, что Вуков хорошо к ней относился, однако почему-то WTA решила, что её мнение не имеет значения. Они якобы знали ситуацию лучше всех, хотя ключевые лидеры этой толпы не знакомы с Рыбакиной, что она часто подчёркивала.

Рыбакина с Вуковым — совершенно другая теннисистка, чем та блеклая спортсменка, которой она стала после того, как WTA его отстранила. Ему наконец-то разрешили вернуться в качестве её тренера, и она быстро начала побеждать: это привело к титулу на WTA Finals, а теперь и к триумфу на Открытом чемпионате Австралии. Очевидно, что бо́льшая часть заслуги принадлежит теннисистке, но, как и в любом виде спорта, теннисные тренеры играют жизненно важную роль. Самое смешное, что решающим моментом матча явно стал тот самый эпизод в третьем сете, когда Вуков отчитал её за игру «без энергии» — это было при счёте 0:3, 30-30, когда Елена выглядела смирившейся с поражением. Но тут же она превратилась в совершенно другого игрока: выполнила два эйса и начала уверенную поступь, выиграв сет и титул.

Комментаторы ESPN должны были отметить это очевидно важное указание, однако продолжали ссылаться на момент, когда «её команда» сказала ей, что она играет без энергии. Они использовали всевозможные неуклюжие фразы, чтобы избежать упоминания имени Вукова, хотя тот дал ей идеальные тренерские указания в решающий момент (и сделал это «слишком негативно», как посчитали бы многие эксперты WTA). Вишенкой на торте всего этого стало то, что на AO впервые тренеру-победителю вручили трофей в рамках церемонии награждения.

На глазах у всего мира им пришлось почтить Стефано Вукова и поставить его на пьедестал — человека, которого WTA пыталась вытеснить из спорта в течение 18 месяцев на основании обвинений в «жестоком обращении» с Рыбакиной, несмотря на её заверения, что этого никогда не было. Всё это должно было бы стать хорошим уроком, как важно уважать автономию взрослых девушек в принятии собственных решений в жизни, но вряд ли это произойдёт. В любом случае: потрясающая победа для Рыбакиной и «её команды», а также для автономии взрослых людей в принятии решений, которые лучше для них самих», — отметил известный американский журналист с многомиллионной аудиторией Гленн Гринвальд.

Вуков действительно стал полноценным участником церемонии награждения финала Australian Open — 2026. Стефано пригласили на сцену после речи Соболенко. Рыбакиной вручили Кубок Дафны Ахерст, а Вуков получил памятную тарелку от двукратной чемпионки турнира Дженнифер Каприати.

Сама Рыбакина отмечает огромный вклад тренера в её преображение на корте за последние шесть месяцев, хотя других представителей команды тоже не забыла похвалить.

«Думаю, Стефано оказывает мне большую помощь, потому что он очевидно знает меня лучше всех. Его советы на корте, во время матчей, безусловно, имеют значение. То же самое касается и других членов моей команды. Думаю, это действительно важно, я долгое время работаю с одним и тем же физиотерапевтом, сейчас мы также некоторое время работаем с тренером по физической подготовке, есть ещё один тренер, который меня хорошо знает и действительно помогает мне. Безусловно, команда очень важна. И Стефано сыграл роль во всех этих результатах. У нас было много трудностей, и я очень рада, что мы вместе добились этого результата. Любая подобная ситуация выбивает из колеи. И это было очень неприятно. Период его отстранения – тяжёлый опыт, но я многому научилась, поняла, кто мои близкие люди, кому можно доверять. Я довольна своей нынешней командой, надеюсь, все сложности уже в прошлом», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после финала.

Елена Рыбакина со Стефано Вуковым и командой после победы на Australian Open Фото: Matthew Stockman/Getty Images

После триумфа на Australian Open Елена Рыбакина поднялась с пятого на третье место в рейтинге WTA. Сейчас у неё 7610 очков, что немногим меньше, чем у второй ракетки мира Иги Швёнтек (7978). Елена может опередить Швёнтек на ближайших крупных «тысячниках» в Дохе и Дубае, в крайнем случае – отложить данный вопрос до мартовских Индиан-Уэллса или Майами.

Соболенко с 10 990 очками ушла в солидный отрыв, но ближе к старту второй половины сезона (а может, и раньше) Рыбакина способна навязать ей конкуренцию за звание лучшей теннисистки планеты. После возвращения Вукова она кардинально преобразилась и демонстрирует наиболее качественный теннис в WTA-туре. Это доказывают как минимум титулы на Итоговом и на Australian Open.

У Елены абсолютно лучшая подача, что является сильнейшим оружием для девушек. На приёме она тоже действует на элитном уровне. Сам факт присутствия Вукова в ложе позволяет Рыбакиной максимально эффективно проявлять себя на корте и исправляться в трудные моменты. Можно смело предположить, что Елена не закончила с крупными титулами, а значит, борьба за звание первой ракетки мира под руководством Стефано ей более чем по силам.