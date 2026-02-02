«Не могу думать о следующих турнирах». Когда у Джоковича будет новый шанс на 25-й «Шлем»?

Первый «Шлем» сезона-2026 завершился для Новака Джоковича не так, как он бы того хотел. 24-кратный чемпион ТБШ дошёл до финала Australian Open, однако уступил там лидеру рейтинга Карлосу Алькарасу и упустил шанс завоевать 25-й мэйджор. Серб мощно начал решающий матч, забрав первый сет у соперника, после чего качество его игры резко ухудшилось, и он в итоге потерпел поражение. Теперь победителю Олимпиады-2024 придётся ждать как минимум до «Ролан Гаррос», чтобы ещё раз побороться за единоличное лидерство по количеству «Шлемов». Однако и сам Джокович, и эксперты считают, что у серба куда больше шансов осуществить свою мечту на другом турнире.

По ходу финала Australian Open — 2026 Джокович на церемонии награждения не сказал привычную фразу: «Увидимся в следующем году». Вместо этого спортсмен напугал болельщиков, намекнув на то, что может не вернуться на этот мэйджор. «Только бог знает, что будет завтра, не говоря уже о шести или 12 месяцах, так что это было замечательное путешествие — я вас всех люблю», — заявил экс первая ракетка мира.

На пресс-конференции после матча в беседе с сербскими журналистами Новак объяснил спад игры после стартового сета, посетовав на ветер, а затем и на проблемы со здоровьем. «Ветер определённо повлиял. Я уступил последний гейм, сражаясь с ветром. Промахнулся на первой подаче, ощутил на себе давление, а затем допустил ошибки с форхенда. Вы чувствуете это на корте, хотя люди, смотрящие по телевизору, могут этого не заметить.

Это не оправдание, условия были одинаковыми и для него, и для меня. Но произошли другие проблемы со здоровьем, которые, к сожалению, привели к резкому снижению энергии и ощущения корта. Это то, что меня больше всего раздражало и разочаровывало», — сказал теннисист.

24-кратный чемпион ТБШ заявил, что разочарован своим «резким спадом энергии» во время матча, а на уточняющий вопрос собеседников по этому поводу отказался отвечать. «Конечно, результат имеет значение — ты не всегда уступаешь лидеру рейтинга или проигрываешь ему на этом уровне. Я горжусь своей борьбой, но меня раздражает, что это часто происходит в последние два года: всё меняется в один момент и я просто больше не являюсь собой. Я был в отличном состоянии, взял сет со счётом 6:2, всё шло хорошо, а затем внезапно снизилась энергия. Что есть, то есть, мы двигаемся дальше. Что означает «внезапно снизилась энергия»? Я не могу говорить. И не хочу. Извините», — подчеркнул спортсмен.

После этого Джокович подробно объяснил, по какой именно причине он недоволен своим выступлением в финале AO-2026. «Я должен быть честен и сказать, что проиграть финал ТБШ — это очень горький опыт, особенно в ситуации, в которой я нахожусь. Спустя три года у меня вновь появилась возможность сыграть в финале мэйджора. Ты никогда не знаешь, будет ли у тебя снова такой шанс. Не знаю, как бог распорядится в будущем и будет ли у меня ещё возможность дойти до решающего матча на ТБШ. Именно поэтому я был очень сосредоточенным и готовым воспользоваться шансом, и я действительно начал матч феноменально. Потом произошло несколько вещей и всё изменилось: импульс сменился. Нет слов.

Новак Джокович Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Поздравляю Алькараса с этим историческим результатом. Он заслужил победу. Бог всегда знает лучше, и у него есть планы, которые я принимаю. В тот момент трудно полностью смириться с этим, но всё в порядке, всё в порядке, слава богу. У меня есть много, много других вещей в жизни, за которые я благодарен, поэтому это моё общее чувство, моё искреннее, глубокое чувство», — отметил серб.

Под конец беседы с сербскими журналистами Новак пространно ответил на вопрос о дальнейшем будущем. А ещё теннисист выразил сомнения насчёт возвращения на мельбурнский ТБШ в роли действующего спортсмена. «Я не притворяюсь, не играю и не искажаю факты, лишь заявляю вам точно, как обстоят дела. Я говорил в прошлом году или полтора года назад, что не совсем уверен, как долго я ещё буду играть. Я сказал, что хотел бы играть до Олимпиады-2028, но это может означать один турнир в год. Может быть, 10, а может, и 15. Возможно, два или семь… Честно говоря, я не знаю. Я не хочу принимать решения слишком заранее, когда речь идёт о долгосрочных планах.

В настoящее время моё желание — быть с семьёй. Потом посмотрим, что произойдёт. Я действительно не имею ни малейшего понятия и не могу думать сейчас ни о следующих шагах, ни о будущих турнирах. То, что я сказал на корте, было искренним: публика подарила мне действительно незабываемые эмоции в последних двух матчах, эмоции, которых я никогда раньше не испытывал здесь таким образом, и я очень благодарен за это. Я думаю, что это заслужил, и искренне благодарю их от всего сердца. Я думаю, что вернусь сюда. Посмотрим, если вы увидите меня здесь в качестве действующего игрока», — высказался 24-кратный чемпион ТБШ.

Тем не менее победитель Олимпиады-2024 по итогам Australian Open вернулся на третью строчку мировой классификации, сдвинув всех молодых игроков, кроме Карлоса Алькараса и Янника Синнера. При этом сам Новак говорил, что рейтинговые очки и места для него не являются целью, а главный ориентир — трофеи ТБШ. «Что касается меня, то не считаю, что гонюсь за кем-то. Я пишу собственную историю. И ясно давал понять, что моя цель – дойти до финала, особенно на «Шлемах». «Шлемы» — одна из главных причин, почему я продолжаю играть», — поделился спортсмен на одной из пресс-конференций на Australian Open — 2026.

Теперь остаётся подумать, где Джокович мог бы выиграть 25-й мэйджор и стать единоличным лидером по количеству «Шлемов». Многие эксперты считают, что для Новака идеальным соревнованием для установления такого рекорда будет Уимблдон, а не «Ролан Гаррос», который пройдёт раньше лондонского ТБШ.

Двукратный чемпион ТБШ в паре Джейми Маррей, брат чемпиона ТБШ в одиночке Энди, заявил, что на травяном мэйджоре у серба будет ещё один шанс завоевать 25-й ТБШ. Однако для этого сербу придётся вновь попытаться по очереди обыграть Синнера и Алькараса. «Касаясь Уимблдона, я бы, наверное, сказал, что это был бы хороший шанс для него. В начале сезона я бы назвал это его лучшей возможностью. Я уверен, что он разочарован тем, что не смог выиграть в финале Australian Open, особенно после его героической победы над Синнером. Он знает, что не будет вечно в строю, и его уровень постепенно снижается.

Я всё ещё считаю, что он должен был обыграть Синнера. Меня не особо волнует, играл ли он 20 часов или 10 часов тенниса до этого. Ему всё равно нужно было пройти Синнера и Алькараса, и это будет главным вызовом для многих этих игроков в ближайшие четыре или пять лет. Если мы хотим нового победителя «Шлема», то нужно одолеть этих парней подряд. К сожалению для Новака, он не смог этого сделать. Но я думаю, что он появится на Уимблдоне и у него будет ещё один шанс», — приводит слова Маррея Tennishead.

Риккардо Пьятти, бывший тренер Джоковича и Синнера, раскрыл, что Новак был особенно настроен именно на этот Australian Open. Специалист считает, что единственная проблема серба — возраст. «Новак нанял тренера по физподготовке Далибора Сиролу, моего друга, и начал готовиться к этому Australian Open уже 1 декабря прошлого года. Он знает, что в его возрасте ему нужно ещё больше тренировок, просто потому что он старше. И поэтому другие игроки, которые моложе, имеют меньше времени, потому что у них не такой же график. В финале мы снова увидели, что единственная проблема Новака — это его возраст и, следовательно, его физическая форма. Я уважаю его усилия по подготовке к этим крупным соревнованиям и уважаю его ещё больше после этого турнира. Он так сильно любит теннис и хочет быть конкурентоспособным. Я расстроен, что он проиграл, но это просто потому, что Алькарас был лучше», — приводит слова итальянца издание Ubitennis.

Пьятти, как и Маррей, уверен, что шанс для Новака появится не на «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне. «Если он продолжает соревноваться, то только потому, что считает, что может постоянно совершенствоваться на самом высоком уровне. «Ролан Гаррос» будет для него более сложным, но, если на Уимблдоне появится возможность, он не должен её упускать. Что я знаю, так это то, что под конец этого Australian Open Новак вернулся в дело. Я просто надеюсь, что он будет далёк от травм и сможет продолжать готовиться как можно лучше. Тогда у него может снова появиться шанс. Яннику и Карлосу стоит быть осторожными, потому что Новак, вероятно, самый одержимый теннисом человек», — высказался Риккардо.

Год назад уже ходили разговоры про то, что лондонский мэйджор — идеальный турнир для завоевания 25-го ТБШ. Экс четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн полагал в то время, что понимание игры на траве могло помочь сербу на этом соревновании. «Думаю, именно на Уимблдоне у Новака наилучшие шансы на трофей ТБШ. До этого он дошёл до финала сразу после операции на мениске. Полагаю, дело в сочетании его уверенности в себе и понимания игры в теннис на траве. Ещё дело в том, что в принципе не так много теннисистов хорошо играют на траве», — цитирует Хенмэна Sky Sports.

Семикратный чемпион ТБШ американец Джон Макинрой заявлял тогда, что завоевание Новаком травяного «Шлема» было вероятнее, чем какого-либо другого. «Уимблдон — это лучший шанс для Новака выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Без сомнения. Он понимает тонкости этого покрытия лучше, чем кто-либо. Только Алькарас, играя на своём высшем уровне, смог найти способ его обыграть и показать всем, что Новак тоже человек. Он считает, что его лучший шанс — здесь, поэтому, возможно, он оказывает на себя дополнительное давление, потому что хочет побить все существующие рекорды и достичь отметки в 25 побед на «Шлемах», — сказал Макинрой в эфире BBC.

Карлос Алькарас и Новак Джокович с кубком и тарелкой Australian Open — 2026 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Более того, так считал и сам Джокович. «Я, пожалуй, соглашусь, что Уимблдон может быть моим лучшим шансом на ТБШ, учитывая мои результаты и то, как я себя здесь чувствую», — приводит слова спортсмена ESPN.

В любом случае выступление 24-кратного чемпиона ТБШ на корте — это всегда праздник тенниса, каким бы ни был результат матча. А победа над Синнером в полуфинале Australian Open лишь доказала, что при определённых стечениях обстоятельств Новак может замахнуться и на «Шлем». Будем с нетерпением ждать его появления на следующих турнирах, в том числе и на мэйджорах.